लड़खड़ाते कदम, खून से सना चेहरा और सामने आते ही इंसान पर टूट पड़ने वाली भीड़... जॉम्बी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आमतौर पर यही तस्वीर उभरती है. हॉलीवुड ने उन्हें दुनिया के सबसे खौफनाक काल्पनिक किरदारों में शामिल कर दिया है. वे कब्र से उठते हैं, शहरों में फैलकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाते हैं. लेकिन जॉम्बी की असली कहानी हॉलीवुड के किसी स्टूडियो से शुरू नहीं हुई थी. इसकी जड़ें गुलामी के दर्द, धार्मिक मान्यताओं और इंसान से उसकी आजादी छीन लेने के सबसे बड़े डर में छिपी हैं.

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दिलचस्प बात यह है कि जॉम्बी का चेहरा समय के साथ बदलता रहा, लेकिन उसके पीछे छिपा डर हमेशा इंसान का अपना डर रहा. कभी जॉम्बी उस गुलाम की तरह था, जिसका शरीर तो जिंदा था लेकिन अपनी जिंदगी पर उसका कोई अधिकार नहीं था. फिर वह सामाजिक व्यवस्था के टूटने और भीड़ में बदलते इंसान का प्रतीक बना. आज जॉम्बी महामारी और पूरी मानव सभ्यता के खत्म हो जाने की आशंका का चेहरा बन चुका है. जिस जॉम्बी को हम आज हॉलीवुड की कल्पना मानते हैं, उसकी कहानी अफ्रीका से शुरू होकर कैरेबियाई देश हैती तक पहुंचती .

आखिर कहां से आया जॉम्बी?

जॉम्बी की कहानी किसी लेखक की कल्पना, कहानियों या फिल्म से शुरू नहीं होती. इसकी जड़ें अफ्रीका की लोक परंपराओं में मिलती हैं. जॉम्बी शब्द असल में कहां से आया इसे लेकर एकराय नहीं है. कुछ इसे कांगो क्षेत्र की किकोंगो भाषा के Nzambi जैसे शब्दों से जोड़ते हैं, जिसका संबंध ईश्वर से माना जाता है. वहीं कुछ इसे मध्य अफ्रीकी किम्बुंडू भाषा के Nzumbi से जोड़ते हैं, जिसका संबंध मृत व्यक्ति की आत्मा से बताया जाता है.

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अफ्रीका की इन परंपराओं में आत्मा और मृत्यु को लेकर कई मान्यताएं थीं. जब लाखों अफ्रीकी लोगों को पकड़कर गुलाम बनाया गया और समुद्र पार कैरेबियाई द्वीपों तक ले जाया गया, तो उनके साथ उनकी भाषा और संस्कृति ही नहीं, उनकी धार्मिक मान्यताएं भी वहां पहुंचीं. इन्हीं मान्यताओं ने हैती की जमीन पर एक नया सांस्कृतिक रूप लिया और धीरे-धीरे जॉम्बी की अवधारणा से गहराई से जुड़ गईं.

हैती में जॉम्बी का डर इतना गहरा क्यों था?

इस सवाल का जवाब हैती के इतिहास में छिपा है. कभी फ्रांस का उपनिवेश रहे हैती में गन्ने के विशाल बागान थे. यहां अफ्रीका से लाए गए गुलामों से बेहद अमानवीय परिस्थितियों में काम कराया जाता था. वे अपने घर, परिवार, भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान से हजारों किलोमीटर दूर थे. 1791 में गुलामी और फ्रांसीसी शासन के खिलाफ हैती में विद्रोह शुरू हुआ. एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद 1804 में हैती स्वतंत्र हुआ और दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य बना. इस इतिहास को समझने के बाद जॉम्बी की मूल कॉन्सेप्ट और भी अर्थपूर्ण लगता है. जॉम्बी सिर्फ मरा हुआ इंसान नहीं था. वह उस व्यक्ति का रूपक भी था, जिसका शरीर तो मौजूद है, लेकिन उसकी अपनी इच्छा खत्म कर दी गई है.

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सोचिए, किसी इंसान की जान बची रहे, वह चल-फिर सके, काम कर सके, लेकिन वह अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला न कर पाए. उसकी इच्छा किसी और के हाथ में हो. गुलामी झेल चुके समाज के लिए शायद इससे ज्यादा डरावनी कल्पना कोई और नहीं हो सकती थी. हैती की जॉम्बी परंपरा में यही डर सबसे गहरे स्तर पर मौजूद था. मृत्यु का डर नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपनी आजादी खो देने का डर.

हैती की Voodoo परंपरा

वोडू में जॉम्बी का क्या मतलब था?

