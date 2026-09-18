टेनिस की नंबर-1 स्टार का क्रिकेट में कमबैक, 10 साल बाद फिर बल्ला थामेंगी एश्ले बार्टी

टेनिस की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने वाली ऑस्ट्रेलिया की पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 एश्ले बार्टी अब एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर उतरने की तैयारी में हैं. बार्टी करीब एक दशक बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगी. उनका यह खास कमबैक 22 नवंबर 2026 को केर्न्स के कैजली स्टेडियम, जहां वह टी20 केर्न्स गोल्ड क्लैश में हिस्सा लेंगी.

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30 साल की एश्ले बार्टी इस सेलिब्रिटी टी20 मुकाबले में टीम क्रिकेट (Team Cricket) की ओर से खेलेंगी, जिसका सामना टीम फुटी (Team Footy) से होगा. न्यूजीलैंड में लोकप्रिय हो चुका यह मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है. बार्टी की मौजूदगी ने इस आयोजन को खास बना दिया है, क्योंकि वह सिर्फ टेनिस की महान खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं.

बार्टी ने जीते कुल 4 ग्रैंड स्लैम

एश्ले बार्टी ने अपने टेनिस करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. उन्होंने फ्रेंच ओपन (2019), विम्बलडन (2021) और ऑस्ट्रेलियन ओपन (2022) में विमेंस सिंगल्स खिताब जीते. डबल्स में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा. वह 2018 में यूएस ओपन में डबल्स चैम्पियन बनीं और बाकी तीन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में फाइनल तक पहुंचीं. बार्टी 121 सप्ताह तक विमेंस सिंगल्स रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर-1 रहीं. जनवरी 2022 में उन्होंने अपने घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता और कुछ ही महीनों बाद मार्च में पेशेवर टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया. उन्होंने उस समय दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी रहते हुए खेल को अलविदा कहा था.

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एश्ले बार्टी का क्रिकेट से रिश्ता काफी पुराना है. यूएस ओपन 2014 के बाद उन्होंने करीब 18 महीने का टेनिस ब्रेक लिया था. इस दौरान उन्होंने क्वींसलैंड की महिला क्रिकेट टीम के साथ ट्रेनिंग की और क्लब क्रिकेट में भी हिस्सा लिया. उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें महिला बिग बैश लीग (WBBL) के पहले सीजन 2015-16 में ब्रिस्बेन हीट ने अपने साथ जोड़ा.

एश्ले बार्टी ने ब्रिस्बेन हीट के लिए नौ मुकाबले खेले और 68 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने 2016 की शुरुआत में दोबारा टेनिस को अपना पूरा समय देना शुरू किया. यही वह दौर था जब क्रिकेट ने बार्टी को खेल से जुड़े रहने और अपने जुनून को बनाए रखने में मदद की. इसके बाद टेनिस में उनकी वापसी बेहद शानदार रही और उन्होंने अगले कुछ वर्षों में खुद को दुनिया की शीर्ष खिलाड़ियों में स्थापित कर दिया.

ये दिग्गज भी मैदान पर उतरेंगे

केर्न्स में होने वाले मुकाबले में एश्ले बार्टी को कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान साझा करने का मौका मिलेगा. वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सितारे उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू हेडन और माइक हसी भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे. रग्बी लीग के दिग्गज जोनाथन थर्स्टन भी मुकाबले में नजर आएंगे.

एश्ले बार्टी के लिए यह क्रिकेट में किसी लंबे करियर की शुरुआत नहीं, बल्कि उस खेल से दोबारा जुड़ने का खास मौका है, जिसे उन्होंने टेनिस से ब्रेक के दौरान करीब से जिया था. करीब दस साल बाद उन्हें दोबारा क्रिकेट बैट हाथ में लिए देखना प्रशंसकों के लिए भी दिलचस्प होगा.

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