टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि मेजबान टीम के गेंदबाज बेबस नजर आए. अभिषेक ने महज 38 गेंदों पर 113 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके बाद उनके मेडिटेशन वाले सेलिब्रेशन पर साथी खिलाड़ी ईशान किशन ने मजेदार अंदाज में चुटकी ली.

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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 27 अक्टूबर को मुकाबला खत्म होने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें भारत और सनराइजर्स हैदराबाद के साथी खिलाड़ी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिली. अभिषेक को इस मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ABHISHEK SHARMA, YOU ABSOLUTE MENACE! 🤯 A 35-ball hundred. Let that sink in! 💯 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/OvOMf1rIsy — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 27, 2026

ईशान ने अभिषेक के मेडिटेशन पर क्या कहा?

अभिषेक शर्मा का मैदान पर मेडिटेशन की मुद्रा में बैठकर जश्न मनाना उनका खास अंदाज है. इसी को लेकर ईशान किशन ने मजाकिया लहजे में कहा कि अभिषेक दूसरों का मेंटल हेल्थ खराब करके खुद मेड‍िटेशन करता है, ये क्या है. ईशान का इशारा विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की ओर था, जिनकी अभिषेक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जमकर परीक्षा ली.

199 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शुरुआत दिलाई. वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए. उनकी पारी में 8 चौके शामिल रहे, जिनमें 4 छक्के थे. दूसरी ओर, अभिषेक ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के जड़े.

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The irony, Abhi 😂🧡 https://t.co/Hg4HZhUQzC — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) October 27, 2026

भारत ने 13.2 ओवर में हासिल किया लक्ष्य

वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 198 रन बनाए. डेरिल मिचेल ने 89, फिन एलन ने 40 और बेबन जैकब्स ने 39 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक-एक विकेट लिया.

अभिषेक की इस पारी की बदौलत भारत ने महज 13.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली. अब भारतीय टीम के पास बाकी दो मैच जीतकर न्यूजीलैंड का 5-0 से सफाया करने का मौका है.

From New Delhi to Wellington ⏩ Abhishek Sharma never forgets to be in his element 🧘‍♂️ #TeamIndia | #NZvIND | @OfficialAbhi04 https://t.co/tmyvJ1VzI9 — BCCI (@BCCI) October 27, 2026

अभिषेक के नाम दर्ज हुआ बड़ा रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में 11 छक्के लगाए, जो उनके इस मुकाबले के प्रदर्शन का खास रिकॉर्ड रहा. हालांकि, एक पारी में उनके सबसे ज्यादा छक्कों का आंकड़ा इससे भी बड़ा है. उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में खेले गए मुकाबले में 13 छक्के जड़े थे.

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तीसरे टी20 में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर भेजते हुए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी. दोनों ने पावरप्ले में ही टीम को तेज शुरुआत दिलाई. अभिषेक की शतकीय पारी और भारत की बड़ी जीत के बाद अब ईशान किशन के साथ उनकी मजेदार बातचीत भी चर्चा में है.

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