हैती की जॉम्बी परंपरा को समझने के लिए वहां की वोडू धार्मिक परंपरा को समझना जरूरी है. वोडू अफ्रीकी धार्मिक मान्यताओं और कैथोलिक प्रभावों के तालमेल वाली धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है. पश्चिमी दुनिया ने लंबे समय तक इसे जादू-टोने, रहस्यमयी अनुष्ठानों और डरावनी कहानियों से जोड़कर देखा लेकिन वोडू दरअसल आस्था, समुदाय, पूर्वजों और आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी व्यवस्था है.

लोकमान्यताओं में जॉम्बी का कॉन्सेप्ट हॉलीवुड के मांस खाने वाले मृत शरीर से बिल्कुल अलग थी. यहां जॉम्बी ऐसा व्यक्ति हो सकता था, जिसके शरीर या आत्मा पर किसी दूसरे का नियंत्रण हो गया हो. उसकी अपनी इच्छा खत्म हो गई हो इसलिए मूल जॉम्बी का सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि कोई मरा हुआ व्यक्ति वापस आ गया है. असली डर यह था कि कोई जीवित इंसान अपनी चेतना, पहचान और अपनी मर्जी खो सकता है.

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यहीं से एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है. क्या हॉलीवुड का जॉम्बी वास्तव में हैती की धार्मिक मान्यताओं को रिप्रेजेंट करता है? जवाब है, पूरी तरह नहीं. पश्चिमी फिल्मों ने वोडू को अक्सर रहस्यमयी और जादू के रूप में दिखाया. नतीजा यह हुआ कि एक धार्मिक परंपरा की छवि लंबे समय तक डर और अंधविश्वास से जोड़कर पेश की गई. हॉलीवुड का जॉम्बी दरअसल हैती की मान्यताओं से निकला जरूर, लेकिन धीरे-धीरे वह एक बिल्कुल अलग किरदार बन गया.

दुनिया ने पहली बार जॉम्बी के बारे में कब पढ़ा?

जॉम्बी का कॉन्सेप्ट पुराना था, लेकिन अमेरिका और यूरोप में इसके प्रति दिलचस्पी 20वीं सदी की शुरुआत में बढ़ी. 1915 से 1934 तक हैती पर अमेरिका का कब्जा रहा. इस दौरान हैती की संस्कृति, वोडू और वहां प्रचलित जॉम्बी की कहानियां अमेरिकी दुनिया तक पहुंचने लगीं. यात्रियों और लेखकों ने इन किस्सों को रहस्यमयी और डरावने अंदाज में पेश किया.

जॉम्बी पर द मैजिक आईलैंड नाम से पहली किताब

1929 में अमेरिकी लेखक और यात्री विलियम सीब्रुक की किताब The Magic Island रिलीज हुई. इस किताब ने पश्चिमी दुनिया में जॉम्बी की लोकप्रियता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई. सीब्रुक ने हैती की यात्रा के दौरान वोडू और ऐसे लोगों के बारे में लिखा, जिन्हें उन्होंने जॉम्बी के रूप में देखा या समझा. उनके ब्योरों में ऐसे लोग थे, जो बाहर से जिंदा दिखते थे लेकिन जिनमें सामान्य इंसानों जैसी चेतना नजर नहीं आती थी. ऐसे में जॉम्बी किताबों के पन्नों से निकलकर पश्चिमी दुनिया की कल्पना में जगह बना चुका था.

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जब जॉम्बी पहली बार बड़े पर्दे पर आया

फिर आया 1932 का साल. जॉम्बी ने किताबों की दुनिया छोड़कर सिनेमा के पर्दे पर कदम रखा. विक्टर हैल्परिन की फिल्म White Zombie को आमतौर पर पहली फीचर लेंथ जॉम्बी फिल्म माना जाता है. फिल्म में जॉम्बी आज की फिल्मों जैसे खून के प्यासे क्रिएचर नहीं थे. वे ऐसे इंसान थे, जिनकी चेतना और स्वतंत्रता छीन ली गई थी. उन्हें अपने मालिक के आदेश पर चलने वाली मशीनों में बदल दिया गया था. वे काम करते थे, चलते-फिरते थे, लेकिन उनके पास अपनी कोई इच्छा नहीं थी.

जॉम्बी पर व्हाइट जॉम्बी के नाम से दुनिया की पहली फिल्म

यही वजह है कि White Zombie की कहानी में हैती के मूल कॉन्सेप्ट की झलक दिखाई देती है. इसमें जॉम्बी का सबसे बड़ा डर उसका हमला नहीं, बल्कि उसकी बेबसी थी. वह इंसान है, लेकिन अपनी जिंदगी का मालिक नहीं. हॉलीवुड ने इसमें रहस्य और हॉरर का तड़का जरूर लगाया, लेकिन जॉम्बी अभी तक वह मांस खाने वाला क्रिएचर नहीं बना था, जिसे हम आज पहचानते हैं.

