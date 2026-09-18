scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Homemade Chakki Atta: बाजार का मिलावटी आटा छोड़िए, घर में गेहूं से निकालें शुद्ध और ताजा चक्की आटा, रोटी-पूड़ी लगेंगी टेस्टी

Homemade Chakki Atta: बाजार की पैकेट या डिब्बेबंद चीजों में मिलावट की खबरें तो आप रोज ही सुनते होंगे. लेकिन क्या आपने सोचा है कि सुबह से लेकर रात तक रोटी-पराठे के लिए आप जो आटा यूज कर रहे हैं वो भी मिलावटी हो सकती है. अगर आप भी मिलावटी आटे से बचना चाहते हैं तो यहां हम आपको घर पर शुद्ध आटा बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
घर पर निकालें शुद्ध आटा (Photo: ITG)
घर पर निकालें शुद्ध आटा (Photo: ITG)

Homemade Chakki Atta: अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और बाहर की चीजें खाने से परहेज करते हैं तो जरा सोचिए कि सबसे ज्यादा आप जिस चीज का रोज सेवन करते हैं वो है गेहूं का आटा. आपने कभी सोचा है कि बाजार का गेहूं का आटा मिलावटी और कई महीने पुराना हो सकता है. जी हां इसलिए सबसे पहले तो आपको शुद्ध और ताजा आटा खाना शुरू कर देना चाहिए. आप बाकी चीजों की तरह घर पर ही चक्की का फ्रेश आटा निकाल सकते हैं. आटा बनाने के लिए कई छोटी मशीने आती हैं लेकिन आप बिना मशीन के भी इसे बना सकते हैं और वो भी बिना हेवी मशीन के.

बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद आटे में अक्सर फाइबर से भरपूर चोकर निकाल लिया जाता है और आटे को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स मिला दिए जाते हैं. ऐसा आटा खाने से न सिर्फ रोटियों का असली स्वाद खत्म हो जाता है, बल्कि पाचन से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं.

अगर आप अपने परिवार को सेहतमंद और स्वादिष्ट भोजन देना चाहते हैं, तो बाजार का मिलावटी आटा छोड़कर घर पर ही शुद्ध और ताजा चक्की आटा तैयार कर सकते हैं. ताजे पिसे गेहूं के आटे से बनी रोटियां और पूड़ियां न सिर्फ एकदम नरम और मीठी बनती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Home Furniture Tricks
छोटा कमरा भी दिखेगा बड़ा! नया फर्नीचर खरीदते हुए अपनाएं ये 5 ट्रिक्स
Ambani at Lalbaugcha Raja
'जय मंगलमूर्ति', आरती पर भक्ति में डूबीं राधिका अंबानी, VIDEO
Handi Mushroom
चिकन-मटन छोड़िए, साबुत लहसुन डालकर बनाएं टेस्टी हांडी मशरूम
Japanese Cloud Omelette Recipe (Photo: ITG)
नॉर्मल ऑमलेट से हो गए बोर? बनाएं जापानी क्लाउड ऑमलेट, जानें रेसिपी
Kesar Mawa Modak
बाजार की मिठाई छोड़ें, घर में बनाएं मावा केसर वाले उकादिचे मोदक

सामग्री व उपकरण:

अच्छी क्वालिटी का साबुत गेहूं (जैसे शरबती या एमपी गेहूं) - 2 से 3 किग्रा

Advertisement

गेहूं साफ करने वाली सूप या छलनी

मिक्सी का बड़ा ग्राइंडिंग जार या होम अटैचमेंट ग्राइंडर (घरेलू आटा चक्की)

बनाने का तरीका

सबसे पहले साबुत गेहूं को किसी बड़े बर्तन में पानी में डालकर अच्छे से धो लें ताकि उसकी धूल-मिट्टी और तिनके तैरकर ऊपर आ जाएं. गंदे पानी को तुरंत बहा दें.

धोए हुए गेहूं को 1-2 दिन तक तेज धूप में साफ सूती कपड़े पर फैलाकर अच्छी तरह सुखाएं. गेहूं का पूरी तरह कड़क सूखना जरूरी है, वरना पीसते समय नमी के कारण आटा चिपचिपा बनेगा.

सूखे हुए गेहूं को घरेलू आटा चक्की या मिक्सी के हैवी-ड्यूटी जार में डालें. मिक्सी में पीस रहे हैं तो पल्स मोड पर थोड़ा-थोड़ा करके चलाएं ताकि आटा बहुत ज्यादा गर्म न हो.

पिसने के बाद आटे को बहुत बारीक छलनी से न छानें. मोटे सुराख वाली छलनी का ही इस्तेमाल करें ताकि गेहूं का प्राकृतिक चोकर आटे में ही रहे, जो पाचन के लिए बहुत जरूरी है.

ताजे पिसे आटे को तुरंत डिब्बे में बंद न करें. उसे 15-20 मिनट के लिए खुला छोड़ दें ताकि पीसने के दौरान उत्पन्न हुई गर्मी निकल जाए, फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें.

नोट- घर पर आप बाहर की तरह बहुत सारा आटा नहीं निकाल सकते हैं लेकिन हफ्ते में थोड़ा-थोड़ा करके आटा निकाला और स्टोर किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी कल, नोट करें पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि |
    करोड़ों के मालिक रजनीकांत, सस्ती चप्पल पहन क्यों पहाड़ों पर पहुंचे? फैन्स हैरान |
    राहुल गांधी की सभा के लिए 31 शर्तें... वर्मा आयोग की रिपोर्ट का हवाला, राजीव गांधी हत्याकांड की रिपोर्ट का जिक्र |
    PCS मेंस 2025 के इंटरव्यू की तारीख आई, 28 सितंबर से शुरू होगा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू |
    DUSU चुनाव में 40 फीसदी मतदान, कल आएंगे नतीजे, कॉलेजों में ABVP का डंका |
    टाटा स्टील के प्लांट में मिट्टी का ढेर धंसा, बिहार के 27 वर्षीय मजदूर की मौत |
    भूमि विवाद से लेकर बिजली आपूर्ति तक, बिहार के मंत्रियों ने विभागों से जुड़े मुद्दों पर की बात |
    BRS से कांग्रेस में जाने पर दानम नागेंद्र की गई विधायकी, तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला |
    सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया 150 दिन का रिपोर्ट कार्ड और बिहार के विकास का विजन |
    पेड़ बेचे तो रिश्तेदार ने कहा- अब खूब पीना... कुछ घंटे बाद बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या
    Advertisement