अंजलि अरोड़ा की ‘रामायण’ के बजरंगबली कौन? पौराणिक शोज के महारथी, इंटीमेट सीन्स को कहा 'न', छोड़ी फिल्में

कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा और देव शर्मा स्टारर फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ को लेकर दर्शकों के बीच चर्चा तेज है. फिल्म में अंजलि अरोड़ा सीता और देव शर्मा राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि रावण की भूमिका राजनेश दुग्गल निभा रहे हैं. लेकिन इस पूरी रामायण कथा में एक ऐसा चेहरा भी है, जिसे टीवी दर्शक पहले से ही भगवान हनुमान के किरदार के लिए पहचानते हैं. ये एक्टर हैं- निर्भय वाधवा.

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निर्भय फिल्म में हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं. खास बात यह है कि पर्दे पर बजरंगबली का किरदार निभाना उनके लिए कोई नया अनुभव नहीं है. निर्भय इससे पहले भी टीवी के कई पौराणिक शोज में हनुमान बन चुके हैं. ‘संकटमोचन महाबली हनुमान’ में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसके अलावा वह ‘श्रीमद रामायण’ में भी हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं.

दुर्योधन के भाई से हनुमान तक का सफर

निर्भय वाधवा का टीवी करियर काफी दिलचस्प रहा है. उन्होंने स्टार प्लस के फेमस शो ‘महाभारत’ में दुर्योधन के भाई दुशासन का किरदार निभाकर पहचान बनाई. इसके बाद ‘भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप’ में हकीम खान सूर, ‘विघ्नहर्ता गणेश’ में महिषासुर और ‘कर्मफल दाता शनि’ जैसे शोज में नजर आए.

‘कयामत की रात’ में उन्होंने कालासुर का किरदार निभाया था. इसके अलावा ‘तेनाली रामा’ और ‘पार्टनर्स: ट्रबल हो गई डबल’ जैसे शोज में भी उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं.

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मायथोलॉजिकल शो ही क्यों पसंद करते हैं निर्भय?

निर्भय का कहना है कि उन्हें पौराणिक शोज से जो पहचान मिली, वह किसी और प्रोजेक्ट से नहीं मिली. उनके मुताबिक मिथोलॉजिकल शोज बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं और इनमें काम करना अपने आप में चुनौती है.

भारी कॉस्ट्यूम, गहने, मेकअप और लंबे डायलॉग्स के बीच शूटिंग करना आसान नहीं होता. एक्टर के मुताबिक अब वह इतने भारी कॉस्ट्यूम के भी आदी हो चुके हैं कि उनमें उसी तरह चल-फिर लेते हैं जैसे सामान्य कपड़ों में. उनका मानना है कि जिसने मायथोलॉजिकल शो कर लिया, उसके लिए डेली सोप करना काफी आसान हो जाता है.

बोल्ड सीन से साफ दूरी

निर्भय ने यह भी साफ किया है कि वह स्क्रीन पर इंटीमेट या बोल्ड सीन करने में सहज नहीं हैं. उन्हें वेब शोज के ऑफर मिलते हैं, लेकिन वह मेकर्स से पहले ही कह देते हैं कि उनसे कोई भी सीन कराया जा सकता है, सिवाय इंटीमेट सीन के. उनका कहना है कि वह रोमांटिक किरदार निभा सकते हैं और एक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बोल्ड सीन उनके कम्फर्ट जोन का हिस्सा नहीं हैं.

असल जिंदगी में जयपुर के रहने वाले हैं निर्भय

निर्भय वाधवा मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हैं और उनका बचपन बीकानेर में बीता. उन्होंने सेंट एडमंड्स स्कूल, जयपुर से पढ़ाई की और राजस्थान यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया. वह एक्टर गौरव वाधवा के बड़े भाई हैं.

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अब ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ में एक बार फिर हनुमान बनकर निर्भय वाधवा दर्शकों के सामने आने वाले हैं. यानी रामायण की इस नई कहानी में अंजलि अरोड़ा और देव शर्मा के साथ एक ऐसा चेहरा भी होगा, जिसके लिए बजरंगबली का किरदार पर्दे पर नया नहीं, बल्कि उनकी पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है.

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