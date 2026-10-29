फिलीपींस की जुजेला गोरखपुर में चलाती हैं रेस्टोरेंट, भोजपुरी भी बोलती हैं... अब पति के लिए रखती हैं निर्जला करवा चौथ व्रत

फिलीपींस में जन्मीं जुजेला पिछले करीब 12 साल से गोरखपुर में रह रही हैं. गौरव कुमार से शादी के बाद उन्होंने यहां की भाषा, खानपान और परंपराओं को अपनाया. अब वह अपने पति के साथ गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं और हिंदी के साथ भोजपुरी भी बोलती हैं. जुजेला शादी के बाद वह भारत आईं, यहां के रहन-सहन को अपनाया और अब पिछले तीन साल से तीज और करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं. जुजेला सिर्फ हिंदी ही नहीं, भोजपुरी भी बोलती हैं और गोरखपुर में अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट चलाती हैं.

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जुजेला का जन्म और पालन-पोषण फिलीपींस में हुआ. वह ईसाई परिवार से आती हैं. फिलीपींस में पढ़ाई और नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात गौरव कुमार से हुई. जुजेला के पति गौरव कुमार साल 2007 में पढ़ाई के लिए फिलीपींस गए थे. बाद में नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात जुजेला से हुई. दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया. परिवार की सहमति के बाद दोनों ने शादी कर ली. कुछ समय फिलीपींस में रहने के बाद गौरव और जुजेला भारत आ गए. अब उनके दो बच्चे हैं और परिवार गोरखपुर में रहता है.

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किसी दूसरे देश में पले-बढ़े इंसान के लिए नए देश में बसना आसान नहीं होता. भाषा अलग, खानपान अलग और रोजमर्रा की जिंदगी का तरीका भी अलग. जुजेला ने भी इस बदलाव को करीब से देखा. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने यहां की भाषा, खानपान और परंपराओं को समझना शुरू किया. आज जुजेला हिंदी के साथ भोजपुरी भी बोल लेती हैं. गोरखपुर में रहते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ घुलने-मिलने की कोशिश की और भारतीय परिवार की बहू के तौर पर यहां की जिंदगी अपना ली.

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पति के लिए रखती हैं निर्जला करवा चौथ

जुजेला पिछले तीन साल से तीज और करवा चौथ जैसे व्रत रख रही हैं. करवा चौथ पर वह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. वह निर्जला व्रत रखती हैं. यानी व्रत के दौरान खाना तो दूर, पानी भी नहीं पीतीं. करवा चौथ का व्रत रखने वाली कई महिलाओं की तरह जुजेला भी दिनभर व्रत रखती हैं और पूजा की परंपरा निभाती हैं.

जुजेला के लिए यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने परिवार और पति के प्रति जुड़ाव जताने का तरीका भी है. शादी के बाद उन्होंने अपने परिवार की कई परंपराओं को अपनाया है. हालांकि, किसी की आस्था और निजी मान्यताएं उसकी अपनी होती हैं. जुजेला का यह फैसला भी उनकी निजी पसंद का हिस्सा है. जुजेला ने नवरात्र के दौरान नॉनवेज खाने से दूरी रखी. शादी के बाद किसी परिवार की परंपराओं को अपनाना हर व्यक्ति का अपना फैसला होता है. जुजेला ने अपने नए परिवार के तौर-तरीकों को समझा और उनमें शामिल होना शुरू किया.

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गोरखपुर में चलाती हैं रेस्टोरेंट, खुद भी बनाती हैं एशियन डिशेज

जुजेला की जिंदगी सिर्फ त्योहारों और व्रत तक सीमित नहीं है. वह अपने पति गौरव कुमार के साथ गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट भी चलाती हैं. यहां एशियन खाने की कई तरह की डिशेज मिलती हैं. जुजेला ने होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट यानी HRM की पढ़ाई की है. परिवार में कई लोगों के शेफ होने की वजह से उनका भी खाना बनाने की तरफ रुझान बढ़ा. अब वह खुद अलग-अलग तरह के फिलीपीनी और एशियन व्यंजन तैयार करती हैं.

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गोरखपुर में रहते हुए जुजेला यहां की स्थानीय जिंदगी और राजनीति से भी परिचित हुई हैं. गोरखनाथ मंदिर पास होने की वजह से वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जानती हैं. वह उन्हें एक ताकतवर नेता मानती हैं और उनके पास उनकी तस्वीर भी है.

फिलीपींस में जन्मीं जुजेला ने भारत में शादी की, गोरखपुर को अपना घर बनाया, भोजपुरी सीखी और अपने पति के साथ रेस्टोरेंट का काम संभाला. उनकी जिंदगी में दो देशों की संस्कृति, अलग-अलग खानपान और पारिवारिक परंपराएं साथ-साथ चलती हैं. वह अपने पति के लिए करवा चौथ रखती हैं और साथ ही अपने काम के जरिए लोगों को एशियन फूड का स्वाद भी चखाती हैं.

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