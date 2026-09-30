Mithun Tarot Rashifal 30 September 2026: वादा पूरा करेंगे, चर्चा में स्पष्टता दिखाएं

मिथुन

द मून

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आज का दिन आप के लिए व्यर्थ की आशंकाओं में आने की अपेक्षा सहजता से आगे बढ़ने का संकेतक है. लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखकर निरंतरता बनाए रखें. तात्कालिक अवरोधों का सूझबूझ से हल निकालें. असमंजस से दूर रहें. विविध मामलों में धैर्य बढ़ाएं. लोगों में सहकारिता का भाव बनाए रहें. वादा पूरा करें. चर्चा में स्पष्टता दिखाएं.

व्यक्तिगत मामलों पर पकड़ बनाए रखें. अनुबंधों में अड़ियलपन से बचें. अधिकारियों से सामंजस्य बिठाएं. व्यवस्था के प्रति सहजता बढ़ाएं. करीबी मददगार रहेंगे. अनुभवियों से सलाह बनाए रखें. संतुलित संयमित गति से आगे बढ़ें. कार्याें में पहल बनाए रखें. एक दूसरे की मदद का भाव बढ़ाएं. कारेाबार अपेक्षित बनाए रखें. जोखिम से दूर रहें.

स्वास्थ्य: मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें. नियमित जांच बनाए रखें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक मामलों में रुटीन बनाए रहें. प्रबंध पर जोर दें. आय-व्यय संतुलित रखें.

रिश्ते: घरवालों की बातों का सम्मान करें. सीखों को अनसुना न करें. सहज रिश्ते बनाए रखें.

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