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ODI World Cup 2027: क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित-कोहली? आसान नहीं है रास्ता, दिग्गज के बयान ने मचाई हलचल

विराट कोहली और रोहित शर्मा इस समय भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं. ऐसे में अगले साल वनडे वर्ल्ड कप में ये दोनों खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे या नहीं, इस पर सभी की नजरें है. दोनों ही खिलाड़ियों ने कई मौकों पर वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा कई बार जता चुके हैं.

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वनडे वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी. (PHOTO: PTI)
वनडे वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी. (PHOTO: PTI)

दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलेंगे या नहीं? क्रिकेट फैन्स के मन में ये सवाल लगातार चल रहा है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य पर दिग्गज भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

अब इस मुद्दे पर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और गुजरात टाइटन्स के मुख्य कोच आशीष नेहरा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है. नेहरा का मानना है कि इतनी जल्दी यह तय मान लेना सही नहीं होगा कि दोनों खिलाड़ी अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे ही. अभी बहुत समय है और इस बीच कुछ भी हो सकता है. 

हाल ही में कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आशीष नेहरा ने कहा कि 2027 वर्ल्ड कप में अभी काफी समय बचा है. भारतीय टीम के पास अब वनडे मैच कम खेलने का शेड्यूल है, ऐसे में इतनी दूर की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रोहित-कोहली ने पिछले 10 साल में किया है कमाल

नेहरा के मुताबिक हम सब जानते हैं कि रोहित और विराट ने पिछले 10 सालों में क्या कमाल किया है. लेकिन मेरे लिए 13 महीने का समय बहुत बड़ा होता है. अभी से यह कहना मुश्किल है कि वे वर्ल्ड कप टीम में होंगे या नहीं. आप उम्र को छोड़ भी दें तो भी भारतीय क्रिकेट में स्थितियां तेजी से बदलती हैं.

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गिल को लेकर कही ये बात

अपनी बात को साबित करने के लिए नेहरा ने शुभमन गिल का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि शुभमन गिल भले ही वनडे और टेस्ट टीम के बड़े चेहरे हैं, लेकिन वह भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं. खेल का फॉर्मेट अब बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए किसी भी खिलाड़ी की जगह पक्की मान लेना सही नहीं है.

वर्ल्ड कप के समय रोहित शर्मा 40 साल के और विराट कोहली लगभग 39 साल के होंगे. हालांकि, नेहरा का मानना है कि अगर दोनों खिलाड़ी लगातार रन बनाते रहते हैं तो उम्र कोई रुकावट नहीं बनेगी.

उन्होंने साफ किया कि किसी खिलाड़ी को चुनने या बाहर करने का फैसला अकेले कोच का नहीं होता. इसके पीछे चयनकर्ताओं और बोर्ड का भी बड़ा हाथ होता है. अगर वे शानदार प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें टीम में नहीं रखने की कोई वजह नहीं दिखती.

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