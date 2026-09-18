जेल से बाहर आया स्वतंत्र भारद्वाज, मीडिया से बनाई दूरी, दो दिन पहले मिली थी जमानत

जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान मारपीट के मामले में चर्चा में आए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज गुरुवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गया. अदालत से जमानत मिलने और अन्य कानूनी कागजी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उसे जेल से रिहा किया गया. जेल के मुख्य द्वार से बाहर आते ही वह सीधे दौड़कर एक टैक्सी में बैठ गया और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बिना कोई बात किए तेजी से रवाना हो गया.



दरअसल, स्वतंत्र भारद्वाज को अदालत से जमानत दो दिन पहले ही मिल चुकी थी. हालांकि, जेल प्रशासन की विभिन्न कागजी कार्रवाइयों, सत्यापन और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में समय लग गया. सभी आवश्यक औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद आखिरकार गुरुवार रात करीब दस बजे उसे तिहाड़ जेल से आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया गया.



जेल से रिहा होने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज मीडिया के सवालों से बचता दिखा और जेल के गेट से बाहर निकलते ही वह पास खड़ी एक टैक्सी जाकर बैठ गया और तुरंत वहां से निकल गया.



आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन (प्रोटेस्ट) के दौरान हुई मारपीट की घटना और हंगामे के बाद पुलिस स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने उसे यूपी के बुलंदशहर से हिरासत में लिया था. गिरफ्तारी के बाद स्वतंत्र को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. इसके बाद 15 सितंबर को स्वतंत्र भारद्वाज को सशर्त जमानत मिल गई थी.

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