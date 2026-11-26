ऐसी मशीन की कल्पना कीजिए जो सिर्फ तय निर्देशों को न दोहराए, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को देखे, हालात समझे, खुद फैसले ले और बिना किसी इंसानी दखल के काम करे. नई दिल्ली का स्टार्टअप लक्ष्य एयरो टेक इसी तरह की तकनीक पर काम कर रहा है.

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लोकेश पोपुरी के इस स्टार्टअप ने समख्या समूह के प्रमोटर संतोष कुमार से शुरुआती निवेश (सीड फंडिंग) के तौर पर 2.5 करोड़ रुपये जुटाए हैं. कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल फिजिकल इंटेलिजेंस पर आधारित तकनीक के शोध, इंजीनियरिंग ढांचे, उत्पाद बनाने और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) के लिए करेगी.

क्या है फिजिकल इंटेलिजेंस?

आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कंटेंट बनाने, डेटा समझने और कंप्यूटर या डिजिटल कामों को आसान बनाने के लिए खूब हो रहा है. फिजिकल इंटेलिजेंस इसी सोच को असल और भौतिक दुनिया में ले आती है.

इसका सीधा मतलब ऐसी मशीनें तैयार करना है जो अपने आसपास के माहौल को भांप सकें और पहले से रटे-रटाए निर्देशों के बजाय बदलते हालात के हिसाब से काम कर सकें.

लक्ष्य एयरो टेक ऐसे ही सिस्टम बना रहा है जो आसपास की चीजों को पहचानें, जानकारी समझें, निर्णय लें और असली दुनिया के माहौल के साथ अपने आप तालमेल बिठाकर काम करें. ऐसी तकनीक उन जगहों पर काफी काम आ सकती है जहां मशीनों को लगातार बदलते हालात में काम करना पड़ता है. हालांकि, कंपनी ने फंडिंग की घोषणा में अभी इसके किसी खास कमर्शियल (व्यावसायिक) इस्तेमाल का खुलासा नहीं किया है.

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आम ऑटोमेटेड मशीनें बस पहले से तय निर्देशों को पूरा करती हैं, जबकि फिजिकल इंटेलिजेंस वाली मशीनें आसपास हो रही हलचल को समझकर अपना अगला कदम खुद तय करती हैं.

2.5 करोड़ रुपये कहां खर्च होंगे?

कंपनी इस नई पूंजी को मुख्य रूप से इन कामों में लगाएगी:

शोध और विकास (R&D)

इंजीनियरिंग का मजबूत ढांचा तैयार करना

उत्पाद विकसित करना और भारत में ही उनका निर्माण करना

इस निवेश से स्टार्टअप को अपनी तकनीकी ताकत बढ़ाने और देश में ही उत्पाद तैयार करने के लिए जरूरी इंजीनियरिंग आधार खड़ा करने में मदद मिलेगी.

यह फंडिंग ऐसे समय में आई है जब खुद से काम करने वाले सिस्टम, रोबोटिक्स और AI आधारित मशीनों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. कंपनियां अब AI की समझ को सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित रखने के बजाय असली दुनिया की मशीनों तक ले जाने के तरीके खोज रही हैं.

लक्ष्य एयरो टेक का मकसद ऐसी मशीनें बनाना है जो सिर्फ काम निपटाने तक सीमित न रहें, बल्कि आसपास के माहौल को समझकर सही प्रतिक्रिया भी दे सकें. अब यह देखना अहम होगा कि स्टार्टअप अपने शोध को असल में काम करने वाले और सफल उत्पादों में कैसे बदलता है.

संक्षेप में कहें तो लक्ष्य एयरो टेक 2.5 करोड़ रुपये के निवेश से फिजिकल इंटेलिजेंस तकनीक, इंजीनियरिंग ढांचे और स्वदेशी निर्माण क्षमता को आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि ऐसी मशीनें बन सकें जो बदलते हालात को समझकर खुद फैसले ले सकें.

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