scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Karwa Chauth Makeup Tricks: करवा चौथ पर पार्लर का चक्कर छोड़ें, 5 स्टेप में करें ग्लोइंग मेकअप, नजरें हटा नहीं पाएंगे पति

Karwa Chauth Makeup Tricks: आज करवा चौथ पर अगर आप भी सोलह ऋंगार करना चाहती हैं और आपके पास पार्लर जाने का समय नहीं है तो यहां हम आपको घर पर ही बिलकुल पार्लर जैसा ग्लोइंग मेकअप करने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
करवा चौथ पर कैसे करें मेकअप (Photo: ITG)
करवा चौथ पर कैसे करें मेकअप (Photo: ITG)

करवा चौथ का पावन पर्व हर सुहागिन के लिए साल के सबसे खास दिनों में से एक होता है. इस दिन सोलह श्रृंगार कर चांद का दीदार करने की परंपरा है और हर महिला चाहती है कि इस खास मौके पर वो सबसे खूबसूरत नजर आए. पार्लर में जाकर घंटों इंतजार करने और हजारों रुपये खर्च करने के बजाय अगर आप घर पर ही तसल्ली से अपना मेकअप करें तो लुक और भी ज्यादा नेचुरल और खूबसूरत आता है.

अगर आप भी इस करवा चौथ पार्लर जाने का झंझट नहीं चाहती हैं तो इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करके घर पर ही एक फ्लॉलेस और ग्लोइंग मेकअप पा सकती हैं, जिसे देखकर आपके पति की नजरें आप पर से हटेंगी नहीं.

5 स्टेप्स में करें परफेक्ट करवा चौथ मेकअप
इस आसान 5-स्टेप गाइड से आप घर पर ही पार्लर जैसा परफेक्ट और लॉन्ग-लॉस्टिंग मेकअप कर सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Hina Khan Karwa Chauth Mehndi (Photo: ITG)
हिना खान ने रखा करवा चौथ का व्रत! पति रॉकी के लिए रचाई मेहंदी
Karwa Chauth Mehndi Designs
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ पर लगाएं ये 5 ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, मिनटों में बढ़ जाएगी हाथों की खूबसूरती!
3 step facial at home
पार्लर का चक्कर छोड़ें, घर में दही और बेसन से करें 3 स्टेप फेशियल
how to make kaju katli
घर में आसानी से बनाएं टेस्टी काजू कतली, बनेगी बाजार से भी अच्छी
Namkeen Mathi
मिलावटी तेल वाली मठरी छोड़ें, घर में आटा-सूजी से झटपट बनाएं मट्ठी

स्टेप 1: स्किन प्रेप और क्लींजिंग:

मेकअप की शुरुआत हमेशा साफ त्वचा से करें. चेहरे को माइल्ड क्लींजर से धोने के बाद टोनर लगाएं, ताकि पोर्स टाइट हो जाएं. इसके बाद अपनी स्किन टाइप के अनुसार एक अच्छा मॉइश्चराइजर और प्राइमर जरूर लगाएं. प्राइमर लगाने से मेकअप लॉन्ग-लॉस्टिंग बनता है और चेहरे पर एक स्मूथ बेस मिलता है.

स्टेप 2: फाउंडेशन और कंसीलर:

Advertisement

अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ लाइटवेट या मीडियम कवरेज फाउंडेशन लें और ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की मदद से चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह ब्लेंड करें. अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या दाग-धब्बे हैं तो कंसीलर का इस्तेमाल करके उन्हें छुपा लें. बेस सेट करने के लिए हल्के हाथों से कॉम्पैक्ट पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं.

स्टेप 3: आई मेकअप और आईब्रोज:

अपनी साड़ी या लहंगे के रंग से मैच करता हुआ या न्यूड आईशैडो अपनी पलकों पर लगाएं. इसके बाद वाटरप्रूफ आईलाइनर और मस्कारा लगाकर अपनी आंखों को खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक दें. अंत में आईशैडो पेंसिल या पाउडर से अपनी आईब्रोज़ को शेप दें, जिससे चेहरे का पूरा लुक उभर कर आता है.

स्टेप 4: ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टूर:

गालों पर हल्का सा पिंक या पीच ब्लश लगाएं ताकि नेचुरल ग्लो दिखे. चीकबोन्स, नाक की टिप और माथे पर थोड़ा सा हाइलाइटर (Highlighter) लगाएं, जिससे फेस्टिव लाइटिंग में आपका चेहरा दमक उठे. अगर जरूरत लगे, तो जॉलाइन और नाक पर हल्का सा कॉन्टूर कर सकती हैं.

स्टेप 5: परफेक्ट लिपस्टिक और सेटिंग स्प्रे:

करवा चौथ के पारंपरिक लुक के साथ रेड, मरून या अपनी पसंद की लॉन्ग-स्टे लिपस्टिक लगाएं. आखिर में पूरे चेहरे पर मेकअप सेटिंग स्प्रे छिड़क लें. इससे आपका मेकअप पूरे दिन और चांद निकलने तक बिना फैले बिल्कुल फ्रेश और ग्लोइंग बना रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हार से हताश BJP की हालत खराब', MLC चुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव का तंज |
    साइक्लोन अर्नब इफेक्ट... दिल्ली में बारिश, आंध्र-ओडिशा लबालब, बिहार-झारखंड तक मौसम में बदलाव, जानिए 10 अपडेट |
    क‍ितनी सीटें जीती? MLC चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार |
    'कर्नाटक SIR में कोई गड़बड़ी नहीं', कांग्रेस के मंत्री का कबूलनामा, कटे एक करोड़ नामों को भी सही ठहराया |
    लॉन्च हुआ iQOO Neo12, इसमें है 9000mAh की बैटरी और 185Hz का डिस्प्ले |
    फिलीपींस की जुजेला गोरखपुर में चलाती हैं रेस्टोरेंट, भोजपुरी भी बोलती हैं... अब पति के लिए रखती हैं निर्जला करवा चौथ व्रत |
    उत्तर की ओर बढ़ रहा है चक्रवात अर्नब, दिल्ली-NCR से सिक्किम तक दिख रहा असर |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर आज दिनभर 4 शुभ मुहूर्त, जानें चंद्रोदय का समय और कथा |
    229 रन बनाकर भी भारत जीता, इंग्लैंड को 129 पर समेटा... मोहम्मद शमी- जसप्रीत बुमराह ने लखनऊ में मचाया था कहर, ह‍िल गए थे अंग्रेज |
    मुकेश अंबानी के Jio का दूसरे दिन भी गदर, उधर समधी की कंपनी का शेयर भी बना रॉकेट
    Advertisement