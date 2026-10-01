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Aaj ka Rashifal 1 अक्टूबर 2026: धनु राशि वालों के व्यापार में विस्तार होगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 1 अक्टूबर 2026, Horoscope Today: आप पूरे उत्साह से आज काम करेंगे. प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी तथा कहीं से अच्छी खबर मिलेगी. शत्रुओं पर विजय मिलेगी.

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मेष
अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें.  धैर्य से काम करने का दिन है. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा से बचें. कहीं दूर से अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है, हालांकि व्यापार में नुकसान हो सकता है. 

जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग: हल्का लाल. उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें. 

वृष
करियर को आगे बढ़ाने का समय है और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा तथा पार्टनरशिप के काम में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा और व्यापार में लाभ का योग है. 

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जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग: गुलाबी. उपाय: किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें. 

मिथुन
कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी . आप पूरे उत्साह से आज काम करेंगे. प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी तथा कहीं से अच्छी खबर मिलेगी. शत्रुओं पर विजय मिलेगी और व्यापार में निवेश बढ़ाने का समय है. 


जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग: केसरिया. उपाय: गाय को रोटी खिलाएं. 

कर्क
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा. शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा तथा नेगेटिव विचारों से मुक्ति मिलेगी. प्रॉपर्टी में निवेश का फैसला सोच-समझकर करें और व्यापार में लाभ होगा. 

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जरूरी टिप: क्रोध से बचें. शुभ रंग: हल्का पीला. उपाय: किसी गरीब को फल दान करें. 

सिंह
हर काम सावधानी से करें क्योंकि मन में टेंशन रहेगी और परिवार में मतभेद हो सकते हैं. धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे, लेकिन क्रोध से बचना होगा और व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप: इगो से बचें. शुभ रंग: मरून. उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें. 

कन्या
करियर को बढ़ाने का समय है और जीवन में सुख बढ़ेगा. आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन व्यापार में सफलता मिलेगी. लंबी दूरी की यात्रा से बचें और बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें. शुभ रंग: हल्का हरा. उपाय: किसी मंदिर में सुगंधित धूप दान करें. 

तुला
किसी से उलझने से बचें और उधार पैसा लेकर निवेश न करें. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, लेकिन धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ाना होगा. सेहत का ख्याल रखें और व्यापार में नुकसान हो सकता है. 
 जरूरी टिप: जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग: सफेद. उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएं. 

वृश्चिक
योजना बनाकर काम करें जिससे नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे. आपके काम तेजी से होंगे. रुका हुआ पैसा मिलेगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी, लेकिन जल्दबाजी में फैसला करने से बचना होगा. 
जरूरी टिप: आलस्य से बचें. शुभ रंग: हल्का लाल. उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें. 

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धनु
परिवार को समय देना होगा जिससे जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. करियर में तरक्की के अवसर मिलेंगे और सेहत का ख्याल रखना होगा. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा तथा व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी. 

जरूरी टिप: धोखे से बचें. शुभ रंग: हल्का पीला. उपाय: गाय को रोटी खिलाएं. 

मकर
मित्रों की मदद से काम बनेंगे और बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी. काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी तथा व्यापार के रुके हुए काम बनेंगे. धन सोच-समझकर खर्च करें, लेकिन जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. 
जरूरी टिप: धैर्य रखें. शुभ रंग: हल्का नीला. उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें. 

कुंभ
वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें जिससे धन लाभ के अवसर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी और नौकरी में प्रमोशन का योग है. तकनीकी का प्रयोग करने से लाभ होगा तथा व्यापार में स्थिति बेहतर होगी. 

जरूरी टिप: क्रोध से बचें. शुभ रंग: सफेद. उपाय: गाय को रोटी खिलाएं. 

मीन
रुके हुए काम पूरे होंगे और धन की स्थिति में सुधार होगा. अपने समय का पूरा उपयोग करें और परिवार से सपोर्ट मिलेगा. व्यापार में लाभ का योग है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा से बचें.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें. शुभ रंग: गोल्डन. उपाय: पक्षियों को रोटी खिलाएं. 

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