scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फॉर्च्यूनर से लेकर कर्व और बुलेट तक... IPL स्टार वैभव सूर्यवंशी के दरवाजे पर खड़ी दिखीं महंगी गाड़ियां, बड़े भाई ने की पूजा

Vaibhav Suryavanshi Vishwakarma Puja Video: समस्तीपुर में IPL स्टार वैभव सूर्यवंशी के घर विश्वकर्मा पूजा पर लगी फॉर्च्यूनर, कर्व और बुलेट जैसी गाड़ियों की कतार. बड़े भाई उज्ज्वल ने की पूजा, वीडियो वायरल...

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी को गिफ्ट में मिली कारों की पूजा की तस्वीरें.(Photo:ITG)
वैभव सूर्यवंशी को गिफ्ट में मिली कारों की पूजा की तस्वीरें.(Photo:ITG)

स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के घर विश्वकर्मा पूजा के मौके पर महंगी गाड़ियों की कतार नजर आई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वैभव के बड़े भाई उज्ज्वल सूर्यवंशी घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की पूजा करते नजर आ रहे हैं.

समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित वैभव सूर्यवंशी के घर पर फॉर्च्यूनर, कर्व, सिएरा और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं. इसके अलावा दो बुलेट, एक येज्डी और अन्य बाइक भी वीडियो में नजर आ रही हैं.

बड़े भाई उज्ज्वल ने की गाड़ियों की पूजा

सम्बंधित ख़बरें

Gautam Gambhir on Vaibav sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी को अभी करना होगा इंतजार, गंभीर ने द‍िया बड़ा मैसेज
Vaibhav Suryavanshi
छक्कों की रेस में अभिषेक ने वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ा
Abhishek Sharma
अभिषेक ने बदला छक्कों का समीकरण, वैभव को पछाड़ बने 'सिक्सर किंग'
Gautam Gambhir on Sanju Samson
'संजू को बाहर करना...', गंभीर ने खोला राज, वैभव को दिया बड़ा मैसेज
IND vs AFG Vaibhav Sooryavanshi
बिना वैभव के निकल गई पूरी सीरीज, फैन्स की ख्वाहिश रह गई अधूरी

वायरल वीडियो में उज्ज्वल सूर्यवंशी एक गाड़ी से बाहर निकलते हैं और इसके बाद बारी-बारी से वहां खड़ी गाड़ियों की पूजा-अर्चना करते दिखाई देते हैं. विश्वकर्मा पूजा के मौके पर घर के बाहर गाड़ियों को सजाकर रखा गया था.

वीडियो सामने आने के बाद क्रिकेट प्रेमी सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे वैभव की मेहनत का फल बता रहे हैं, तो कुछ लोग वैभव की ओर से बल्ले की पूजा किए जाने की बात कर रहे हैं. कई लोग वैभव को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते नजर आए.

Advertisement
वैभव के बड़े भाई उज्ज्वल ने समस्तीपुर में की लग्जरी गाड़ियों की पूजा.

IPL में प्रदर्शन के बाद गिफ्ट में मिली थी कार

वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें कर्व कार गिफ्ट में मिलने की बात सामने आई थी. इसके अलावा कुछ अन्य गाड़ियां भी गिफ्ट में मिलने की बात कही जा रही है.

आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. ऐसे में उनसे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों के बीच लगातार चर्चा में रहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फॉर्च्यूनर से लेकर कर्व और बुलेट तक... IPL स्टार वैभव सूर्यवंशी के दरवाजे पर खड़ी दिखीं महंगी गाड़ियां, बड़े भाई ने की पूजा |
    VIDEO: पहले भूत-प्रेत और पिशाचों का सामना, फिर गणपति के दर्शन... सूरत का अनोखा गणेश पंडाल |
    'किसी भी हद तक जाएंगे, जहां तक सऊदी भाई कहेंगे...', हूतियों को लेकर PAK जनरल ने फिर लंबी-लंबी फेंकी |
    फैक्ट चेक: राजस्थान निकाय चुनाव में 1 वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी के रोने का नहीं है ये वीडियो |
    परीक्षा देने कॉलेज गई छात्रा शाम तक नहीं लौटी, फिर परिवार को मिली बेटी की मौत की खबर |
    Homemade Chakki Atta: बाजार का मिलावटी आटा छोड़िए, घर में गेहूं से निकालें शुद्ध और ताजा चक्की आटा, रोटी-पूड़ी लगेंगी टेस्टी |
    Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी कल, नोट करें पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि |
    करोड़ों के मालिक रजनीकांत, सस्ती चप्पल पहन क्यों पहाड़ों पर पहुंचे? फैन्स हैरान |
    राहुल गांधी की सभा के लिए 31 शर्तें... वर्मा आयोग की रिपोर्ट का हवाला, राजीव गांधी हत्याकांड की रिपोर्ट का जिक्र |
    PCS मेंस 2025 के इंटरव्यू की तारीख आई, 28 सितंबर से शुरू होगा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू
    Advertisement