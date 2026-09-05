मोहम्मद शमी के 100वें फर्स्ट क्लास मैच का जश्न, CAB ने थमाई स्पेशल जर्सी, सौरव गांगुली ने दिया यादगार तोहफा

अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए 6 सितंबर (रविवार) का दिन बेहद खास होने वाला है. शमी दलीप ट्रॉफी 2026-27 के फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ ईस्ट जोन के लिए मैदान पर उतरेंगे. यह शमी के करियर का 100वां फर्स्ट क्लास मुकाबला होगा. इस खास उपलब्धि से एक दिन पहले 5 सितंबर को चेन्नई में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने अनुभवी तेज गेंदबाज का विशेष सम्मान किया.

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सीएबी के कोषाध्यक्ष संजय दास ने मोहम्मद शमी को सम्मानित किया. इस दौरान ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन समेत टीम के कई खिलाड़ी मौजूद रहे. शमी को सीएबी की ओर से चांदी की थाली, उनके नाम और 100 नंबर वाली विशेष जर्सी और सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली द्वारा साइन की हुई क्रिकेट गेंद भेंट की गई.

मोहम्मद शमी 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले भारत के सिर्फ छठे गेंदबाज बन जाएंगे. अनिल कुंबले (234), कपिल देव (184), जवागल श्रीनाथ (161), हरभजन सिंह (147) और जहीर खान (134) ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. 99 फर्स्ट क्लास मैचों में शमी ने 382 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 15 बार एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8/90 रहा है.

ईस्ट जोन को फाइनल तक पहुंचाने में भी मोहम्मद शमी का बड़ा योगदान रहा. सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने पहली पारी में दो विकेट और दूसरी पारी में तीन विकेट चटकाए. उनके पांच विकेट वाले प्रदर्शन ने ईस्ट जोन की जीत में अहम भूमिका निभाई. अब फाइनल में उनका अनुभव ईस्ट जोन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा. खासकर ऐसे मुकाबले में, जहां टीम के सामने तिलक वर्मा की अगुवाई वाला साउथ जोन होगा.

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मोहम्मद शमी ने सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं, बल्कि लिस्ट-ए और टी20 क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया है. तीनों फॉर्मेट को मिलाकर उनके नाम पर 903 विकेट हैं. इनमें 149 लिस्ट-ए मैचों में 283 विकेट और 196 टी20 मुकाबलों में 238 विकेट शामिल हैं.

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