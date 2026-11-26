म्यूजिक की दुनिया के सुपरस्टार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की CEO काव्या मारन इन दिनों अपनी शादी के जश्न को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. ग्रीस में सात फेरे लेने के बाद चेन्नई में दो ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले इस कपल ने अब सन ग्रूप के कर्मचारियों के लिए खास लंच पार्टी रखी. इस दावत में सिर्फ लजीज पकवान ही नहीं परोसे गए, बल्कि कर्मचारियों को ऐसे गिफ्ट भी मिले कि सोशल मीडिया पर उनके रिएक्शन वायरल हो गए. वहीं, इस पार्टी में अनिरुद्ध के हाथ में एक किताब भी नजर आई, जिसने लोगों का ध्यान खींचा.

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कर्मचारियों को गिफ्ट बॉक्स में मिला खास सरप्राइज

लंच पार्टी से पहले सन ग्रूप के कर्मचारियों को गिफ्ट बॉक्स दिए गए. इन बॉक्स में शादी के जश्न का इनविटेशन कार्ड, चॉकलेट और सोने की अंगूठियां थीं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कर्मचारी एक-एक करके अपने गिफ्ट बॉक्स खोलते नजर आए. एक वीडियो में तो कर्मचारी सोने की अंगूठी देखकर हैरान रह गया. उसका रिएक्शन अब खूब चर्चा बटोर रहा है.

हाथ में किताब लेकर पहुंचे अनिरुद्ध

इस पार्टी की एक दिलचस्प झलक अनिरुद्ध के हाथ में दिखी किताब भी रही. कई लोगों ने कहा कि वो हाथ में गीता थामे कंपनी पहुंचे. हालांकि ऐसा नहीं है, म्यूजिक कंपोजर अपने साथ लेखिका किरण देसाई की किताब 'द लोनलीनेस ऑफ सोनिया' थामे नजर आए. शादी के जश्न और शानदार दावत के बीच अनिरुद्ध का यह बुक लव वाला अंदाज भी चर्चा में आ गया.

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अनिरुद्ध पारंपरिक कुर्ता-पायजामा में नजर आए, जबकि काव्या लाल अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत दिखीं. दोनों खुद कर्मचारियों के बीच पहुंचे और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया. उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनके साथ वक्त बिताया.

केले के पत्ते पर परोसी गई शाही दावत

चेन्नई में हुई इस पार्टी में कर्मचारियों के लिए शानदार नॉन-वेजिटेरियन मेन्यू तैयार किया गया था. केले के पत्ते पर परोसी गई इस दावत में बिरयानी सबसे खास रही. इसके साथ फ्राइड चिकन, मसालेदार सहजन की सब्जी, मटन सुक्का, उबले अंडे, प्याज का रायता और बैंगन की करी भी परोसी गई.

खाने के बाद मीठे का भी पूरा इंतजाम था. कर्मचारियों को गुलाब जामुन, आइसक्रीम और दूसरी मिठाइयां भी खिलाई गईं. शादी की खुशी में स्वाद और मेहमाननवाजी, दोनों का पूरा ध्यान रखा गया.

ग्रीस में शादी, चेन्नई में सितारों से सजी रिसेप्शन पार्टी

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में एक निजी समारोह में शादी की थी. इससे एक दिन पहले, 10 नवंबर को उनकी सगाई हुई थी. शादी में सुपरस्टार रजनीकांत, उनकी पत्नी लता रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई खास मेहमान शामिल हुए थे.

इसके बाद 21 और 22 नवंबर को चेन्नई में कपल ने दो शानदार रिसेप्शन आयोजित किए. इन पार्टियों में सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति की दुनिया के कई बड़े नाम पहुंचे. एमएस धोनी, अजित कुमार, नयनतारा, विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना, एटली, पूजा हेगड़े, शिवकार्तिकेयन और राम्या कृष्णन जैसे सितारों ने महफिल में चार चांद लगाए.

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय भी अपनी अलग रह रहीं पत्नी संगीता के साथ अलग-अलग पहुंचे थे. अब कर्मचारियों के लिए रखी गई इस खास दावत के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. शादी का जश्न तो सितारों के बीच पहले ही सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन कर्मचारियों के साथ खुशियां बांटने के इस अंदाज ने भी सबका ध्यान खींच लिया है.

काव्या मारन के परिवार का कंपनी से खास रिश्ता है. उनके पिता कलानिधि मारन ने इस मीडिया समूह की स्थापना की थी और वह इसके चेयरमैन हैं. काव्या सन टीवी नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ-साथ IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की CEO भी हैं.

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