धौलपुर में बारिश बनी आफत, सवारियों से भरी ईको वैन पोखर में पलटी, 3 बच्चों समेत 4 की मौत

राजस्थान के धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मनियां थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव के पास सवारियों से भरी एक ईको वैन जलभराव के चलते अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद गहरे पोखर में जा गिरी. वाहन के पानी में पलटते ही उसमें सवार बच्चों और महिलाओं में चीख-पुकार मच गई.

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हादसे के वक्त वैन में करीब एक दर्जन लोग सवार थे. सभी मनियां क्षेत्र के इंछापुरा गांव से फूलपुर के पास स्थित जाहरपीर बाबा के थान पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे. रास्ते में बारिश का पानी भरा होने के कारण चालक को सड़क और पोखर के बीच का अंदाजा नहीं लगा. इसी दौरान वैन अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढेनुमा तालाब में पलट गई.

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वैन के पानी में गिरते ही आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. अंदर फंसे यात्रियों की चीख सुनकर ग्रामीण बिना अपनी जान की परवाह किए पोखर में उतर गए. उन्होंने वाहन के शीशे और दरवाजे खोलकर एक-एक कर लोगों को बाहर निकाला. ग्रामीणों की तत्परता से 8 लोगों की जान बच गई. इसके बाद एंबुलेंस और निजी वाहनों से सभी घायलों को मनियां के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.

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मां, बेटे और बेटी समेत चार की मौत

अस्पताल में डॉक्टरों ने 25 वर्षीय सपना पत्नी शैलेश जाटव निवासी तसीमो, उनके एक वर्षीय बेटे हर्षित, 3 वर्षीय बेटी प्राची और 9 वर्षीय दिव्यांश पुत्र पुष्पेंद्र ठाकुर निवासी भराना, देवगढ़ जिला मुरैना को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में मां और उसके पुत्र-पुत्री के शामिल होने की जानकारी सामने आई है. हादसे में चार लोगों की मौत की खबर मिलते ही परिवारों में कोहराम मच गया.

हादसे में इंछापुरा निवासी 47 वर्षीय रामकिशन पुत्र जगन्नाथ ठाकुर, बिलोनी निवासी 55 वर्षीय गुड्डी पत्नी कल्ला ठाकुर, इंछापुरा निवासी 26 वर्षीय सपना पत्नी रामलखन ठाकुर, 25 वर्षीय रूबी पत्नी सनी उर्फ छोटू ठाकुर, बिलोनी निवासी 7 वर्षीय कृष्णा पुत्र पप्पू ठाकुर, भराना निवासी 26 वर्षीय रतन देवी पत्नी पुष्पेंद्र ठाकुर, भराना निवासी 7 वर्षीय कन्हैया पुत्र पुष्पेंद्र ठाकुर और तसीमो निवासी 55 वर्षीय गंगा देवी पत्नी रामवीर जाटव घायल हुए हैं.

हादसे में घायल सभी लोगों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है. कुछ घायलों को गंभीर चोटें आने की बात सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और हालात संभाले. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.

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ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी, पानी में कूदकर बचाई जान

ग्रामीणों के मुताबिक वैन के पोखर में गिरते ही स्थिति बेहद भयावह हो गई थी. पानी तेजी से वाहन के अंदर भर रहा था और सवार लोग मदद के लिए पुकार रहे थे. आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल तालाब में कूद गए. कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस प्रशासन को सूचना दी. ग्रामीणों की इस तत्परता से कई लोगों की जान बच गई.

मनियां थाना सीआई अनिल गौतम ने बताया कि फूलपुर गांव में एक वैन के तालाब में डूबने की सूचना मिली थी. पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से वाहन में सवार लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे में तीन बच्चों और एक महिला की मौत हुई है. मृतकों में दिव्यांश, कान्हा, सपना निवासी तसीमो और एक अन्य शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार शुरुआती तौर पर बारिश के कारण सड़क पर हुए जलभराव को हादसे की वजह माना जा रहा है. लगातार दो दिन से रुक-रुककर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इलाके में कई जगह पानी भर गया है. पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, पुलिस कर रही जांच

धौलपुर में पिछले दो दिनों से रुक-रुककर तेज बारिश हो रही है. इसके चलते निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है. फूलपुर गांव के पास भी पानी जमा होने से सड़क का रास्ता स्पष्ट नहीं था. इसी वजह से चालक को आगे मौजूद गहरे पोखर का सही अंदाजा नहीं लग सका और वैन उसमें चली गई.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस सक्रिय हुई. ग्रामीणों ने पहले बचाव अभियान संभाला और उसके बाद पुलिस ने मौके की स्थिति का जायजा लिया. घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस के साथ निजी वाहनों की भी मदद ली गई. पुलिस अब हादसे के हर पहलू की जांच कर रही है.

इस हादसे ने बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों पर सफर की मुश्किलों को भी सामने ला दिया है. एक तरफ दर्शन के लिए निकले परिवारों को रास्ते में हादसे का सामना करना पड़ा, वहीं ग्रामीणों की बहादुरी ने कई लोगों की जिंदगी बचा ली. फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस की जांच के बाद हादसे की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

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