scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SA vs AUS 3rd Test: स्टीव स्मिथ को गर्दन की चोट, स्कैन में निकली गंभीर समस्या, जानें कब होगी वापसी

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ गर्दन की चोट के कारण अगले कुछ महीनों तक सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. स्कैन में उनकी सर्वाइकल फेसट जॉइंट इंजरी की पुष्टि हुई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में उनकी जगह जोश इंग्लिस ने नाबाद 85 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 330/4 रन बना लिए.

Advertisement
X
स्टीव स्मिथ को क्या हुआ? गर्दन की चोट के चलते टेस्ट क्रिकेट से दूर, वापसी के लिए करना होगा इंतजार (Photo: ICC)
स्टीव स्मिथ को क्या हुआ? गर्दन की चोट के चलते टेस्ट क्रिकेट से दूर, वापसी के लिए करना होगा इंतजार (Photo: ICC)

स्टीव स्मिथ गर्दन की चोट के कारण दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज तक के लिए सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने स्कैन के बाद उनकी चोट की जानकारी दी है. स्मिथ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट से बाहर होना पड़ा, जो मंगलवार से शुरू हुआ.

37 साल के स्मिथ को पिछले सप्ताह गकेबरहा में खेले गए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन गर्दन में दर्द हुआ था. इसके एमआरआई जांच में सर्वाइकल फेसट जॉइंट इंजरी की पुष्टि हुई. गर्दन की मूवमेंट सीमित होने के कारण वह केपटाउन टेस्ट में खेलने के लिए फिट नहीं थे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान में कहा कि स्मिथ का इलाज और रिहैबिलिटेशन जारी रहेगा. बोर्ड को उम्मीद है कि वह दिसंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध हो जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Steve Smith
केपटाउन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, स्मिथ-बोलैंड बाहर
Marnus Labuschagne
ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट से पहले किया बड़ा बदलाव, दो खिलाड़ी हुए बाहर
Steve Smith
कंगारू टीम को 'घायल' स्मिथ का सहारा, कोच ने द‍िया फ‍िटनेस अपडेट
Steve Smith
स्टीव स्मिथ बने 11 हजारी, पोंटिंग-बॉर्डर की बराबरी, बनाया इतिहास
Pat Cummins
बॉल टैंपरिंग कांड पर मचेगा बवाल? ख्वाजा की किताब पर कमिंस की दो टूक

स्मिथ की जगह उतरे इंग्लिस, जड़े नाबाद 85 रन
स्मिथ की गैरमौजूदगी में जोश इंग्लिस को टीम में मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया. साउथ अफ्रीका की पहली पारी के 329 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 330 रन बना लिए. इस तरह मेहमान टीम को एक रन की मामूली बढ़त मिली.

Advertisement

इंग्लिस 85 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके अलावा मैट रेनशॉ ने 74, कैमरन ग्रीन ने 65 और एलेक्स कैरी ने नाबाद 51 रन बनाए. मार्नस लाबुशेन का खराब प्रदर्शन जारी रहा और वह बिना खाता खोले आउट हो गए.

साउथ अफ्रीका की पहली पारी 329 रनों पर सिमटी थी. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. मेजबान टीम के लिए एडेन मार्करम ने 78, मार्कस एकरमैन ने 95 और मार्को यानसन ने 52 रन बनाए. मिचेल स्टार्क ने 72 रन देकर 6 विकेट झटके.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार में भूमिहार का तो UP में ब्राह्मणों का दबदबा! MLC चुनाव का समझें जातीय गणित |
    महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, असली निवेशकों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग खारिज |
    ग्वालियर में करवा चौथ के दिन पत्नी का मर्डर... दोनों ने लव मैरिज की थी, वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा पति |
    पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 14.6% से घटकर 1.7% हुई, ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा |
    अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे ने की सगाई, 6 साल बड़ी गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज, बांहों में लेकर किया Liplock |
    Ambani Kids Viral Video: स्टेज पर लोटे कृष्णा, पृथ्वी ने खींचा मम्मी श्लोका का सूट, JIO इवेंट में क्यूट शरारतों से छाए अंबानी किड्स, VIDEO |
    भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का सुनहरा मौका!1,215 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई |
    'संसद भंग करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ', 'पब्लिक इम्पीचमेंट' से पहले खड़गे का बड़ा बयान |
    बचपन से ही शुरू हो सकती है दिल की बीमारी, 10 साल की उम्र में कराएं कोलेस्ट्रॉल टेस्ट : डॉ. अशोक सेठ |
    Xiaomi Magnatic Power Bank Review: चॉकलेट से भी पतला और हल्का पावरबैंक!
    Advertisement