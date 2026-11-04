scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चश्मा लगाकर-कॉलर उठाकर वैभव सूर्यवंशी ने काटा गदर, नया लुक VIRAL, फैन्स बोले- इंडिया का फेवरेट बच्चा

वैभव सूर्यवंशी का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. चश्मा लगाकर और कॉलर उठाकर दिए उनके पोज फैन्स को खूब पसंद आ रहे हैं. कमेंट्स में उन्हें इंडिया का फेवरेट बच्चा और हीरो बताया जा रहा है. अब वैभव एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में इंडिया-ए की ओर से खेलते नजर आएंगे.

Advertisement
X
वैभव सूर्यवंशी अपने स्टाइल‍िश लुक की वजह से चर्चा में हैं (Photo: Instagram/@vaibhav_sooryavanshi09)
वैभव सूर्यवंशी अपने स्टाइल‍िश लुक की वजह से चर्चा में हैं (Photo: Instagram/@vaibhav_sooryavanshi09)

क्रिकेट के मैदान पर अपने बल्ले से धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब अपने नए लुक को लेकर चर्चा में हैं. वैभव ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ  तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह चश्मा लगाए हुए नजर आ रहे हैं,

वहीं एक पोज में वो कॉलर उठाकर शानदार अंदाज में पोज देते नजर आ रहे हैं. उनका यह स्वैग फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

वैभव की इस तस्वीर पर फैन्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने उन्हें 'इंडिया का फेवरेट चाइल्ड' बताया, जबकि दूसरे ने 'ओह हीरो' लिखकर उनकी तारीफ की. वैभव की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan squad for Rising Stars Asia Cup
भारत के बाद पाक ने भी किया खतरनाक टीम का ऐलान, ये धुरंधर बना कप्तान
भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले टीम घोषित, जानें डिटेल्स
India A vs Pakistan A, Rising Stars Asia Cup 2026 match
PAK की खैर नहीं! वैभव एशिया कप में काटेंगे गदर, इस तारीख को भिड़ंत
India A Squad, Rising Stars Asia Cup 2026
एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, वैभव की एंट्री, तिलक बने कप्तान
IND vs NZ Gautam Gambhir
ड्रेसिंग रूम में गरजे गंभीर, जीत के बावजूद खिलाड़ियों को दी चेतावनी

वैभव ने मंगलवार को अपने कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे. कैप्शन ल‍िखा- fresh out of my recents 📸 यानी मेरे हाल के कुछ फोटोज. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों में मिला मौका
वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था. हालांकि, उन्हें सिर्फ दो मुकाबलों में खेलने का मौका मिला. इन दो मैचों की दो पारियों में वैभव ने 49 रन बनाए. उनका औसत 24.50 और स्ट्राइक रेट 181.48 रहा.

Advertisement

अब एशिया कप में दिखाएंगे दम
वैभव सूर्यवंशी अब एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में अपना जलवा दिखाने उतरेंगे. उन्हें इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया-ए की 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है.
यह भी पढ़ें: IND vs PAK: पाकिस्तान की खैर नहीं! वैभव सूर्यवंशी-अभ‍िषेक शर्मा एशिया कप में काटेंगे गदर, इस तारीख को है भिड़ंत

एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप का आयोजन 19 से 29 नवंबर तक दोहा, कतर में होगा. भारत को ग्रुप-बी में पाकिस्तान-ए, नेपाल और यूएई के साथ रखा गया है. वहीं, ग्रुप-ए में बांग्लादेश-ए, श्रीलंका-ए, अफगानिस्तान-ए और हांगकांग चीन की टीमें शामिल हैं.

भारतीय टीम 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी. इसके बाद 22 नवंबर को पाकिस्तान-ए से भिड़ंत होगी. ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 24 नवंबर को यूएई के खिलाफ खेला जाएगा.
यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड दौरा खत्म, अब वैभव सूर्यवंशी के सामने नई परीक्षा! इस टूर्नामेंट में काटेंगे गदर

दोनों ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल मुकाबले 26 और 27 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 29 नवंबर को होगा. ऐसे में वैभव के पास इस टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर सुर्खियां बटोरने का मौका होगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Actor Recited Azan: शादी के डेढ़ साल बाद पापा बना एक्टर, नन्हे राजकुमार के कान में दी अजान, दिखाई पहली झलक |
    कार में घुसकर बैठा था विशालकाय अजगर, रेस्क्यू के लिए पलटनी पड़ी गाड़ी-VIDEO |
    चश्मा लगाकर-कॉलर उठाकर वैभव सूर्यवंशी ने काटा गदर, नया लुक VIRAL, फैन्स बोले- इंडिया का फेवरेट बच्चा |
    Delhi-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने उठाए ये सख्त कदम! |
    'दिपके को अमेरिका, रांका को PAK से मिल रही फंडिंग,' केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा |
    मथुरा में दिवाली से पहले बड़ा एक्शन: केमिकल और पाम ऑयल से बन रहा 350 किलो नकली पनीर नष्ट! |
    SP के पद से हटाए गए IPS अनुराग ने छोड़ी नौकरी, ट्रांसफर के 4 दिन बाद ही दिया इस्तीफा |
    तेलंगाना में धर्मांतरण के आरोप में दो ईसाई महिलाओं की पिटाई, थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल |
    UK से भारत लौटे 35 साल के इंजीनियर की गुरुग्राम के होटल में मौत, बाथटब में मिला शव, जल्द होने वाली थी शादी |
    Kanika Kapoor Announces Separation: 'बेबी डॉल' सिंगर कनिका की टूटी शादी, 4 साल बाद पति से हुईं अलग
    Advertisement