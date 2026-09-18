scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: राजस्थान निकाय चुनाव में 1 वोट मिलने पर बीजेपी प्रत्याशी के रोने का नहीं है ये वीडियो

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के नतीजे 14 सितंबर को घोषित हुए थे. खास बात यह रही कि डीडवाना-कुचामन जिले की परबतसर नगर पालिका के कुछ वार्डों में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रत्याशियों को महज 1-1 वोट मिला.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे, जो सिर्फ 1 वोट मिलने पर फूट-फूटकर रोने लगे.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
वीडियो में दिख रहे व्यक्ति आरजेडी के पूर्व नेता शिवचंद्र राम हैं. वो बिहार विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने की वजह से रोये थे.

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव का नतीजा 14 सितंबर को आया था. खास बात ये है कि डीडवाना-कुचामन जिले के परबतसर नगर पालिका के कुछ वार्ड में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रत्याशियों को महज 1-1 वोट मिला.

अब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ एक वोट मिलने पर फूट-फूटकर रोने लगे.

वीडियो पर लिखा है, “राजस्थान निकाय चुनाव में BJP प्रत्याशी को मिला सिर्फ 1 वोट, अपने घर वाले भी नहीं दिए वोट.”


आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति बीजेपी नेता नहीं, बल्कि आरजेडी के पूर्व नेता शिवचंद्र राम हैं. वो बिहार विधान परिषद (MLC) का टिकट न मिलने की वजह से रो रहे थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये वीडियो न्यूज पिन्च के एक्स हैंडल पर मिला. इसे 8 जून, 2026 को शेयर किया गया था. इसके मुताबिक, बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण आरजेडी नेता शिवचंद्र राम फूट-फूटकर रोने लगे थे.

जागरण और दैनिक भास्कर की जून 2026 की रिपोर्ट भी यही कहती है. इन खबरों के मुताबिक विधान परिषद (MLC) चुनाव में टिकट नहीं मिलने की वजह से आरजेडी के बड़े दलित नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने पार्टी पर वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया था.

साफ है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति बीजेपी नेता नहीं हैं.

किसे मिला राजस्थान निकाय चुनाव में सिर्फ 1 वोट?

रिपोर्ट के मुताबिक, डीडवाना-कुचामन जिले के परबतसर नगरपालिका में वार्ड नंबर-13 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चंद्र को सिर्फ 1 वोट मिला था. यहां कांग्रेस की हिना खानम को 376 वोट मिले, जबकि निर्दलीय रसीद खां भी 195 वोट पाने में कामयाब रहे. इसके अलावा वार्ड नंबर-20 से RLP के प्रत्याशी भंवरलाल को भी सिर्फ 1 वोट मिला था.

इस सिलसिले में हमने कैलाश चंद्र से बात की. उन्होंने बताया कि वो और उनका परिवार वार्ड नंबर-12 के मतदाता हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें वार्ड नंबर-13 से प्रत्याशी बनाया था. उन्होंने बताया कि मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से उन्हें वोट नहीं मिले और वो हार गए. उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता साथ में घूमे जरूर लेकिन किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया.

हमने भंवरलाल से भी बात की. उनका कहना था कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला. फिर उन्होंने RLP के टिकट पर चुनाव लड़ा. लेकिन वो गांव से आकर परबतसर में बसे थे, जिसके कारण उन्हें वोट नहीं मिला.

सम्बंधित ख़बरें

swatantra bhardwaj viral video
फैक्ट चेक: स्वतंत्र भारद्वाज का ‘धमकी’ वाला ये वीडियो पुराना है, जेल से बाहर आने के बाद का नहीं
Viral Photo Fact Check
फैक्ट चेक: राहुल गांधी ने खड़गे को नाश्ते की टेबल से दूर बैठाया? नहीं, एडिटेड है ये तस्वीर
fact check
फैक्ट चेक: 80s के फोटो ट्रेंड की वजह से पकड़ी गई सालों पुरानी नेकलेस चोर? नहीं, फर्जी है ये पूरी कहानी
fake interviews of cjp founder abhijeet deepke viral on social media fact check
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के मनगढ़ंत इंटरव्यू
Viral Video
फैक्ट चेक: असली नहीं है अस्पताल से भागते रोबोट का ये वीडियो, लेकिन AI एजेंट वाकई हो सकते हैं ‘बेकाबू’
---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Homemade Chakki Atta: बाजार का मिलावटी आटा छोड़िए, घर में गेहूं से निकालें शुद्ध और ताजा चक्की आटा, रोटी-पूड़ी लगेंगी टेस्टी |
    Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी कल, नोट करें पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि |
    करोड़ों के मालिक रजनीकांत, सस्ती चप्पल पहन क्यों पहाड़ों पर पहुंचे? फैन्स हैरान |
    राहुल गांधी की सभा के लिए 31 शर्तें... वर्मा आयोग की रिपोर्ट का हवाला, राजीव गांधी हत्याकांड की रिपोर्ट का जिक्र |
    PCS मेंस 2025 के इंटरव्यू की तारीख आई, 28 सितंबर से शुरू होगा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू |
    DUSU चुनाव में 40 फीसदी मतदान, कल आएंगे नतीजे, कॉलेजों में ABVP का डंका |
    टाटा स्टील के प्लांट में मिट्टी का ढेर धंसा, बिहार के 27 वर्षीय मजदूर की मौत |
    भूमि विवाद से लेकर बिजली आपूर्ति तक, बिहार के मंत्रियों ने विभागों से जुड़े मुद्दों पर की बात |
    BRS से कांग्रेस में जाने पर दानम नागेंद्र की गई विधायकी, तेलंगाना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला |
    सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया 150 दिन का रिपोर्ट कार्ड और बिहार के विकास का विजन
    Advertisement