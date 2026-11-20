नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 22 से 23 नवंबर तक भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर होने वाले इस दौरे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी.

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नेपाल सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रधानमंत्री शाह 22 नवंबर को नेपाल एयरलाइंस के विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. उनके साथ नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार व्यञ्जनकार और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भारत आएंगे.



राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी से करेंगे मुलाकात



भारत यात्रा के दौरान बालेन्द्र शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे. इसके अलावा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

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प्रधानमंत्री मोदी नेपाली प्रधानमंत्री के सम्मान में आधिकारिक दोपहर भोज का आयोजन भी करेंगे. वहीं, भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी बालेन्द्र शाह से मुलाकात करेंगे.



भारत-नेपाल संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा



नेपाल सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से सभ्यतागत संबंध, सांस्कृतिक समानता और गहरे जनस्तरीय संपर्कों पर आधारित मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहे हैं.

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विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रधानमंत्री शाह की यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोगात्मक साझेदारी की समीक्षा करने का अवसर होगी. इस दौरान भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी, ताकि दोनों देशों के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके.



23 नवंबर को नेपाल लौटेंगे बालेन्द्र शाह



नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह अपनी दो दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद 23 नवंबर को स्वदेश लौटेंगे.

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