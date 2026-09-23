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'मैं आसानी से माफ नहीं करती', गोविंदा संग सिंदूर लगाए दिखीं कोमल रानी, भड़कीं सुनीता आहूजा

गोविंदा को पत्नी सुनीता आहूजा के बजाय कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करते देखा गया. कोमल की मांग में सिंदूर दिखने के बाद सोशल मीडिया पर शादी की चर्चा तेज हो गई.

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सुनीता नहीं, कोमल संग गोविंदा! (Photo: Screengrab)
सुनीता नहीं, कोमल संग गोविंदा! (Photo: Screengrab)

गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी में चल रहा ड्रामा एक बार फिर सुर्खियों में है. एक तरफ पत्नी सुनीता आहूजा अपने रिश्ते, प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट पर खुलकर बात कर रही हैं, दूसरी तरफ गोविंदा अपनी फिल्म की को-स्टार और रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करते नजर आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचा कि लोगों की नजरें एक चीज पर अटक गईं- कोमल की मांग का सिंदूर.

गोविंदा आए कोमल के साथ, सुनीता पहले ही कर चुकी थीं बप्पा के दर्शन

22 सितंबर को गोविंदा मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. खास बात यह रही कि उनके साथ पत्नी सुनीता नहीं, बल्कि उनकी ‘रूपा’ को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार थीं. दोनों ने साथ में बप्पा के दर्शन किए और गोविंदा ने अंतिम आरती में भी हिस्सा लिया.

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और मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि सुनीता उसी दिन इससे कुछ घंटे पहले अकेले लालबागचा राजा के दर्शन कर चुकी थीं. एक ही दिन, एक ही जगह… लेकिन दोनों की एंट्री अलग-अलग! बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई- आखिर गोविंदा के साथ सुनीता क्यों नहीं थीं? और कोमल रानी के साथ उनका ये गणपति दर्शन क्या इशारा कर रहा है?

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और फिर कैमरे में दिखा ‘सिंदूर वाला’ सीन

गोविंदा और कोमल के वीडियो सामने आने के बाद कुछ तस्वीरें और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. इनमें कोमल की मांग में सिंदूर जैसा नजर आया और देखते ही देखते लोगों ने इसे उनकी सीक्रेट शादी से जोड़ना शुरू कर दिया. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो सवाल तक उठा दिया कि क्या गोविंदा और कोमल ने गुपचुप शादी कर ली?

गोविंदा और कोमल की साथ में लालबागचा राजा पहुंचने की खबरों के बीच सुनीता आहूजा का एक बयान भी चर्चा में है. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ‘इंसान धोखा देते हैं. जानवर नहीं.’ उनके इस बयान को गोविंदा के कोमल के साथ मंदिर पहुंचने से जोड़कर देखा जा रहा है.

‘मुझे गोविंदा से शादी का कोई अफसोस नहीं’

इस पूरे विवाद के बीच सुनीता आहूजा ने हाल ही में अपनी करीब चार दशक पुरानी शादी को लेकर भी खुलकर बात की थी.

उन्होंने कहा कि उन्हें गोविंदा से शादी करने का कोई अफसोस नहीं है. सुनीता ने याद किया कि जब उन्होंने गोविंदा से शादी का फैसला लिया था, तब उनके परिवार की तरफ से भी आपत्ति थी. यहां तक कि उनके पिता शादी में शामिल नहीं हुए थे. लेकिन सुनीता का कहना है कि वह गोविंदा से बेहद प्यार करती थीं और शादी करने के अपने फैसले पर अडिग थीं.

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सुनीता ने यह भी कहा कि उन्होंने गोविंदा को उस दौर में प्यार किया था, जब उनके पास आज जैसी शोहरत और पैसा नहीं था. उनके मुताबिक, उनका प्यार गोविंदा की कामयाबी देखकर नहीं हुआ था.

‘मैंने उसे तब प्यार किया जब उसके पास कुछ नहीं था’

सुनीता ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वह गोविंदा से मिली थीं, तब वह बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान थे. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस शादी को लेकर कोई पछतावा नहीं है. लेकिन इसी बातचीत में सुनीता ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बेहद अहम बताया.

उनका कहना था कि वह आसानी से किसी को माफ नहीं करतीं. वह किसी को एक-दो नहीं, बल्कि कई मौके दे सकती हैं, लेकिन एक सीमा के बाद उनके लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है. सुनीता ने यह भी कहा कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के प्यार की कद्र नहीं करता तो उसे उसकी जिंदगी से बाहर हो जाना चाहिए.

‘वह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं अपनी’

सुनीता ने अपने रिश्ते की मौजूदा स्थिति पर भी काफी कुछ कहा. उनका कहना था कि अब दोनों एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जहां गोविंदा अपनी जिंदगी जी रहे हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है.

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यही लाइन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है. क्योंकि एक तरफ सुनीता अपने आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा कोमल रानी के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहे हैं.

तलाक की अर्जी वापस हो चुकी है, फिर भी खत्म नहीं हुआ ड्रामा

गोविंदा और सुनीता की शादी को लेकर पिछले काफी समय से खबरें आती रही हैं. अगस्त 2026 में सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ दायर तलाक की याचिका वापस ले ली थी. गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि दोनों अलग नहीं हो रहे हैं. इसके बाद भी दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं थमी नहीं हैं.

सुनीता ने अगस्त में यह दावा भी किया था कि गोविंदा और कोमल रानी शादी करने की योजना बना रहे हैं. हालांकि गोविंदा के मैनेजर ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि दूसरी शादी का कोई सवाल ही नहीं है और गोविंदा अभी भी सुनीता के पति हैं.

ऐसे में गणपति पंडाल में गोविंदा और कोमल रानी का साथ नजर आना इस पुरानी कहानी में नया चैप्टर जोड़ रहा है. ऊपर से कोमल की मांग में दर्शन के दौरान लगा सिंदूर कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया ने इसे शादी से जोड़ना शुरू कर दिया. लेकिन अभी तक इस आधार पर गोविंदा और कोमल की शादी की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

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