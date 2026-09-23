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थार की टक्कर से वकील की मौत, पत्नी गंभीर, हिट एंड रन का आरोपी लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज रफ्तार थार से स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मारने और मौके से फरार होने के मामले में पुलिस ने आरोपी चालक आशीष पॉल को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज कुमार सिन्हा की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी निशी श्रीवास्तव गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस ने कार्रवाई की.

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हिट एंड रन का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: ITG)
हिट एंड रन का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में थार से हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. बिसरख थाना पुलिस ने बुधवार को आरोपी आशीष पॉल को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से हुई. यह हादसा 21 सितंबर को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चेरी काउंटी सोसाइटी के पास हुआ था. पुलिस के मुताबिक, थार चालक आशीष पॉल वाहन को लापरवाही से चला रहा था. ओवरटेक करने के दौरान उसकी थार ने स्कूटी सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर में स्कूटी सवार नीरज कुमार सिन्हा और उनकी पत्नी निशी श्रीवास्तव घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. उपचार के दौरान नीरज कुमार सिन्हा की मौत हो गई. उनकी पत्नी निशी श्रीवास्तव का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई गई है.  घटना के बाद थार चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया था. हादसे में इस्तेमाल थार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP14GB7267 है, पुलिस ने पहले ही घटनास्थल के पास से बरामद कर ली थी.

ओवरटेक करते समय हुआ हादसा

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मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद मामले में हिट एंड रन से जुड़ी धारा भी बढ़ाई गई. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पहले थाना बिसरख में मुकदमा अपराध संख्या 689/2026 के तहत धारा 281, 125बी और 106(1) बीएनएस में केस दर्ज किया गया था. अब FIR में BNS की धारा 106(2) जोड़ी गई है.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

23 सितंबर को बिसरख थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आशीष पॉल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी थाना क्षेत्र से की गई. आरोपी आशीष पॉल पुत्र वल्टर अरुण पॉल की उम्र 37 वर्ष है. वह मूल रूप से दरभंगा, बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में हवेलिया वेलेनोवा पार्क सोसाइटी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर में रह रहा था. पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से की गई. घटना में इस्तेमाल थार पहले ही बरामद की जा चुकी है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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