जॉम्बी के साथ जुड़ा रहस्य और रोमांस

1930 और 1940 के दशक में जॉम्बी धीरे-धीरे हॉरर फिल्मों का हिस्सा बनने लगे. 1943 में जैक्स टूरनर की Walked with a Zombie आई. फिल्म में कैरेबियाई द्वीप का बैकग्राउंड, वोडू और एक परिवार के भीतर छिपे रहस्य को जोड़ा गया था. इस दौर की फिल्मों में जॉम्बी का जन्म किसी वायरस या महामारी से नहीं होता था. उन्हें जादू, श्राप या किसी रहस्यमयी शक्ति के जरिए बनाया जाता था. उनका इस्तेमाल किसी इंसान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था.

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जब कब्र से उठकर इंसानों को खाने लगा जॉम्बी

लेकिन फिर एक फिल्म आई जिसने जॉम्बी की दुनिया ही बदल दी.1968 में अमेरिकी फिल्ममेकर जॉर्ज ए. रोमेरो ने Night of the Living Dead बनाई. इस फिल्म ने जॉम्बी की परिभाषा बदलकर रख दी. अब वे किसी वोडू पुजारी के नियंत्रण में काम करने वाले गुलाम नहीं थे. वे मृत शरीर थे, जो वापस उठ खड़े हुए थे और जिंदा इंसानों के पीछे पड़े थे.

नाइट ऑफ द लीविंग डेड का एक सीन

फिल्म में एक रहस्यमयी घटना के बाद मृत लोग उठने लगते हैं और इंसानी बस्तियों पर हमला कर देते हैं. लेकिन फिल्म का डर सिर्फ बाहर घूम रहे मृत लोगों में नहीं था. घर के भीतर छिपे इंसानों में भी था. संकट के वक्त लोग एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, फैसलों पर लड़ते हैं और कभी-कभी अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद बन जाते हैं.

एक दिलचस्प तथ्य यह है कि Night of the Living Dead में इन प्राणियों के लिए 'जॉम्बी' शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया था. उन्हें ghouls कहा गया था. लेकिन बाद में दर्शकों और लोकप्रिय संस्कृति ने रोमेरो के इन जीवों को जॉम्बी के रूप में अपना लिया. यहीं से आधुनिक जॉम्बी का जन्म हुआ.

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शॉपिंग मॉल में घूमते जॉम्बी और उपभोक्तावाद पर तंज

रोमेरो ने जॉम्बी को सिर्फ डराने वाला जीव बनाकर नहीं छोड़ा. 1978 में आई उनकी फिल्म Dawn of the Dead में जॉम्बी एक शॉपिंग मॉल में घूमते दिखाई देते हैं. वे मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसी जगह लौट रहे हैं, जो कभी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी.

मॉल में उनका बिना उद्देश्य घूमना सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं था. रोमेरो इसके जरिए उपभोक्तावादी समाज पर व्यंग्य कर रहे थे. क्या हम भी कभी-कभी अपनी आदतों को बिना सोचे-समझे दोहराते रहते हैं? क्या जरूरत से ज्यादा खरीदना और चीजों को जमा करना हमारी जिंदगी को चलाने वाली आदत बन चुकी है? Dawn of the Dead में जॉम्बी एक ऐसा आईना बन गए, जिसमें समाज खुद को देख सकता था.

माइकल जैक्सन ने जॉम्बी को बना दिया पॉप कल्चर

1980 का दशक आते-आते जॉम्बी का दायरा और बड़ा हो गया. 1985 में Day of the Dead ने लगभग खत्म हो चुकी सभ्यता और बचे हुए इंसानों की कहानी दिखाई. इसी साल The Return of the Living Dead ने जॉम्बी के साथ एक नया विचार जोड़ा, दिमाग खाने वाले जॉम्बी. हॉरर के साथ कॉमेडी और व्यंग्य भी शामिल हो गया.

माइकल जैक्सन के थ्रिलर सॉन्ग में जॉम्बी

लेकिन जॉम्बी को दुनियाभर की पॉप संस्कृति में पहुंचाने का सबसे बड़ा काम शायद माइकल जैक्सन के Thriller ने किया. 1983 के इस मशहूर म्यूजिक वीडियो में जॉम्बी के बीच माइकल जैक्सन का डांस एक सांस्कृतिक घटना बन गया. जॉम्बी अब सिर्फ अंधेरे थिएटर में डराने वाला किरदार नहीं रहा. वह संगीत, डांस, कॉमिक्स, वीडियो गेम और फैशन का हिस्सा बन चुका था.

