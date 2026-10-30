IND vs NZ 4th T20I Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा टी20, ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज (30 अक्टूबर) है. दोनों टीमों के बीच यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे होगा. जबकि पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे फेंकी जाएगी.

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भारतीय टीम पहले ही टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है. टी20 सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले क्राइस्टचर्च में खेले गए, जिन्हें भारतीय टीम ने 4 विकेट के समान अंतर से जीते. फिर वेलिंगटन में हुए मुकाबले को भारतीय टीम 6 विकेट से जीतने में सफल रही थी. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

चौथे T20 में भारत की संभावित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

चौथे T20 में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवोन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जकारी फाउलकेस, एडम मिल्ने, जैकब डफी और मैट फिशर.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 34 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की. जबकि कीवी टीम ने 11 मुकाबले जीते. 3 मुकाबले टाई पर छूटे, जिनमें मौकों पर सुपर ओवर का इस्तेमाल हुआ और भारतीय टीम को जीत मिली. यानी आंकड़ों में भी भारत का पलड़ा भारी रहा है.

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भारत vs न्यूजीलैंड (h2h)

कुल टी20I मैच: 34

भारत ने जीते: 20

न्यूजीलैंड ने जीते: 11

टाई: 3

भारत का फुल स्क्वॉड: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, ईशान किशन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और मयंक यादव.

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवोन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन और डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर).

भारत का न्यूजीलैंड दौरा

पहला टी20: 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, भारत 4 विकेट से जीता

दूसरा टी20: 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, भारत की 4 विकेट से जीत

तीसरा टी20: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन, भारत 6 विकेट से जीता

चौथा टी20: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड, दोपहर 12:30 बजे

पांचवां टी20: 1 नवंबर, हैमिल्टन, दोपहर 12:30 बजे

पहला वनडे: 4 नवंबर, ऑकलैंड, सुबह 7:30 बजे

दूसरा वनडे: 7 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 7:30 बजे

तीसरा वनडे: 10 नवंबर, हैमिल्टन, सुबह 7:30 बजे

चौथा वनडे: 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे

पांचवां वनडे: 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे

पहला टेस्ट: 19 से 23 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 3:30 बजे

दूसरा टेस्ट: 27 से 1 द‍िसंबर, क्राइस्टचर्च, सुबह 3:30 बजे

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