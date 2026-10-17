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BCCI नहीं, खुद खर्च उठाएंगे शुभमन गिल! न्यूजीलैंड दौरे पर साथ ले जाएंगे 5 नेट गेंदबाज

न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ में नहीं खेलने के कारण शुभमन गिल के पास अतिरिक्त तैयारी का समय सीमित है. निजी नेट गेंदबाजों के साथ अभ्यास का मकसद इसी कमी को पूरा करना और टेस्ट सीरीज से पहले अपनी लय बनाए रखना है.

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शुभमन गिल की निगाहें टेस्ट सीरीज पर, बनाया खास प्लान. (Photo: PTI)
शुभमन गिल की निगाहें टेस्ट सीरीज पर, बनाया खास प्लान. (Photo: PTI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी तैयारियों को लेकर खास रणनीति बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक, वह दौरे पर अपने साथ 4 से 5 निजी नेट गेंदबाज ले जाएंगे और उनके आने-जाने से लेकर रहने तक का पूरा खर्च खुद उठाएंगे. इन गेंदबाजों के साथ अभ्यास कर गिल न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे.

आमतौर पर विदेशी दौरों पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए नेट गेंदबाजों की व्यवस्था करता है. लेकिन शुभमन गिल ने अपने लिए अलग से गेंदबाजों का इंतजाम करने का फैसला किया है. यह कदम उनकी टेस्ट क्रिकेट की तैयारी को लेकर गंभीरता दिखाता है.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि शुभमन गिल इंडिया-ए के टेस्ट मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें वनडे सीरीज भी खेलनी है. अधिकारी के मुताबिक, शुभमन 23 या 24 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो सकते हैं. उनके साथ जाने वाले चार से पांच गेंदबाजों का पूरा खर्च कप्तान खुद उठाएंगे.

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इंग्लैंड टूर पर छा गए थे शुभमन 
शुभमन गिल ने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया था. अब न्यूजीलैंड में उनके सामने अलग तरह की चुनौती होगी. वहां की परिस्थितियों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती है, ऐसे में तकनीक, धैर्य और परिस्थितियों के मुताबिक खेलने की क्षमता अहम होगी.

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न्यूजीलैंड रवाना होने से पहले शुभमन गिल पंजाब की ओर से रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे. निजी कारणों से वह टीम का पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे, लेकिन 18 अक्टूबर से मुल्लांपुर में छत्तीसगढ़ के खिलाफ शुरू होने वाले मैच में उनकी वापसी होनी है.

रणजी ट्रॉफी का यह मुकाबला शुभमन गिल को लाल गेंद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने का मौका देगा. इसके बाद न्यूजीलैंड में उनकी तैयारी और कप्तानी दोनों पर नजर रहेगी. भारत के लिए यह दौरा अहम है और गिल की बल्लेबाजी टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

भारत vs न्यूजीलैंड (शेड्यूल)
पहला टी20: 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, दोपहर 12:30 बजे
दूसरा टी20: 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, दोपहर 12:30 बजे 
तीसरा टी20: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन, दोपहर 12:30 बजे
चौथा टी20: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड, दोपहर 12:30 बजे 
पांचवां टी20: 1 नवंबर, हैमिल्टन, दोपहर 12:30 बजे
पहला वनडे: 4 नवंबर, ऑकलैंड, सुबह 7:30 बजे 
दूसरा वनडे: 7 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 7:30 बजे 
तीसरा वनडे: 10 नवंबर, हैमिल्टन, सुबह 7:30 बजे 
चौथा वनडे: 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे 
पांचवां वनडे: 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे 
पहला टेस्ट: 19 से 23 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 3:30 बजे 
दूसरा टेस्ट: 27 से 1 द‍िसंबर, क्राइस्टचर्च, सुबह 3:30 बजे 

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