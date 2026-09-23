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कैंसर से जंग जीती, अब फिल्मों में चमकेगी विवेक ओबेरॉय की बेटी, 2 साल की उम्र में लिया था गोद

विवेक ओबेरॉय ने बताया कि उन्होंने सहरा शाह को 2 साल की उम्र में गोद लिया था. अब सहरा जल्द एक्टिंग डेब्यू करने वाली हैं. बेटी की इस नई शुरुआत को लेकर विवेक बेहद भावुक और गर्व महसूस कर रहे हैं.

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कौन है विवेक ओबेरॉय की बेटी? (Photo: Screengrab)
कौन है विवेक ओबेरॉय की बेटी? (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय की आंखें उस वक्त नम हो गईं, जब उन्होंने कैंसर से जूझ रहे मरीजों और खासकर गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों की बात की. कैंसर पेशंट्स ऐड एसोसिएशन के कैंसर रोज डे 2026 कार्यक्रम में पहुंचे विवेक ने कैंसर मरीजों की मदद को लेकर दिल खोलकर बात की. इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी सुनाई, जिसने उन्हें भावुक कर दिया.

कैंसर मरीजों के लिए आगे आए विवेक

विवेक ओबेरॉय ने बताया कि कैंसर मरीजों की मदद करने की प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली. उन्होंने कहा कि वह खासतौर पर उन मरीजों की मदद करना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इलाज का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल है. विवेक ने कहा कि अगर किसी के पास मदद करने के लिए पैसे हैं तो पैसे दें, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो अपना प्यार और समय भी दिया जा सकता है.

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‘पैसे नहीं दे सकते तो अपना प्यार दीजिए’

विवेक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कैंसर मरीजों की मदद करना सिर्फ बॉलीवुड सितारों की जिम्मेदारी नहीं है. उनके मुताबिक- क्यों सिर्फ बॉलीवुड की हस्तियां? हर किसी को ऐसा करना चाहिए. एक्टर ने लोगों से कहा कि अगर वे आर्थिक मदद कर सकते हैं तो जरूर करें और अगर ऐसा संभव नहीं है, तो अस्पताल जाकर मरीजों के साथ वक्त बिताएं, उनसे बात करें और उन्हें अपना प्यार दें.

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2.5 साल की बच्ची को देखकर बदल गई जिंदगी

विवेक ने कैंसर से जूझ रही एक छोटी बच्ची का किस्सा भी सुनाया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने करीब ढाई साल की उस बच्ची को देखा था, तो उसकी हालत देखकर उनका दिल भर आया था. बच्ची की आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद पड़ गया था और वह कीमोथेरेपी से गुजर रही थी. लेकिन विवेक ने उसके अंदर कैंसर से लड़ने का जज्बा देखा.

उन्होंने बताया कि जब बच्ची ने उनका हाथ पकड़ा, तो उन्हें लगा कि वह जरूर जीतेगी. विवेक उसके लिए हर दिन प्रार्थना करते थे. आज वही बच्ची कैंसर फ्री है और विवेक के लिए यह पल बेहद गर्व वाला है.

गोद ली बेटी अब बनने जा रही हैं एक्ट्रेस

इसी बातचीत के दौरान विवेक ने अपनी बेटी सहरा शाह का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने सहरा को तब गोद लिया था, जब वह सिर्फ दो साल की थीं. अब सहरा जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. अपनी बेटी के एक्टिंग डेब्यू को लेकर विवेक काफी एक्साइटेड हैं और उन्होंने कहा कि वह गर्व से रो पड़ते हैं. उन्होंने अपनी बेटी की जर्नी को लेकर बेहद भावुक अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की.

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मां से मिली मरीजों की सेवा की सीख

विवेक ने बताया कि उनकी मां लंबे समय तक गंभीर रूप से बीमार मरीजों से मिलती थीं, उनसे बातें करती थीं और यहां तक कि उनके लिए खाना भी बनाकर ले जाती थीं. विवेक के मुताबिक, उन्होंने अपनी मां को लोगों की सेवा करते हुए देखा और वहीं से उन्हें भी यह सीख मिली. उन्होंने कहा कि प्यार बेहद कीमती चीज है और इसे किसी जरूरतमंद के साथ बांटना चाहिए.

‘Spirit’ में प्रभास के साथ दिखेंगे विवेक

वर्कफ्रंट की बात करें तो विवेक ओबेरॉय जल्द ही डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘Spirit’ में नजर आएंगे. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं. लेकिन फिलहाल विवेक की चर्चा उनकी फिल्म से ज्यादा कैंसर मरीजों के लिए की गई इस भावुक अपील को लेकर हो रही है.

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