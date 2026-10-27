scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दूसरों का मेंटल हेल्थ खराब करके खुद मेड‍िटेशन करता है', ईशान किशन ने अभ‍िषेक शर्मा के 113 रनों पर ली मौज , VIDEO

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में 38 गेंदों पर 113 रनों की तूफानी पारी खेली. भारत की जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें ईशान किशन अभिषेक के मेडिटेशन वाले सेलिब्रेशन पर चुटकी लेते दिखे. ईशान ने कहा कि अभिषेक खुद मेडिटेशन करके दूसरों का मेंटल हेल्थ खराब करते हैं.

Advertisement
X
अभिषेक शर्मा की सेंचुरी के बाद ईशान किशन का मजेदार कमेंट, मेडिटेशन वाले सेलिब्रेशन पर ली चुटकी (Photo: X@SunRisers)
अभिषेक शर्मा की सेंचुरी के बाद ईशान किशन का मजेदार कमेंट, मेडिटेशन वाले सेलिब्रेशन पर ली चुटकी (Photo: X@SunRisers)

टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि मेजबान टीम के गेंदबाज बेबस नजर आए. अभिषेक ने महज 38 गेंदों पर 113 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके बाद उनके मेडिटेशन वाले सेलिब्रेशन पर साथी खिलाड़ी ईशान किशन ने मजेदार अंदाज में चुटकी ली.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 27 अक्टूबर को मुकाबला खत्म होने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें भारत और सनराइजर्स हैदराबाद के साथी खिलाड़ी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिली. अभिषेक को इस मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ईशान ने अभिषेक के मेडिटेशन पर क्या कहा?
अभिषेक शर्मा का मैदान पर मेडिटेशन की मुद्रा में बैठकर जश्न मनाना उनका खास अंदाज है. इसी को लेकर ईशान किशन ने मजाकिया लहजे में कहा कि अभिषेक दूसरों का मेंटल हेल्थ खराब करके खुद मेड‍िटेशन करता है, ये क्या है. ईशान का इशारा विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की ओर था, जिनकी अभिषेक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जमकर परीक्षा ली.

199 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई. वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए. उनकी पारी में 8 चौके शामिल रहे, जिनमें 4 छक्के थे. दूसरी ओर, अभिषेक ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के जड़े.

Advertisement

भारत ने 13.2 ओवर में हासिल किया लक्ष्य
वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 198 रन बनाए. डेरिल मिचेल ने 89, फिन एलन ने 40 और बेबन जैकब्स ने 39 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक-एक विकेट लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Ishan Kishan
ईशान की वापसी पर फिलहाल लगा ब्रेक... BCCI ने दिया चोट पर नया अपडेट
R.Ashwin
वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग क्रम पर अश्विन की खरी-खरी
Ind Vs NZ
IND Vs NZ के बीच दूसरे टी-20 में वैभव को खेलने का मौका
IND vs NZ 3rd T20I Ishan Kishan
टीम इंडिया को बड़ा झटका! तीसरे टी20 से भी बाहर हुए ईशान किशन
Kumar Kushagra
टीम इंडिया में बड़ा फेरबदल... दूसरे T20 के लिए इस धुरंधर की एंट्री

अभिषेक की इस पारी की बदौलत भारत ने महज 13.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली. अब भारतीय टीम के पास बाकी दो मैच जीतकर न्यूजीलैंड का 5-0 से सफाया करने का मौका है.

अभिषेक के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड
अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए, जो उनके इस मुकाबले के प्रदर्शन का खास रिकॉर्ड रहा. हालांकि, एक पारी में उनके सबसे ज्यादा छक्कों का आंकड़ा इससे भी बड़ा है. उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में खेले गए मुकाबले में 13 छक्के जड़े थे.

Advertisement

तीसरे टी20 में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर भेजते हुए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी. दोनों ने पावरप्ले में ही टीम को तेज शुरुआत दिलाई. अभिषेक की शतकीय पारी और भारत की बड़ी जीत के बाद अब ईशान किशन के साथ उनकी मजेदार बातचीत भी चर्चा में है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जयपुर में 20 लाख की लूट, बदमाशों के पीछे दौड़ा एजेंट, पर हाथ से नहीं छोड़ी कचौरी |
    साल 2006 के हथियार बरामदगी केस में दोषी को राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका |
    Apple ने लॉन्च किया नया MacBook Pro और iMac, कीमत ₹1,74,900 से शुरू, जानें क्या है खास |
    VIDEO: मैदान पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, प्रिंस यादव की एक गलती पर भड़क उठे श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल, सरेआम लगाई क्लास! |
    अचानक लैपटॉप लॉग आउट, ID हुए ब्लाॅक... नामी AI सर्विस कंपनी ने झटके में न‍िकाले 500 कर्मचारी |
    पहले 'डॉगेश कुमार', अब 'राम ने यादव को मारा'... वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का खूब उड़ा मजाक |
    रेप केस ने उजाड़ा करियर, खाई जेल की हवा, शोबिज छोड़ विदेश में अब कपड़े बेच रहा एक्टर |
    इराक में IS से जुड़े 7 फ्रांसीसी नागरिकों को सजा, 6 को उम्रकैद |
    जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर 9 जिलों के 10 थानेदारों पर एक्शन, यूपी के DGP राजीव कृष्ण सख्त |
    How To Make Oil Free Poori: पूड़ियां बनाने के लिए 1 बूंद तेल की भी नहीं पड़ेगी जरूरत, त्योहारों में इस ट्रिक से बनाएं फूली-फूली पूड़ी
    Advertisement