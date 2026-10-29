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'सर' रवींद्र जडेजा को ICC ने द‍िया झटका! 1683 द‍िनों बाद हुआ ये बड़ा फेरबदल, छ‍िन गया नंबर 1 ऑलराउंडर का ताज

भारतीय स्टार रवींद्र जडेजा 1683 दिनों बाद टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग की नंबर-1 कुर्सी से उतर गए. साउथ अफ्रीका के मार्को जानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर यह ताज छीन लिया. जानसेन टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में भी टॉप पर पहुंचे.अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तेज शतक जड़कर T20I बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर-1 वापस हासिल कर लिया.टेम्बा बावुमा भी टेस्ट बल्लेबाजी में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

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ICC रैंकिंग में बदलाव, मार्को जानसेन बने टेस्ट के दो नंबर-1, जडेजा दूसरे नंबर पर फिसले (Photo: PTI )
ICC रैंकिंग में बदलाव, मार्को जानसेन बने टेस्ट के दो नंबर-1, जडेजा दूसरे नंबर पर फिसले (Photo: PTI )

ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) की जारी ताजा रैंकिंग में एक चीज सामने आई, जिसने किसी का ध्यान नहीं खींचा, लेकिन इससे रवींद्र जडेजा को बड़ा झटका म‍िला. दरअसल, भारतीय ऑलराउंडर 1683 दिनों तक टेस्ट क्रिकेट के नंबर-1 ऑलराउंडर बने रहे, लेकिन अब यह ताज उनके सिर से उतर गया है.

साउथ अफ्रीका के मार्को जानसेन ने लेटेस्ट रैंकिंग में जडेजा को पछाड़ते हुए टेस्ट ऑलराउंडर की टॉप कुर्सी पर कब्जा कर लिया है. जानसेन की रैंकिंग में यह उछाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप मैच में आया.

यह भी पढ़ें: 'दूसरों का मेंटल हेल्थ खराब करके खुद मेड‍िटेशन करता है', ईशान किशन ने अभ‍िषेक शर्मा के 113 रनों पर ली मौज , VIDEO

गकरबेहा (Gqeberha) में उन्होंने बल्ले से 85 रन बनाए और पहली पारी में 5 विकेट झटके. इस दमदार प्रदर्शन के बाद 26 साल के जानसेन टेस्ट बल्लेबाजी में 13 जगह ऊपर चढ़कर 56वें नंबर पर पहुंचे, गेंदबाजी में 5 जगह ऊपर आकर मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ नंबर-1 गेंदबाज बन गए और ऑलराउंडर रैंकिंग में एक पायदान ऊपर चढ़कर जडेजा का राज खत्म कर दिया.जडेजा अब 422 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं. 

यह भी पढ़ें: 35 गेंदों में शतक का ऐसा धमाका, ईशान किशन से छिना ताज... अभिषेक शर्मा अब दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज

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जडेजा का यह राज 20 मार्च 2022 को शुरू हुआ था, जब उन्होंने जेसन होल्डर से टॉप स्पॉट छीना था.चार साल से ज्यादा समय तक वह इस गद्दी पर काब‍िज रहे. 

वहीं अभिषेक शर्मा ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में महज 35 गेंद में शतक जड़ा और 38 गेंद पर 113 रन बनाए. इस तरह वो ईशा किशन को पीछे छोड़ T20I बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर-1 बन गए. किशन ने जुलाई में अभिषेक से यह पद छीना था.अभिषेक पहली बार जुलाई 2025 में ट्रेविस हेड को पछाड़कर टॉप पर पहुंचे थे. 
 

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