Guru Gochar 2026: 12 घंटे बाद गुरु का मघा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियां खूब कमाएंगी पैसा!

Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को धन, ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का कारक माना जाता है. 31 अक्टूबर को गुरु का मघा नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ सकता है. हालांकि, वृषभ, सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए यह समय खास हो सकता है. आइए जानते हैं कि इन राशियों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है.

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कब होगा गुरु का गोचर?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. मघा नक्षत्र का स्वामी केतु माना जाता है. ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, विवाह और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ राशियों के लिए नए अवसरों का संकेत माना जा रहा है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. घर या संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए आपसी बातचीत पर ध्यान देना जरूरी होगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है. करियर में आगे बढ़ने और नई जिम्मेदारियां मिलने के अवसर बन सकते हैं. कारोबार करने वालों को नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के भी संकेत हैं. हालांकि, किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आय और लाभ से जुड़े मामलों में अनुकूल माना जा रहा है. नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने की संभावना है. आर्थिक मामलों में योजना बनाकर चलना और अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा.

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