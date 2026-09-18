करोड़ों के मालिक रजनीकांत, सस्ती चप्पल पहन क्यों पहाड़ों पर पहुंचे? फैन्स हैरान

सुपरस्टार रजनीकांत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो नंगे पैर अपने गुरु महावतार बाबाजी के दर्शन करते नजर आ रहे हैं. ये फोटो देखकर फैंस और नेटिजन्स दोनों ही इमोशनल हो गए हैं और सुपरस्टार की विनम्रता की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

और पढ़ें

रजनीकांत की सादगी पर फिदा फैन्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक रजनीकांत 500 करोड़ से अधिक के मालिक हैं. करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वो साधारण जीवन जीते हैं. इन दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रजनीकांत की एक तस्वीर खूब शेयर की जा रही है, जिसमें शर्ट और लूंगी में पहाड़ों पर चलते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने पैरों में साधारण सी चप्पल पहनी है, जिसकी कीमत करीब 500 रुपये तक होगी.

वायरल तस्वीर में वो अपने गुरु के दर्शन के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर में रजनीकांत का अंदाज बेहद सादा और विनम्र नजर आ रहा है, जो उनके व्यक्तित्व की असली झलक पेश करता है.

फैंस की प्रतिक्रिया

तस्वीर वायरल होने के बाद से ही हजारों यूजर्स ने इसे लाइक और शेयर किया है. कई नेटिजन्स ने कमेंट्स में लिखा कि इतनी बड़ी स्टारडम होने के बावजूद रजनीकांत आज भी अपने गुरुओं के प्रति इतना सम्मान और श्रद्धा दिखाते हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है. एक यूजर ने लिखा, "ये ही असली सुपरस्टार हैं, जो पर्दे के पीछे भी अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़े रहते हैं." वहीं एक अन्य ने कमेंट किया, "रजनीकांत सर की विनम्रता हमेशा से ही मिसाल रही है. नंगे पैर गुरु के दर्शन करना उनकी आस्था और श्रद्धा को दर्शाता है."

Advertisement

कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि आज के दौर में जब सेलिब्रिटीज अपनी हर छोटी-बड़ी हरकत को कैमरे में कैद करवाते हैं, रजनीकांत का ये अंदाज बेहद दिल को छू लेने वाला है. रजनीकांत लंबे समय से अपनी आस्था और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं. वो अक्सर फिल्मों की शुरुआत या किसी बड़े प्रोजेक्ट से पहले मंदिर जाकर पूजा-पाठ करते नजर आते हैं. उनके करीबी लोग बताते हैं कि सुपरस्टार अपने गुरुओं और बुजुर्गों का बेहद सम्मान करते हैं और ये संस्कार उन्होंने हमेशा बनाए रखे हैं.

---- समाप्त ----