जब जॉम्बी दौड़ने लगा...

लंबे समय तक जॉम्बी की एक तय पहचान थी. धीमी चाल, लड़खड़ाते कदम और खत्म न होने वाली भीड़. वह अकेला तेज नहीं था, लेकिन उसकी संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि बचना मुश्किल हो जाता था. फिर 2002 में डैनी बॉयल की 28 Days Later आई और हॉरर की दुनिया की रफ्तार बदल गई. तकनीकी रूप से फिल्म के किरदार पारंपरिक जॉम्बी नहीं थे. वे एक खतरनाक वायरस से संक्रमित जीवित इंसान थे. लेकिन उनका गुस्सा, हिंसा और बिजली जैसी रफ्तार इतनी डरावनी थी कि फिल्म ने आधुनिक जॉम्बी कहानियों को गहराई से प्रभावित किया.

अब डर सिर्फ कब्र से निकलने वाले मृत शरीर का नहीं था. नया डर वायरस का था. क्या कोई वायरस कुछ घंटों या दिनों में पूरी दुनिया बदल सकता है? क्या हमारा अपना पड़ोसी, दोस्त या परिवार का सदस्य अचानक हमारे लिए खतरा बन सकता है? जॉम्बी कहानी अब महामारी और वैज्ञानिक आपदा के डर से जुड़ने लगी थी.

2013 की World War Z ने इस खतरे को वैश्विक स्तर पर दिखाया. जॉम्बी की भीड़ दीवारों पर चढ़ती है और शहरों को कुछ ही समय में अपनी चपेट में ले लेती है. वहीं 2016 की दक्षिण कोरियाई फिल्म Train to Busan ने जॉम्बी हॉरर में एक नया भावनात्मक आयाम जोड़ा. ट्रेन में फैलते संक्रमण के बीच असली परीक्षा सिर्फ जान बचाने की नहीं थी, बल्कि रिश्तों, स्वार्थ और बलिदान की भी थी.

जॉम्बी टीवी और वीडियो गेम की दुनिया में पहुंचा

जॉम्बी की कहानी फिल्मों तक सीमित नहीं रही. 2010 में शुरू हुई अमेरिकी सीरीज The Walking Dead ने सवाल को और बड़ा कर दिया. अगर दुनिया खत्म हो जाए और इंसानों की पुरानी सभ्यता मिट जाए, तो उसके बाद बचने वाले लोग कैसा समाज बनाएंगे? किस पर भरोसा किया जाएगा और अपनी जान बचाने के लिए इंसान कितनी दूर तक जा सकता है?

द वॉकिंग डेड टीवी सीरीज

वीडियो गेम और बाद में टीवी सीरीज The Last of Us ने जॉम्बी जैसी संक्रमित दुनिया के बीच रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखा. दक्षिण कोरियाई सीरीज Kingdom ने जॉम्बी को ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में पेश किया. हर नई कहानी के साथ जॉम्बी का रूप बदलता गया, लेकिन उसके जरिए पूछे जाने वाले सवाल इंसान और समाज से जुड़े रहे.

आखिर जॉम्बी हमें इतना डराते क्यों हैं?

जॉम्बी फिल्मों को सिर्फ डरावनी कहानियां मानना शायद उनके महत्व को कम करके आंकना होगा. हर दौर में जॉम्बी ने उस समाज के सबसे बड़े डर को अपने भीतर समेटा है. गुलामी के दौर में वह अपनी इच्छा और आजादी खो चुके इंसान का प्रतीक था. शीत युद्ध और परमाणु विनाश की आशंका के बीच वह सामूहिक तबाही का चेहरा बना. उपभोक्तावादी समाज में वह बिना सोचे-समझे एक ही आदत दोहराने वाली भीड़ जैसा दिखा. महामारी के दौर में उसने वायरस और सभ्यता के अचानक ठहर जाने के डर को नया रूप दिया.

शायद जॉम्बी की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वह हमें काट सकता है या मार सकता है. असली डर यह है कि वह कभी हमारी ही तरह इंसान था. जॉम्बी की कहानी दरअसल उस डर की कहानी है कि कहीं हम अपनी चेतना, अपनी संवेदना और अपनी सोचने की क्षमता तो नहीं खोते जा रहे. हो सकता है, यही वजह है कि सदियों पुरानी यह अवधारणा आज भी जिंदा है. जॉम्बी हर दौर में नया चेहरा पहन लेता है, क्योंकि हर दौर में इंसान का डर बदल जाता है.

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