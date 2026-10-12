scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल द्रविड़ के बेटे का धमाका, 41 गेंदों में कूट डाले 85 रन, गेंदबाजों को रुलाया!

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय ने सोमवार को वीनू मांकड़ ट्रॉफी में दिल्ली अंडर-19 के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर फैन्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. उन्होंने महज 41 गेंदों में 85 रन जड़कर टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया.

Advertisement
X
द्रविड़ के बेटे ने किया कमाल. (PHOTO: BCCI)
द्रविड़ के बेटे ने किया कमाल. (PHOTO: BCCI)

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और हेड कोच राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ अपनी बल्लेबाजी के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं. अन्वय ने घरेलू क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है.

वीनू मांकड़ ट्रॉफी के तहत विशाखापत्तनम में खेले जा रहे अंडर-19 मुकाबले के दौरान अन्वय ने अपने प्रदर्शन से फैन्स का ध्यान खींच लिया. 17 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय ने दिल्ली के खिलाफ महज़ 41 गेंदों में 85 रनों की धुआंधार पारी खेलकर महफिल लूट ली.

अपनी इस तूफानी पारी के दौरान कर्नाटक की कप्तानी संभाल रहे अन्वय ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए. इसके साथ ही उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि आधुनिक क्रिकेट के आक्रामक अंदाज में खेलने में माहिर हैं.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs WI Tilak Varma
जरा सी लापरवाही पड़ी भारी! शर्मनाक तरीके से रन आउट हुए तिलक वर्मा
Shai Hope
'हमें यह फैसला मंजूर नहीं...', 1 रन के लिए हो गया भारी बवाल
virat kohli to make bollywood
बॉलीवुड डेब्यू करेंगे विराट कोहली? राहुल द्रविड़ ने बढ़ाई हलचल
Joe Root
जो रूट ने 23 हजार रनों का पहाड़ पार कर रचा इतिहास, सचिन छूटे पीछे
Anvay Dravid, Aaryavir sehwag
ODI में लंबी पार‍ियां नहीं खेल सके आर्यवीर सहवाग, अन्वय ने क्या किया?

अन्वय ने अपनी इस शानदार पारी में 5 गगनचुंबी छक्के और 7 बेहतरीन चौके जड़े. उन्होंने 207.32 के स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए दिल्ली के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए. पिछले हफ्ते ही चंडीगढ़ के खिलाफ शतकीय पारी (62 गेंदों में 104 रन) खेलने वाले अन्वय ने एक बार फिर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया है.

Advertisement

कर्नाटक ने दर्ज की बड़ी जीत

मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक की टीम ने 49 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 418 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए ध्रुव कृष्ण ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 51 गेंदों में 103 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसके बाद क्रीज पर आए कप्तान अन्वय ने पारी को फिनिशिंग टच देते हुए स्कोर को 400 के पार पहुंचाया.   

419 रनों के जवाब में दिल्ली की टीम 220 रनों पर ऑल आउट हो गई. लिहाजा अन्वय की कप्तानी वाली कर्नाटक ने 198 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. अन्वय लगातार अपनी विकेटकीपिंग और कप्तानी के साथ-साथ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय अंडर-19 सर्किट में अपना दबदबा बना रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रंगों से सजीं... दुर्गा पूजा से पहले ऐसी बदलीं कोलकाता की सड़कें, VIDEO वायरल |
    Popular Waterfalls in India: अक्टूबर में जरूर देखें भारत के ये 5 खूबसूरत झरने, कहीं दूध जैसी सफेद धार तो कहीं ऊंचाई से गिरता पानी |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    NSEL केस: निवेशकों को मिलेंगे ₹1,950 करोड़, कोर्ट ने दी ₹3,464 करोड़ की अटैच संपत्तियों को बेचने की मंजूरी |
    'ये मेरे लिए मेडल है', FIR दर्ज होने पर बोले कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी |
    पत्नी दूसरे युवक के साथ भागकर हरिद्वार पहुंची, पीछे आया पति टावर पर चढ़ा, बोला- उसे बुलाओ |
    दिल्ली: कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, गाली-गलौच का आरोप, VIDEO |
    INDIA ब्लॉक के मार्च में 'बैटमैन' की एंट्री, राहुल ने खड़गे को पहनाया मास्क |
    माता की भक्ति में लीन तमन्ना भाटिया, मृणाल ठाकुर संग घंटों तक नाचीं, लगाए जयकारे, Photos |
    नाना पाटेकर के निधन पर भी नहीं बदला तनुश्री का रुख, बॉलीवुड सेलेब्स पर भी उठाए सवाल
    Advertisement