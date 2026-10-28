35 गेंदों में शतक का ऐसा धमाका, ईशान किशन से छिना ताज... अभिषेक शर्मा अब दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि अब आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भी उनका जलवा दिखने लगा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में 38 गेंदों पर 113 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी ईशान किशन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है.

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अभिषेक के लिए यह उपलब्धि उनकी तूफानी बल्लेबाजी का बड़ा इनाम है. वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 में उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी. उनकी बल्लेबाजी में चौकों-छक्कों की ऐसी बरसात हुई कि भारतीय टीम ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया. इस दौरान अभिषेक ने 35 गेंदों में शतक पूरा किया था. अब इस धमाकेदार प्रदर्शन का असर आईसीसी की ताजा बल्लेबाजी रैंकिंग में भी नजर आया है.

ईशान किशन ने इस साल जुलाई में आयरलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के दम पर अभिषेक शर्मा को पछाड़कर टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 का स्थान हासिल किया था. अभिषेक पहली बार जुलाई 2025 में दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज बने थे. उस समय उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को पीछे छोड़ा था.

आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा 897 रेटिंग अंकों के साथ नंबर-1 पर हैं. ईशान किशन 866 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 883 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वह शीर्ष स्थान पर काबिज अभिषेक शर्मा से 14 अंक पीछे हैं. इससे पहले अभिषेक दूसरे स्थान और ईशान नंबर-1 पर थे.

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ईशान किशन को पीछे छोड़ नंबर-1 बने अभिषेक

आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने पहला स्थान हासिल कर लिया है. इससे पहले भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन नंबर-1 की कुर्सी पर काबिज थे. अब अभिषेक ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और भारतीय टीम के लिए यह एक और बड़ी उपलब्धि बन गई है.

ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे और तीसरे मुकाबले में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे. हालांकि, अभिषेक का शीर्ष स्थान पर पहुंचना सिर्फ ईशान की गैरमौजूदगी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. तीसरे टी20 में उनकी 38 गेंदों पर 113 रनों की पारी ने इस उपलब्धि को खास बना दिया. उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया.

38 गेंदों में 113 रन, गेंदबाजों की उड़ाईं धज्जियां

वेलिंगटन में अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी के दौरान जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने एक बार फिर टी20 क्रिकेट में उनकी ताकत दिखा दी. वह क्रीज पर आए तो उनके इरादे साफ थे. उन्होंने तेजी से रन बटोरे और बड़े शॉट खेलने में कोई हिचक नहीं दिखाई. महज 38 गेंदों में 113 रन बनाकर उन्होंने भारतीय पारी को ऐसी रफ्तार दी कि न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई.

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अभिषेक की यह पारी इसलिए भी अहम रही, क्योंकि टी20 क्रिकेट में कम समय में मैच का रुख बदलने की उनकी क्षमता लगातार सामने आ रही है. वह पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करने के साथ पारी को बड़े स्कोर तक ले जाने का दम भी दिखा रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले में उनकी इसी बल्लेबाजी ने भारत की जीत की राह आसान की.

टी20 क्रिकेट में लगातार बढ़ रहा है अभिषेक का कद

अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय से भारतीय टी20 टीम के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज पारंपरिक तरीके से पारी बनाने की बजाय शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव डालने वाला है. यही वजह है कि वह कम गेंदों में बड़ा स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखते हैं.





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