Mangal Gochar 2026: मंगल-गुरु की युति, 18 सितंबर से इन 5 राशियों में बनेगा धन योग

Mangal Gochar 2026: 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं. इसके बाद मंगल 12 नवंबर तक इसी राशि में मौजूद रहेंगे. कर्क राशि में मंगल और गुरु की युति भी बन जाएगी. संयोगवश गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं. जबकि मंगल यहां नीच के होते हैं. इस स्थिति को नीच भंग राजयोग से भी जोड़ा गया है और इसे गुरु-मंगल योग भी कहा जाता है. मंगल और गुरु का यह महासंयोग कुछ राशियों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का कर्क में प्रवेश अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है. अटके हुए काम पूरे होंगे और किसी पुराने सपने के पूरा होने की संभावना है. नया काम शुरू हो सकता है. आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू और कारोबार के विस्तार में सफलता मिल सकती है. नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. मंगलवार को मसूर की दाल का दान करना लाभकारी रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन लाभकारी रह सकता है. विदेश यात्रा के योग बनेंगे और उच्च शिक्षा से जुड़े अवसर मिल सकते हैं. भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के संकेत हैं. धर्म-कर्म और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी सफलता मिल सकती है.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए मंगल-गुरु का मिलन आर्थिक लाभ दिला सकता है. अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है और नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है. आय में वृद्धि के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए नई डील या सौदा लाभकारी साबित हो सकता है. मन की कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह अवधि बेहद अच्छी रह सकती है. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन लाभ के योग बनेंगे. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. करियर से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी. उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना हो सकती है. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ने के साथ भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल द्वादश भाव में रहेंगे और मंगल राजयोगकारी हैं. इस दौरान शुभ समाचार मिल सकता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मेहनत का पूरा परिणाम मिलने के साथ भाग्य का साथ रहेगा. विदेश जाने और नौकरी में अच्छे अवसर मिलने के योग हैं. व्यापारियों का विदेश से जुड़ा काम बन सकता है. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी और संपत्ति, वाहन तथा पारिवारिक सुख में वृद्धि के संकेत हैं.

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