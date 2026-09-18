फॉर्च्यूनर से लेकर कर्व और बुलेट तक... IPL स्टार वैभव सूर्यवंशी के दरवाजे पर खड़ी दिखीं महंगी गाड़ियां, बड़े भाई ने की पूजा

स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के घर विश्वकर्मा पूजा के मौके पर महंगी गाड़ियों की कतार नजर आई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वैभव के बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की पूजा करते नजर आ रहे हैं.

और पढ़ें

समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित वैभव सूर्यवंशी के घर पर फॉर्च्यूनर, कर्व, सिएरा और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा दो बुलेट, एक येज्डी और अन्य बाइक भी वीडियो में नजर आ रही हैं.

बड़े भाई उज्ज्वल ने की गाड़ियों की पूजा

वायरल वीडियो में उज्ज्वल सूर्यवंशी एक गाड़ी से बाहर निकलते हैं और इसके बाद बारी-बारी से वहां खड़ी गाड़ियों की पूजा-अर्चना करते दिखाई देते हैं. विश्वकर्मा पूजा के मौके पर घर के बाहर गाड़ियों को सजाकर रखा गया था.

वीडियो सामने आने के बाद क्रिकेट प्रेमी सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे वैभव की मेहनत का फल बता रहे हैं, तो कुछ लोग वैभव की ओर से बल्ले की पूजा किए जाने की बात कर रहे हैं. कई लोग वैभव को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते नजर आए.

Advertisement

वैभव के बड़े भाई उज्ज्वल ने समस्तीपुर में की लग्जरी गाड़ियों की पूजा.

IPL में प्रदर्शन के बाद गिफ्ट में मिली थी कार

वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें कर्व कार गिफ्ट में मिलने की बात सामने आई थी. इसके अलावा कुछ अन्य गाड़ियां भी गिफ्ट में मिलने की बात कही जा रही है.

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. ऐसे में उनसे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों के बीच लगातार चर्चा में रहते हैं.

---- समाप्त ----