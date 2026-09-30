Kanya Tarot Rashifal 30 September 2026: व्यर्थ बयानबाजी से बचें, व्यवस्था का पालन करें

कन्या

सेवन आफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए कार्याें में निरंतरता बनाए रखने और परिणाम के प्रति जल्दबाजी न दिखाने का संकेतक है. प्रतिभा से परिस्थितियों को संवारेंगे. निवेश बेहतर बना रहेगा. रुटीन विषयों में रुचि रखेंगे. निजता पर जोर बना रहेगा. व्यर्थ बयानबाजी से बचें. कामकाज सहज रहेगा. दैनिक गतिविधियों कोे व्यवस्थित रखें. खानपान पर नियंत्रण बढ़ाएं.

घर परिवार के लोगों से सामंजस्यता बढ़ाएं. औरों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. नीतिगति विषयों की अनदेखी से बचें. वाणी व्यवहार में सरलता बनाए रखें. विविधि प्रयासों में धैर्य दिखाएं. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सभ्यता संस्कार से सभी प्रसन्न रहेंगे. परिस्थिति का उचित आंकलन बनाए रखें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. आशंका पर नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य: व्यवहार में संतुलन बढ़ाएं. आवेश से बचें. स्वास्थ्य व खानपान के प्रति जागरुक रहें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार सामान्य रहेगा. कार्याें में निरंतरता रखेें. व्यवस्था का पालन करें.

रिश्ते: घर वालों की सुनें. करीबियों से सहकार समर्थन बनाए रखें. अपनों का साथ निभाएं.

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