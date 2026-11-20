आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में परीक्षा में नकल के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं. अब सिर्फ पर्ची या मोबाइल छिपाकर परीक्षा केंद्र में ले जाना ही चुनौती नहीं रह गई है, बल्कि स्मार्ट चश्मे, बेहद छोटे कैमरे और वायरलेस ईयरफोन जैसे गैजेट भी परीक्षा की पारदर्शिता के लिए नई मुश्किल खड़ी कर रहे हैं.

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इसी खतरे से निपटने के लिए साउथ कोरिया ने अपनी अहम यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए. परीक्षार्थियों के चश्मों की जांच हुई, कपड़ों के बटनों पर स्टिकर लगाए गए और देशभर में मोबाइल फोन पर तीन बार इमरजेंसी अलर्ट भेजे गए. इसके बावजूद 98 परीक्षार्थी नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए.

यह मामला 19 नवंबर को साउथ कोरिया में आयोजित 2027 कॉलेज स्कॉलस्ट‍िक एबिल‍िटी टेस्ट (CSAT) का है, जिसे स्थानीय तौर पर 'सुनुंग' (Suneung) कहा जाता है. देश की इस सबसे अहम प्रवेश परीक्षा के लिए इस साल 5,51,864 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.

चश्मों की जांच, बटनों पर स्टिकर और मोबाइल अलर्ट

इस बार नकल रोकने के लिए प्रशासन ने कई असामान्य कदम उठाए. केंद्रों पर अधिकारियों ने उम्मीदवारों के चश्मों की जांच की ताकि फ्रेम में छिपे कैमरों का पता लगाया जा सके. कपड़ों के बटनों पर स्टिकर चिपकाए गए, जिससे छोटे कैमरे छिपाने की गुंजाइश कम हो. परीक्षा कक्ष में स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, स्मार्ट चश्मे, ब्लूटूथ ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहे.

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परीक्षा के दौरान देशभर के मोबाइल फोन पर भेजे गए तीन इमरजेंसी अलर्ट रहे. इन अलर्ट्स के जरिए तेज आवाज बजती है, जो फोन साइलेंट होने पर भी सुनाई दे सकती है. इसका मकसद उन परीक्षार्थियों का पता लगाना था जिन्होंने परीक्षा शुरू होने से पहले फोन जमा नहीं किए थे. रिपोर्टों के मुताबिक, अलर्ट के बाद 49 परीक्षार्थियों के पास मोबाइल फोन मिले, जबकि स्मार्ट डिवाइस से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई हुई.

स्मार्ट चश्मे से पेपर की फोटो तक, 5 संदिग्ध मामले

साउथ कोरिया के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, परीक्षा के दौरान स्मार्ट गैजेट के इस्तेमाल से जुड़े 5 संदिग्ध मामले सामने आए. इनमें एक मामला स्मार्ट चश्मे का था, जबकि एक उम्मीदवार के पास छोटा कैमरा और वायरलेस ईयरफोन मिला. एक अन्य मामले में स्मार्टफोन से प्रश्नपत्र की फोटो खींचने की बात सामने आई, वहीं दो उम्मीदवारों पर टॉयलेट में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का मामला दर्ज हुआ.

मंत्रालय ने बताया कि कुल 98 उम्मीदवारों को नियमों के उल्लंघन में पकड़ा गया. समीक्षा समिति मामलों की गंभीरता के आधार पर अंतिम कार्रवाई तय करेगी, ताकि 11 दिसंबर को नतीजे घोषित होने से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी हो सकें.

AI से नकल के डर ने क्यों बढ़ाई बेचैनी?

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इस कड़ी निगरानी के पीछे हालिया विवाद बड़ी वजह बने हैं. साउथ कोरिया की सर्टिफाइड टैक्स अकाउंटेंट परीक्षा के टॉपर हान वॉन-सियोक ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने छोटे कैमरे, स्मार्टफोन और जनरेटिव AI की मदद से नकल की थी. पहले चरण में 160 में से 159 सवाल सही करने वाले इस उम्मीदवार के कबूलनामे के बाद परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर तीखी बहस छिड़ गई और पुलिस जांच भी शुरू हुई.

अधिकारियों की चिंता इसलिए भी गहरी है क्योंकि स्मार्ट चश्मे या छोटे कैमरे सवालों को स्कैन कर AI के जरिए तेजी से जवाब दिलाने का जरिया बन सकते हैं.

10 साल तक रोक और इनाम का प्रस्ताव

सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए नकल करते पकड़े जाने वाले उम्मीदवारों पर 10 साल तक परीक्षा देने पर रोक लगाने की तैयारी की है. साथ ही, उन्नत गैजेट से नकल की पुख्ता जानकारी देने वालों को 10 करोड़ कोरियाई वॉन (करीब 75 हजार अमेरिकी डॉलर) तक का इनाम देने का प्रस्ताव भी सामने आया है. हालांकि, 10 साल की पाबंदी को अभी प्रस्तावित कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर अंतिम फैसला समीक्षा प्रक्रिया के तहत होगा.

परीक्षा के दिन बदला देश का शेड्यूल

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साउथ कोरिया में CSAT को छात्रों के भविष्य और करियर के लिहाज से बेहद निर्णायक माना जाता है, इसलिए इस दिन देश की कई व्यवस्थाएं बदल जाती हैं. अंग्रेजी लिसनिंग सेक्शन के दौरान शोर से बचाने के लिए विमानों के टेकऑफ और लैंडिंग पर अस्थायी रोक रही, सियोल में अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं चलाई गईं और शेयर बाजार भी देर से खुला.

देशभर के 1,312 केंद्रों पर हुई इस परीक्षा के लिए करीब 75 हजार निरीक्षकों के साथ 8,400 अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की गई. साउथ कोरिया का यह घटनाक्रम बताता है कि AI के दौर में परीक्षा सुरक्षा को अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नई तकनीक और निगरानी के बदलते रूपों के हिसाब से ढालना होगा.

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