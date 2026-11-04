scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मथुरा में दिवाली से पहले बड़ा एक्शन: केमिकल और पाम ऑयल से बन रहा 350 किलो नकली पनीर नष्ट!

मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र में दीपावली पर्व के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. नारायणगढ़ गांव में केमिकल और पामोलिन ऑयल से नकली पनीर बना रही फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त कर नष्ट कराया गया है.

Advertisement
X
मथुरा में खाद्य विभाग का तगड़ा एक्शन (Photo- ITG)
मथुरा में खाद्य विभाग का तगड़ा एक्शन (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 3 नवंबर को मथुरा जिले की छाता तहसील के शेरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित नारायणगढ़ गांव में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की. विभाग को सूचना मिली थी कि तस्लीम पुत्र अयूब केमिकलों के जरिए जहरीला और मिलावटी पनीर तैयार कर रहा है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी जतिन कुमार की अगुवाई में टीम ने मौके पर पहुंचकर मालिक तस्लीम की मौजूदगी में जांच की. टीम ने पामोलिन ऑयल, सोयाबीन दाल और व्हाइटनिंग एजेंट जैसे घातक रसायनों से बन रहे पनीर और दूध को मौके पर ही नष्ट करवा दिया.

केमिकल्स से बनाया जा रहा था पनीर

जांच के दौरान मौके पर पाया गया कि स्किम्ड मिल्क पाउडर, रानीपाल (व्हाइटनिंग एजेंट), पापड़ी (सोडियम हाइड्रो सल्फाइट), रिफाइंड पामोलिन ऑयल और सोयाबीन दाल मिलाकर पनीर तैयार किया जा रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

Encounter in Maholi Village Murder Case
गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, एनकाउंटर के बाद आरोपी विशाल अरेस्ट
Police intervened (Photo- Screengrab)
मथुरा: करवा चौथ पर पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, पति ने जमकर की धुनाई
Mathura district Profile (Photo- ITG)
श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा की पांचों विधानसभा सीट का हाल
Nazia's 'killer' brother arrested (Photo- ITG)
रविंद्र संग शादी पर भड़के परिजन, नाजिया को मारकर लाश दफनाई
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Screengrabs)
खूबसूरत महिलाओं को पति के खिलाफ भड़काता, फिर दोस्ती कर करता था ठगी

टीम ने मौके से पनीर, दूध, 75 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर, 60 किलो सोयाबीन दाल, 225 किलो पामोलिन ऑयल, 1200 ग्राम पापड़ी और 500 ग्राम रानीपाल केमिकल के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं.

लाखों का दूषित सामान कराया नष्ट

कार्रवाई के दौरान 87,500 रुपये मूल्य का 350 किलो दूषित पनीर और 1,80,000 रुपये कीमत का 3000 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही नष्ट करा दिया गया. बाकी अन्य बची सामग्रियों को सीज कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि तस्लीम मिल्क प्रोडक्ट के मालिक तस्लीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    SP के पद से हटाए गए IPS अनुराग ने छोड़ी नौकरी, ट्रांसफर के 4 दिन बाद ही दिया इस्तीफा |
    तेलंगाना में धर्मांतरण के आरोप में दो ईसाई महिलाओं की पिटाई, थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल |
    UK से भारत लौटे 35 साल के इंजीनियर की गुरुग्राम के होटल में मौत, बाथटब में मिला शव, जल्द होने वाली थी शादी |
    Kanika Kapoor Announces Separation: 'बेबी डॉल' सिंगर कनिका की टूटी शादी, 4 साल बाद पति से हुईं अलग |
    फ्रिज के पीछे क्यों लगी होती है काली जाली? ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका काम |
    सात समंदर पार से आए, भारतीय संस्कृति पर हारे दिल... आगरा में इटली के कपल ने हिंदू रिवाज से रचाई शादी |
    LPG Crisis: 7000 रुपये का LPG सिलेंडर... पाकिस्तान में मचा है कोहराम, खाना तक छोड़ रहे लोग |
    'राम' बने रणबीर को सपोर्ट करने पहुंचीं आलिया भट्ट-नीतू कपूर, सास-बहू के स्टाइल ने लूटी महफिल, PHOTOS |
    Rajasthan में रेलवे ट्रैक पर हुआ खतरनाक बम ब्लास्ट! जोरदार धमाके से उड़े स्लीपर |
    असम में पुलिस एनकाउंटर में घनकांत गोगोई की मौत, होटल फायरिंग केस का था आरोपी
    Advertisement