भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में है. भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर बढ़त बना चुकी है. अब न्यूजीलैंड के सामने सीरीज बचाने की चुनौती है. मुकाबले में टॉस भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है.

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श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में वही प्लेइंग 11 उतारी है, जोकि इससे पहले क्राइस्टचर्च में खेलने उतरी थी. वहीं न्यूजीलैंड की टीम में 3 बदलाव हुए हैं. इस मुकाबले की लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें, हम लगातार इस पेज को अपडेट कर रहे हैं.

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की हाइलाइट्स

न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही, अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सीफर्ट (6) को आउट कर भारतीय टीम को अहम सफलता दिलाई.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), बेवन जैकब्स, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), मैथ्यू फिशर, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी

भारत की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह.

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भारत vs न्यूजीलैंड टी20 (हेड-टू-हेड)

कुल मैच: 33

भारत जीता: 21

न्यूजीलैंड जीता: 11

टाई: 1

भारत का स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवन जैकब्स, एडम मिल्ने और ब्लेयर टिकनर.

कैसी होगी वेलिंगटन की पिच?

वेलिंगटन में खेले गए पिछले T20 इंटरनेशनल में 164 रन का बचाव करते हुए टीम को जीत मिली थी. हालांकि, इस मैदान पर 216 रन का लक्ष्य भी सफलतापूर्वक हासिल किया जा चुका है. ताजा पिच पर गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है, लेकिन कम स्कोर की वजह धीमी पिच हो, ऐसा जरूरी नहीं है.

मुकाबले से पहले यहां तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश की भी आशंका थी. हालांकि, मैच के समय मौसम ज्यादा स्थिर रहने, बारिश नहीं होने और मध्यम से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

विश्व कप जीतने के बाद भारत ने पकड़ी लय

भारतीय टीम ने 2026 की शुरुआत T20 वर्ल्ड कप का खिताब बचाकर की थी. टीम दो संस्करणों में सिर्फ एक मैच हारने के बाद लगातार दूसरी बार यह खिताब बचाने वाली पहली टीम बनी. हालांकि, इसके बाद भारत को आयरलैंड में 0-2 से सीरीज गंवानी पड़ी. इंग्लैंड में भी टीम सीरीज हार गई. घरेलू मैदान पर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या के बिना वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-2 से बराबर रही.

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लेकिन न्यूजीलैंड दौरे पर तस्वीर बदल गई है. यहां भी बाउंसी पिचों और तेज हवाओं के बीच भारत ने विश्व कप उपविजेता टीम के खिलाफ शुरुआती दोनों मैच जीत लिए. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पिछले 10 T20 मुकाबलों में से 9 जीते हैं. हालांकि, दोनों टीमों के बीच पिछली टेस्ट और वनडे सीरीज न्यूजीलैंड ने जीती थी.

भारत को गेंदबाजी योजनाओं पर बेहतर अमल और न्यूजीलैंड की खराब फील्डिंग का फायदा मिला है. वेलिंगटन में मैदान की परिस्थितियां अलग होंगी. यहां चौके-छक्कों के लिए स्क्वायर बाउंड्री करीब 60 मीटर की हैं, जबकि क्राइस्टचर्च के मुकाबले तेज हवाओं का असर ज्यादा रहने की आशंका है. न्यूजीलैंड अपने पिछले दो घरेलू सीरीज भारत से हार चुका है और इस बार लगातार तीसरी सीरीज गंवाने से बचना चाहेगा.

न्यूजीलैंड के स्पिनर बन रहे भारत के लिए चुनौती

दोनों टीमों के बीच शुरुआती दो मुकाबलों में न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सेंटनर और माइकल ब्रेसवेल ने मिलकर 16 ओवर में 132 रन देकर 8 विकेट लिए हैं. दूसरी ओर, भारत ने सिर्फ एक विशेषज्ञ स्पिनर अक्षर पटेल को खिलाया है, जो अब तक करीब 10 रन प्रति ओवर की दर से रन दे चुके हैं.

भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन के खिलाफ जोखिम लेने में झिझक भी परेशानी रही है. तिलक वर्मा का स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट 76, जबकि तेज गेंदबाजों के खिलाफ 220 रहा है. संजू सैमसन और नमन धीर ने स्पिनरों के खिलाफ बेहतर आक्रामकता दिखाई है. भारत को मध्यक्रम में ज्यादा तेजी से रन बनाने होंगे, ताकि तिलक जैसे बल्लेबाजों को बाद में तेज गेंदबाजों के खिलाफ ही तेजी दिखाने की मजबूरी न हो.

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वैभव सूर्यवंशी को नंबर-3 पर फिर मिलेगा मौका?

ईशान किशन अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है. वह एशियन गेम्स में भारतीय टीम के लिए खेले थे, लेकिन अब तक इस दौरे पर पहली पसंद की प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं बन पाए थे.

भारत ने शुरुआती पांच बल्लेबाजों की बल्लेबाजी क्षमता से समझौता नहीं करने की रणनीति अपनाई है. टीम ने नमन धीर की जगह शिवम दुबे को चुनने के बजाय धीर की बल्लेबाजी को प्राथमिकता दी है, जबकि दुबे अतिरिक्त तेज गेंदबाजी का विकल्प देते हैं. भारत के पास आठवें नंबर पर ऐसा विशेषज्ञ गेंदबाज नहीं है जो बल्लेबाजी भी कर सके. इसलिए टीम नीतीश कुमार रेड्डी के साथ उतर सकती है. रेड्डी ने पिछले दोनों मुकाबलों में 19वें ओवर में अच्छी गेंदबाजी भी की है.

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