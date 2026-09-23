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हाथ से फिसलकर हवा में उड़ने लगी गेंद, बल्लेबाज ने गुस्से में जो किया...देख उड़ जाएंगे होश! फिर हो गया बड़ा ड्रामा

बल्लेबाज ने चौका मारा, लेकिन अंपायर ने गेंद को ही डेड बॉल करार दे दिया. क्रिकेट के मैदान पर हुई इस अनोखी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिस पर फैन्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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मैदान पर ये क्या हो गया. (PHOTO: Screengrab/Xcricket.com.au)
मैदान पर ये क्या हो गया. (PHOTO: Screengrab/Xcricket.com.au)

क्रिकेट के मैदान पर कब क्या देखने को मिल जाए, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन रहता है. ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे एक घरेलू वनडे मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा अजीबोगरीब वाकया हुआ, जिसने खिलाड़ियों से लेकर मैदान में मौजूद दर्शकों तक को पूरी तरह हैरान कर दिया. 

अब मैच के दौरान हुए इस अजीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह पूरा वाकया पारी के 15वें ओवर के दौरान हुआ. गेंदबाजी कर रहे स्पिनर के हाथ से गेंद अचानक बुरी तरह फिसल गई. 

गेंद हवा में गजब तरीके से लहराते हुए पिच पर गिरी और लेग साइड की तरफ ऐसी जगह गई जिसका कोई सिर-पैर नहीं था. गेंदबाज खुद समझ नहीं पाया कि उसके हाथ से क्या निकल गया है. लेकिन क्रीज पर खड़े बल्लेबाज जेक वेदराल्ड ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की. 

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जेक वेदराल्ड ने तुरंत आगे बढ़कर उस अजीबोगरीब गेंद पर जोरदार शॉट खेला और गेंद को डीप मिड-विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया. वेदराल्ड को लगा कि उन्होंने शानदार शॉट जड़ दिया है, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ!

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जैसे ही चौका गया मैदानी अंपायर ने तुरंत दखल दिया. अंपायर ने उस अजीब डिलीवरी को नो-बॉल और डेड बॉल दोनों करार दे दिया. नियम के मुताबिक गेंद पिच से बाहर या अजीब तरीके से जाने की वजह से डेड घोषित कर दी गई, जिसके चलते बल्लेबाज के खाते से वह चौका पूरी तरह काट लिया गया. 

मेहनत पर पानी फिरने से बल्लेबाज थोड़ा असहज जरूर हुआ, लेकिन उसने इसका बदला लेने का दूसरा ही रास्ता चुन लिया. चौका रद्द होने के बाद गेंदबाज को फ्री-हिट मिल चुकी थी. बल्लेबाज ने इस मौके को जाने नहीं दिया. अगली ही गेंद पर उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए गेंद को सीधे मैदान के बाहर लॉन्ग-ऑन के ऊपर से धमाकेदार छक्के के लिए भेज दिया!  

ये भी पढ़ें- अगरकर गए तो गिल की टीम में भी लगेगी कैंची? 2027 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा सवाल 

वेदराल्ड ने अपनी शानदार पारी जारी रखी और महज 90 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से शानदार 92 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उनकी इस बेहतरीन बैटिंग के दम पर टीम ने स्कोरबोर्ड पर पहाड़ जैसा 383/7 रन का स्कोर टांग दिया.    

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