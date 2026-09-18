Gautam Gambhir Message to Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही अपनी बल्लेबाजी की झलक दिखाई थी. छह टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम दो अर्धशतक भी आ चुके हैं. लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर में उनके लिए जगह बनाना आसान नहीं दिख रहा. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उन्हें बेंच पर बैठकर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखनी पड़ी.

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तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि रिकॉर्ड बुक ही बदल गई. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का तीसरा सबसे तेज शतक जड़ दिया और भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया.

𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽, indeed! 🤝😊



Afghanistan Captain Ibrahim Zadran joins #TeamIndia and Captain Shreyas Iyer during the victory celebrations 🙌#AFGvIND | @ACBofficials pic.twitter.com/TniITU33z0 — BCCI (@BCCI) September 17, 2026

इस शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने वैभव को लेकर अपना प्लान साफ कर दिया है. गंभीर का कहना है कि इस युवा बल्लेबाज को अभी अपने मौके का इंतजार करना होगा.

गंभीर ने वैभव से क्या कहा?

गंभीर ने कहा कि वैभव के साथ इस मुद्दे पर उनकी बातचीत बिल्कुल साफ रही है. उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा. टीम मैनेजमेंट युवा बल्लेबाज की प्रतिभा से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अनुभव और लगातार प्रदर्शन की भी अपनी अहमियत है.

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गंभीर ने कहा-वैभव के नजरिए से बातचीत बहुत स्पष्ट थी कि उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा.

उन्होंने आगे कहा कि टीम को पता है कि वैभव में कितना टैलेंट है और वह क्या कर सकते हैं. लेकिन जो खिलाड़ी पिछले दो-तीन साल से लगातार प्रदर्शन कर रहा है, वह उस खिलाड़ी से आगे रहेगा, जिसने अभी टीम में कदम रखा है.

यानी फिलहाल अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जगह को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है. गंभीर ने यह भी साफ किया कि जब वैभव को मौका मिलेगा तो उन्हें सिर्फ एक-दो मैच के लिए नहीं होगा.

मौका मिलेगा तो लंबे समय के लिए म‍िलेगा



गंभीर ने कहा कि जब वैभव की बारी आएगी तो उन्हें लगातार मौके दिए जाएंगे. उनके मुताबिक भारतीय क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम में कॉम्पिटिशन और टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन क्रिकेट में हर खिलाड़ी को कभी न कभी अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है.

उन्होंने यह बात भी स्पष्ट की कि इंतजार की स्थिति उम्र देखकर नहीं बदलती. चाहे खिलाड़ी 15 साल का हो या 30 साल का, अगर उसे अपनी बारी का इंतजार करना है तो करना होगा.

अभिषेक-संजू क्यों बने हुए हैं पहली पसंद?



अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की. दोनों ने पूरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया और भारत तथा अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दो बल्लेबाज भी यही रहे.

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यही वजह रही कि वैभव को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल सकी. तीसरे टी20 में तो अभिषेक ने 37 गेंदों में शतक जड़कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा दिया. भारत ने इस मुकाबले को 127 रन से जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की.

पहले टी20 में भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी. दूसरे टी20 में भी भारत सात विकेट से विजयी रहा. तीसरे मैच में 127 रन की बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज का अंत किया.

वर्ल्ड कप वाला कॉम्बिनेशन फिर आजमाना था

गंभीर ने बताया कि अफगानिस्तान सीरीज से पहले ही टीम मैनेजमेंट ने तय कर लिया था कि टॉप ऑर्डर में उस कॉम्बिनेशन को फिर से आजमाया जाएगा, जिसने साल की शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप में भारत को सफलता दिलाई थी.

उनके मुताबिक सिर्फ तीन-चार खराब मैचों के बाद किसी खिलाड़ी को खराब खिलाड़ी नहीं माना जा सकता. अभिषेक और संजू ने वर्ल्ड कप में बतौर ओपनिंग जोड़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और इसलिए उन्हें दोबारा पर्याप्त मौके देना जरूरी था.

गंभीर ने कहा कि अगर कोई टीम एक वर्ल्ड कप से अगले वर्ल्ड कप तक अजेय रहती है और वर्ल्ड कप भी जीतती है, तो वह मजबूत टीम होती है. एक-दो सीरीज के नतीजों से अचानक वह टीम खराब नहीं हो जाती.

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इसी तरह दो-तीन मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद अभिषेक या संजू को खराब खिलाड़ी नहीं माना जा सकता. गंभीर के मुताबिक इन दोनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में एक बार फिर दिखाया कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें लगातार मौके क्यों दिए.

वैभव ने डेब्यू के बाद क्या किया है?

वैभव सूर्यवंशी ने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. इसके बाद से वह छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. इस दौरान बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने दो अर्धशतक भी लगाए हैं.

गंभीर के संदेश से इतना जरूर साफ है कि टीम मैनेजमेंट वैभव की प्रतिभा को लेकर आश्वस्त है. उन्हें बस अपनी बारी का इंतजार करना होगा. और जब वह मौका आएगा, तो गंभीर के मुताबिक वैभव को खुद को साबित करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा.

अफगानिस्तान सीरीज का पूरा नतीजा

पहला टी20 इंटरनेशनल: भारत 7 विकेट से जीता.

दूसरा टी20 इंटरनेशनल: भारत 7 विकेट से जीता.

तीसरा टी20 इंटरनेशनल: भारत 127 रन से जीता.

इस तरह भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की.





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