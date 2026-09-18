PCS मेंस 2025 के इंटरव्यू की तारीख आई, 28 सितंबर से शुरू होगा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू

यूपी लोक सेवा आयोग ने PCS 2025 के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इंटरव्यू 28 सितंबर 2026 से शुरू होंगे और 24 अक्टूबर 2026 तक चलेंगे. इंटरव्यू कुल 19 कार्यदिवसों में आयोजित किए जाएंगे. अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दो पालियों में होगा. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से आयोजित की जाएगी.

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2297 अभ्यर्थियों का होगा इंटरव्यू

आयोग के अनुसार, 28 प्रकार के कुल 814 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाने हैं. हालांकि 812 पदों के लिए कुल 2297 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है. अभ्यर्थियों को उनके रोल नंबर के मुताबिक इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया गया है. इससे अभ्यर्थी अपनी निर्धारित तारीख और समय की जानकारी हासिल कर सकेंगे.

22 सितंबर से डाउनलोड कर सकेंगे इंटरव्यू लेटर

आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू लेटर और जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी करने की जानकारी दी है. अभ्यर्थी 22 सितंबर 2026 से आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इंटरव्यू की तैयारी और निर्धारित तारीख पर साक्षात्कार में शामिल होना होगा.

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