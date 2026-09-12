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नेपाल ने कटाया एशिया कप 2027 का टिकट, फाइनल में पस्त हुआ UAE, आसिफ शेख बने जीत के हीरो

संदीप लामिछाने की अगुवाई में नेपाली टीम ने ना सिर्फ प्रीमियर कप का खिताब अपने नाम किया, बल्कि 2027 में ओडीआई प्रारूप में होने वाले मेन्स एशिया कप का टिकट भी हासिल कर लिया. नेपाली टीम दूसरी बार एशिया कप में हिस्सा लेगी.

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नेपाल ने यूएई को हराया, एशिया कप में मिली एंट्री. (Photo: CAN)
नेपाल ने यूएई को हराया, एशिया कप में मिली एंट्री. (Photo: CAN)

एसीसी मेन्स प्रीमियर कप 2026 का फाइनल नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच खेला गया. शनिवार (12 सितंबर) को कुआलालंपुर के बयूमास क्रिकेट ओवल में आयोजित इस खिताबी मुकाबले में नेपाली टीम ने 44 रनों से जीत हासिल की. नेपाल ने यूएई को जीत के लिए 314 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 49.1 ओवर्स में 269 रनों पर सिमट गई.

इस जीत के साथ ही नेपाल ने मेन्स एशिया कप 2027 के लिए क्वालिफाई कर लिया. नेपाल दूसरी बार एशिया कप में हिस्सा लेगा. इससे पहले नेपाल ने 2023 के संस्करण में भाग लिया था, जहां उसने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में मुकाबले खेले थे. अगले साल जून-जुलाई में होने वाले एशिया कप का मेजबान बांग्लादेश है और इसके मुकाबले ओडीआई फॉर्मेट में खेले जाएंगे. बांग्लादेश के अलावा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान को इस टूर्नामेंट के लिए डायरेक्ट एंट्री मिली है. जबकि नेपाल ने आखिरी स्पॉट पर कब्जा किया.

यूएई के लिए रनचेज में राहुल चोपड़ा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके. राहुल ने 105 बॉल पर नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल रहे. वहीं शोहैब खान ने 4 चौके और दो छक्के की सहायता से 57 बॉल पर 52 रनों की पारी खेली. करण केसी ने नेपाली टीम के लिए सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके. वहीं ललित राजबंशी को दो सफलताएं मिलीं. कप्तान संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह ऐरी, रोहित पौडेल, गुलशन झा और बसीर अहमद ने एक-एक विकेट प्राप्त किया.

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आसिफ शेख का यादगार शतक
मुकाबले में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 313 रन बनाए थे. नेपाल की पारी के सबसे बड़े स्टार सलामी बल्लेबाज आसिफ शेख रहे, जिन्होंने शानदार शतक जमाया. आसिफ ने 106 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और चार छक्के शामिल रहे. उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई.

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गुलशन झा ने तो तेजतर्रार अर्धशतक लगाया. गुलशन ने 4 छक्के और तीन चौके की मदद से 38 गेंदों पर 52 रन बनाए. अर्जुन कुमाल (43 रन) और रोहित कुमार पौडेल (40 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिया. यूएई की ओर से अबरार अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट झटके. खुजैमा तनवीर ने 2 विकेट लिए, जबकि हैदर अली और आदिब उस्मानी को एक-एक सफलता मिली.

नेपाल और यूएई इससे पहले 2023 में भी प्रीमियर कप के फाइनल में आमने-सामने आए थे, जहां नेपाल ने यूएई को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता था. दोनों टीमों के बीच अब तक 20 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें नेपाल ने 12 और यूएई ने 8 मैच जीते हैं. नेपाल और यूएई दोनों ही पहले से इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर चुके थे.

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