गिल ने ठोके 333 रन, शेफाली ने मचाया तहलका… अब ICC ने दिया इनाम

भारतीय क्रिकेट के लिए सितंबर का महीना शानदार रहा. पुरुष क्रिकेट में शुभमन गिल ने बल्ले से रिकॉर्डों की झड़ी लगाई, तो महिला क्रिकेट में शेफाली वर्मा ने एशिया कप और एशियन गेम्स में अपने दमदार प्रदर्शन से धूम मचाई. अब दोनों खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है. गिल को सितंबर 2026 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ और शेफाली को ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है.

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गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में 333 रन बनाए थे. इसमें एक शतक और नाबाद दोहरा शतक शामिल था. दूसरी ओर, शेफाली ने सितंबर में सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 360 रन बनाने के साथ छह विकेट भी झटके. दोनों खिलाड़ियों के लिए यह सम्मान उनके शानदार प्रदर्शन पर ICC की मुहर है.

गिल ने 223 रनों की पारी से रचा इतिहास

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में 108 गेंदों पर 110 रन बनाए. भारत ने 296 रनों का लक्ष्य दो विकेट खोकर हासिल कर लिया.

इसके तीन दिन बाद गुवाहाटी में गिल ने वनडे क्रिकेट की यादगार पारियों में से एक खेली. वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405/7 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय कप्तान ने महज 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 26 चौके और आठ छक्के शामिल थे.

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रोहित शर्मा ने भी 75 गेंदों पर 101 रन बनाए. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 255 रनों की साझेदारी हुई, जो भारत की धरती पर वनडे में उसकी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. भारत ने 43.3 ओवरों में दो विकेट पर 406 रन बनाकर मुकाबला आठ विकेट से जीत लिया.

गिल ने 62 गेंदों में शतक और 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया. उनका दोहरा शतक वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक और सफल रन चेज में किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बना.

यह गिल का पांचवां ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड है. इससे पहले वह जनवरी 2023, सितंबर 2023, फरवरी 2025 और जुलाई 2025 में यह सम्मान जीत चुके हैं. इस तरह उन्होंने पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार यह अवॉर्ड जीतने का अपना रिकॉर्ड और मजबूत किया.

शेफाली का बल्ले और गेंद से कमाल

महिला क्रिकेट में शेफाली वर्मा ने सितंबर में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से प्रभावित किया. उन्होंने सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 72 की औसत और 184.61 के स्ट्राइक रेट से 360 रन बनाए. ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने छह विकेट भी हासिल किए. उनका गेंदबाजी औसत 13 और इकॉनमी रेट 4.33 रहा.

यह दूसरी बार है, जब शेफाली को ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. इससे पहले नवंबर 2025 में भारत को घरेलू मैदान पर महिला क्रिकेट विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने के बाद उन्हें यह सम्मान मिला था.

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एशिया कप में सबसे ज्यादा रन, एशियन गेम्स में शतक

शेफाली UAE में खेले गए महिला एशिया कप में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. उन्होंने पांच पारियों में 236 रन बनाए. बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 64 और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 68 रनों की पारियां खेलीं. भारत ने इस जीत के साथ रिकॉर्ड आठवीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.

इसके बाद जापान के नागोया में हुए एशियन गेम्स में भी शेफाली का बल्ला खूब चला. उन्होंने तीन पारियों में 188 रन बनाए. जापान के खिलाफ नाबाद 40 रन बनाने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में महज 49 गेंदों पर 100 रनों की नाबाद पारी खेली. यह उनका पहला टी20 इंटरनेशनल शतक था. उनके प्रदर्शन से भारत ने फाइनल में जगह बनाई और बाद में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता.

स्वर्ण पदक के मुकाबले में शेफाली ने बल्ले से 48 रन बनाए. गेंद से भी उन्होंने दो विकेट लेकर भारत की 147 रनों की बड़ी जीत में अहम योगदान दिया. एशिया कप में उन्होंने दो और एशियन गेम्स में चार विकेट हासिल किए. इस शानदार प्रदर्शन के बाद वह ICC महिला टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष चार में पहुंच गईं.

अवॉर्ड जीतने पर क्या बोले दोनों खिलाड़ी?

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शुभमन गिल ने पांचवीं बार यह सम्मान मिलने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि घरेलू दर्शकों के सामने रन बनाना और सफल रन चेज में टीम का हिस्सा होना बेहद संतोषजनक रहा. उन्होंने यह भी कहा कि वनडे क्रिकेट की रफ्तार तेजी से बढ़ी है और खिलाड़ियों को परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है.

वहीं, शेफाली वर्मा ने दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने को शानदार सम्मान बताया. उन्होंने कहा कि एशिया कप और एशियन गेम्स की जीत में योगदान देना उनके लिए बेहद संतोषजनक रहा और इस अवॉर्ड ने उन उपलब्धियों को और खास बना दिया.

शेफाली ने आगे जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की आगामी व्हाइट-बॉल सीरीज और अगले साल फरवरी में होने वाली ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने कहा कि विश्व कप जीतने की यादें अब भी ताजा हैं और घरेलू मैदान पर एक और ICC टूर्नामेंट में खेलने का इंतजार है.





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