इंदौर: गोदाम की ग्रिल तोड़कर घुसे चोर, 300 किलो जिलेटिन स्टिक लेकर फरार, जांच के लिए SIT गठित

मध्य प्रदेश के इंदौर में विस्फोटक सामग्री चोरी होने का मामला सामने आया है. दरअसल, सितापाट गांव में एक लाइसेंसी गोदाम से करीब 300 किलो जिलेटिन स्टिक और 375 किलो सेफ्टी फ्यूज चोरी हो गए. घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों का पता लगाने के लिए 15 सदस्यीय SIT बनाई गई है.
यह चोरी 6-7 सितंबर की दरमियानी रात हुई. गोदाम बदगोंडा थाना क्षेत्र में आता है. यहां पाटीदार एक्सप्लोसिव्स की मैगजीन फैसिलिटी है. पुलिस के मुताबिक, अज्ञात लोगों ने गोदाम की खिड़की की ग्रिल तोड़ी. इसके बाद 12 बॉक्स लेकर फरार हो गए.
पुलिस ने चोरी की शिकायत मिलने के बाद जांच तेज कर दी है. ग्रामीण DSP उमाकांत चौधरी ने बताया कि गोदाम के मालिक क्रांति लाल पाटीदार के बेटे सूरज पाटीदार ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद बदगोंडा थाने में मामला दर्ज किया गया.
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 15 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) बनाई है. इसके अलावा कई दूसरी टीमें भी जांच में लगाई गई हैं. पुलिस अलग-अलग लोगों से मिली जानकारी और सुरागों को जोड़कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
DSP उमाकांत चौधरी ने बताया कि पुलिस को कई अहम सुराग मिल रहे हैं. इनके आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, इस गोदाम को 2014 से लाइसेंस मिला हुआ है. यहां रखी जिलेटिन स्टिक का इस्तेमाल निर्माण कार्य और कुआं खोदने जैसे कामों में किया जाता है. गोदाम में कुल 13 बॉक्स रखे गए थे. जांच में पता चला कि इनमें से 12 बॉक्स चोरी हो गए. वहीं एक बॉक्स और दो सेफ्टी फ्यूज पास की झाड़ियों में पड़े मिले. पुलिस ने इन्हें बरामद कर लिया है.
300 किलो जिलेटिन और 375 किलो फ्यूज गायब
पुलिस के मुताबिक, चोरी हुई सामग्री में करीब 300 किलो जिलेटिन स्टिक शामिल हैं. इसके अलावा करीब 375 किलो सेफ्टी फ्यूज भी चोरी हुआ है. झाड़ियों से कुछ सामान मिलने के बाद पुलिस ने गायब सामग्री की मात्रा का अंदाजा लगाया है.
अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी गोदाम तक कैसे पहुंचे. खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर घुसने की बात सामने आई है. पुलिस आसपास के इलाकों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है.
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इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. लाइसेंस वाले गोदाम में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी थी. ऐसे में पुलिस यह भी जांच कर रही है कि चोरी की पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया. फिलहाल SIT और पुलिस की दूसरी टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं.