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ग्वालियर में करवा चौथ के दिन पत्नी का मर्डर... दोनों ने लव मैरिज की थी, वारदात के बाद खुद थाने पहुंचा पति

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करवा चौथ के दिन सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंच गया. यह घटना मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर की है. जिस महिला का कत्ल हुआ, उसका नाम मधु श्रीवास्तव है और उसके पति का नाम आनंद श्रीवास्तव है. दोनों ने लव मैरिज की थी. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या है.

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हत्या की वजह तलाशने में जुटी पुलिस टीम. (Photo: ITG)
हत्या की वजह तलाशने में जुटी पुलिस टीम. (Photo: ITG)

करवा चौथ का दिन. इस दिन सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है. घरों में पूजा की तैयारी होती है और पति-पत्नी साथ में त्योहार मनाते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसी दिन एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में मधु श्रीवास्तव की हत्या हो गई. आरोप मधु के पति आनंद श्रीवास्तव पर है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मधु के सिर पर कई बार वार किए गए, जिससे मधु की मौत हो गई. घटना के बाद आनंद खुद थाने पहुंचा. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

फिलहाल इस घटना के पीछे की वजह साफ नहीं है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. घटना ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर की है. मृतका की पहचान मधु श्रीवास्तव के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मधु के सिर पर कई बार वार किए गए थे. गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. घटना की खबर सामने आने के बाद आसपास सनसनी फैल गई. जिस दिन कई घरों में करवा चौथ की पूजा हो रही थी, उसी दिन एक महिला की हत्या की खबर ने लोगों को सन्न कर दिया.

gwalior husband accused killing wife karwa chauth love marriage

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हालांकि, घटना से पहले घर में क्या हुआ था, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था या नहीं और वारदात किस परिस्थिति में हुई, इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं. पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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यह भी पढ़ें: पत्नी की हत्या कर फर्श के नीचे दफनाया शव, 4 दिन बाद खुला राज... झारखंड में दिल दहलाने वाला कांड

हत्या के बाद आरोपी पति आनंद श्रीवास्तव खुद थाने पहुंचा. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसने वहां हत्या की बात कबूल की. हालांकि, उसके बयान और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. पुलिस ने आनंद को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. जांच में यह समझने की कोशिश की जा रही है कि घटना के समय क्या हुआ था. इसी के साथ पुलिस को घटनास्थल से मिले सबूतों, बयानों और दूसरे तथ्यों को भी जोड़ना होगा.

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शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि आनंद और मधु ने लव मैरिज की थी. दोनों की मैरिड लाइफ में किसी तरह का विवाद था या नहीं, इस बारे में पूछताछ की जा रही है. यह भी अभी साफ नहीं है कि घटना से ठीक पहले दोनों के बीच कोई कहासुनी हुई थी या वारदात के पीछे कोई दूसरी वजह थी. पुलिस की ओर से फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक, आनंद श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. जांच के दौरान घटनास्थल से जुड़े सबूतों और अन्य जानकारियों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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