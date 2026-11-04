फ्रिज के पीछे क्यों लगी होती है काली जाली? ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका काम

घर में फ्रिज तो लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है. गर्मियों में पानी ठंडा रखने से लेकर सब्जियां, फल, दूध और खाने की चीजें सुरक्षित रखने तक फ्रिज हमारे रोजमर्रा के काम आता है. लेकिन क्या आपने कभी फ्रिज को थोड़ा आगे खींचकर उसके पीछे की तरफ ध्यान दिया है? वहां आपको एक काले रंग की जाली या पाइप जैसी बनावट दिखाई देगी. अक्सर लोग इसे देखकर सोचते हैं कि आखिर फ्रिज के पीछे यह काली जाली क्यों लगाई जाती है? क्या यह सिर्फ फ्रिज का कोई बाहरी हिस्सा है या इसका कोई खास काम भी होता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जाली को साफ करना जरूरी है? अगर हां, तो इसे कितने दिनों में और किस तरीके से साफ करना चाहिए?

और पढ़ें

दरअसल, फ्रिज के पीछे लगी इस काली जाली का सीधा संबंध फ्रिज को ठंडा रखने की प्रक्रिया से होता है. इसे कंडेंसर कॉइल (Condenser Coil) कहा जाता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह कैसे काम करती है और इसकी सफाई क्यों जरूरी है.

फ्रिज के पीछे लगी काली जाली का क्या काम होता है?

फ्रिज के पीछे दिखाई देने वाली काली जाली असल में कंडेंसर कॉइल होती है. इसका काम फ्रिज के अंदर मौजूद गर्मी को बाहर निकालना है. आप सोच रहे होंगे कि फ्रिज तो अंदर की चीजों को ठंडा रखता है, फिर उसके पीछे गर्मी क्यों निकलती है? दरअसल, फ्रिज के अंदर एक खास गैस घूमती रहती है, जिसे रेफ्रिजरेंट (Refrigerant) कहते हैं. यह गैस फ्रिज के अंदर से गर्मी सोखती है और उसे पीछे लगी कंडेंसर कॉइल तक पहुंचाती है. इसके बाद यह कॉइल उस गर्मी को कमरे की हवा में छोड़ देती है. इसी प्रक्रिया से फ्रिज के अंदर का तापमान कम बना रहता है और खाने-पीने की चीजें ठंडी रहती हैं. आसान शब्दों में कहें तो फ्रिज के पीछे लगी काली जाली गर्मी बाहर निकालने का काम करती है. अगर यह ठीक से काम न करे, तो फ्रिज को ठंडा रखने में परेशानी हो सकती है.

Advertisement

क्या फ्रिज के पीछे लगी काली जाली को साफ करना जरूरी है?

इसकी सफाई करना जरूरी है. समय के साथ इस जाली पर धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले जमा होने लगते हैं. कई बार इसके आसपास पालतू जानवरों के बाल भी फंस जाते हैं. जब इस पर ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो गर्मी बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. ऐसे में फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका असर बिजली की खपत पर भी पड़ सकता है. यानी फ्रिज को ठंडा रखने के लिए ज्यादा बिजली खर्च हो सकती है. इसके अलावा फ्रिज का कंप्रेसर भी ज्यादा समय तक चल सकता है. इसलिए फ्रिज के पीछे लगी काली जाली की समय-समय पर सफाई करना अच्छा रहता है.

कितने दिनों में करनी चाहिए इसकी सफाई?

फ्रिज के पीछे लगी काली जाली को कितने दिनों में साफ करना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके घर में कितनी धूल जमा होती है. आमतौर पर हर 6 महीने में एक बार इसकी सफाई करना अच्छा रहता है. अगर आपके घर में ज्यादा धूल आती है या पालतू जानवर हैं, तो इसे थोड़े कम समय में भी साफ करना पड़ सकता है. हालांकि, फ्रिज के अलग-अलग मॉडल में कंडेंसर कॉइल की जगह अलग हो सकती है. कुछ फ्रिज में यह पीछे दिखाई देती है, जबकि कुछ में नीचे की तरफ लगी होती है.

Advertisement

फ्रिज के पीछे लगी काली जाली को कैसे साफ करें?

इसकी सफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है. आप घर पर ही कुछ आसान तरीकों से इसे साफ कर सकते हैं.

1. सबसे पहले फ्रिज का प्लग निकालें

सफाई शुरू करने से पहले फ्रिज को बंद करके उसका प्लग बिजली के सॉकेट से निकाल दें. इससे सफाई करते समय बिजली का खतरा नहीं रहेगा.

2. फ्रिज को दीवार से थोड़ा आगे करें

फ्रिज को सावधानी से आगे खींचें, ताकि उसके पीछे की जाली तक आसानी से पहुंच सकें. ध्यान रखें कि ऐसा करते समय बिजली के तार या पानी की पाइप को नुकसान न पहुंचे.

3. ब्रश से धूल हटाएं

किसी मुलायम ब्रश या वैक्यूम क्लीनर की मदद से जाली पर जमी धूल और गंदगी साफ करें. अगर धूल ज्यादा है, तो उसे धीरे-धीरे हटाएं.

4. कॉइल को नुकसान न पहुंचाएं

सफाई करते समय किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें. जाली या पाइप को जोर से न दबाएं और न ही खींचें. इससे फ्रिज के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है.

5. सफाई के बाद फ्रिज चालू करें

जब सफाई पूरी हो जाए, तो फ्रिज को उसकी सही जगह पर रख दें. इसके बाद बिजली का प्लग लगाकर उसे चालू कर दें.

Advertisement

क्या फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रखना चाहिए?

फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर नहीं रखना चाहिए. उसके आसपास थोड़ी जगह होनी जरूरी है, ताकि गर्म हवा आसानी से बाहर निकल सके. अगर फ्रिज के पीछे और आसपास हवा आने-जाने की जगह नहीं होगी, तो गर्मी बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है. इससे फ्रिज की कूलिंग प्रभावित हो सकती है. हालांकि, फ्रिज और दीवार के बीच कितनी जगह होनी चाहिए, यह उसके मॉडल पर निर्भर करता है. इसलिए अपने फ्रिज के मैनुअल में दी गई जानकारी जरूर देखें.

इन छोटी गलतियों से बचें

-फ्रिज के पीछे की जाली पर धूल जमा न होने दें.

- सफाई के लिए गीले कपड़े या पानी का सीधे इस्तेमाल न करें.

-कॉइल को साफ करने के लिए चाकू या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें.

-फ्रिज को दीवार से बिल्कुल चिपका कर न रखें.

-फ्रिज के आसपास हवा आने-जाने की जगह जरूर रखें.

फ्रिज के पीछे लगी काली जाली सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती. यह फ्रिज को ठंडा रखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. इसकी समय-समय पर सफाई करने और फ्रिज के आसपास सही जगह रखने से उसकी काम करने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है.

---- समाप्त ----