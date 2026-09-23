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जो रूट ने 23 हजार रनों का पहाड़ पार कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर भी छूट गए पीछे

जो रूट इस समय श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले से धमाल मचा रहे हैं. इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए पहले वनडे मैच में उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया हैं. सबसे तेज 23 हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाने के मामले में अब जो रूट दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

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रूट ने किया कमाल. (PHOTO: AP/AFP)
रूट ने किया कमाल. (PHOTO: AP/AFP)

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने इतिहास रच दिया है. डरहम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले के दौरान रूट ने अपने नाम एक ऐसा शानदार रिकॉर्ड दर्ज किया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है.

जो रूट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रनों के आंकड़े को छूने का एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. खास बात यह है कि रूट ने यह उपलब्धि महज 521 पारियों में हासिल कर ली है. इसके साथ ही उन्होंने महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, 

सचिन तेंदुलकर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 522 पारियां खेली थीं. अब इस मामले में सिर्फ भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली उनसे आगे हैं, जिन्होंने 490 पारियों में यह कारनामा किया था.

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श्रीलंका के खिलाफ मैच में जो रूट ने बेहद सधी हुई शुरुआत की. उन्होंने तेज और स्पिन गेंदबाजों का सामना करते हुए अपनी लय हासिल की. रूट ने अपनी पारी के दौरान शानदार ड्राइव लगाने के अलावा स्पिनर्स के खिलाफ रिवर्स स्वीप का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया. उन्होंने 5 चौकों की मदद से 52 गेंदों में 44 रनों की उपयोगी पारी खेली.

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रनों के मामले में द्रविड़ के करीब पहुंचे रूट

हालांकि, वह अपने अर्धशतक से चूक गए. श्रीलंका के युवा स्पिनर सचिनू कोलंबगे की एक तीखी टर्न लेती गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे स्टंप्स पर जा लगी. उस गेंदबाज का पहला अंतरराष्ट्रीय वनडे विकेट भी था.  

इस शानदार पारी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो रूट के कुल रन 23,041 हो गए हैं. वे ऑल-टाइम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं. सातवें नंबर पर मौजूद राहुल द्रविड़ (24,208 रन) अब उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं.

ऐसा रहा मैच का हाल

मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका को 89 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक के शानदार 67 रन और विल जैक्स (46* नाबाद) की उपयोगी पारियों की बदौलत 265 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम कभी भी लय में नजर नहीं आई और पूरी टीम 37 ओवरों में महज 176 रनों पर ढेर हो गई. श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस (42) और दुनिथ वेलालेज (45) ही कुछ संघर्ष कर सके. गेंदबाजी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ने कहर बरपाते हुए सिर्फ 22 रन देकर 5 शानदार विकेट झटके और टीम को आसान जीत दिला दी.
 

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