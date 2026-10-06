1000+ वाले ईशान, 205 की रफ्तार वाले अभिषेक... लखनऊ में वेस्टइंडीज पर टूटेगा टीम इंडिया का रन-तूफान

एशियाई खेलों में सोने का तमगा जीतने के बाद टीम इंडिया अब घरेलू मैदान पर एक और धमाके के लिए तैयार है. मंगलवार को लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टी20 इंटरनेशनल खेला जाएगा. मुकाबले से पहले भारतीय टीम आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिस बल्लेबाज पर होंगी, वह हैं ईशान किशन. वजह सिर्फ उनकी फॉर्म नहीं, बल्कि ऐसा आंकड़ा है जो इस साल के पूरे T20I क्रिकेट को चौंका रहा है. ईशान 2026 में टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं.

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ईशान के बल्ले से निकले 1005 रन

ईशान किशन ने इस साल 29 T20I पारियों में 1005 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 37.22 और स्ट्राइक रेट 169.47 है. वह एक शतक और सात अर्धशतक लगा चुके हैं. इस दौरान ईशान के बल्ले से 49 छक्के और 102 चौके निकले हैं. यानी वह सिर्फ लंबी पारियां नहीं खेल रहे, बल्कि टी20 के अंदाज में लगातार गेंदबाजों पर हमला बोल रहे हैं.

सबसे खास बात यह है कि 2026 में T20I क्रिकेट में 1000 रन तक पहुंचने वाला कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है. ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह 895 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. यानी ईशान ने सिर्फ 1000 का आंकड़ा नहीं छुआ, बल्कि दूसरे नंबर के बल्लेबाज से भी 100 से ज्यादा रन आगे निकल चुके हैं.

टॉप-3 में दो भारतीय, अभिषेक का बल्ला और भी तेज

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ईशान के बाद इस सूची में एक और भारतीय बल्लेबाज का नाम है. अभिषेक शर्मा 29 पारियों में 811 रन बना चुके हैं. लेकिन अभिषेक का सबसे खतरनाक आंकड़ा उनके रन नहीं, बल्कि उनका स्ट्राइक रेट है.

205.83 का स्ट्राइक रेट

अभिषेक ने इस साल 61 छक्के लगाए हैं और एक शतक के साथ सात अर्धशतक भी उनके नाम हैं. यानी टीम इंडिया के पास टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज है जो रन बनाने में ईशान से पीछे है, लेकिन गेंद को मैदान से बाहर भेजने की रफ्तार में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है.

इसलिए लखनऊ में वेस्टइंडीज के सामने भारत की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ अनुभव या नाम नहीं, बल्कि रन और रफ्तार का यह कॉम्बिनेशन होगा.

ईशान सबसे आगे, लेकिन पीछा करने वालों की भी कमी नहीं

2026 में सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची पर नजर डालें तो ईशान सबसे ऊपर हैं. ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह 895 रनों के साथ दूसरे और अभिषेक शर्मा 811 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक 690 और रवांडा के हमजा खान 682 रनों के साथ अगले स्थानों पर हैं.

लेकिन इस सूची की सबसे दिलचस्प बात यही है कि टॉप-3 में दो भारतीय बल्लेबाज हैं

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बल्लेबाज पारी रन औसत स्ट्राइक रेट छक्के ईशान किशन 29 1005 37.22 169.47 49 करणबीर सिंह 24 895 42.61 184.91 78 अभिषेक शर्मा 29 811 28.96 205.83 61 हैरी ब्रूक 18 690 49.28 189.04 38 हमजा खान 21 682 40.11 144.49 41

अब सवाल वेस्टइंडीज का है

वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में भारत के सामने चुनौती सिर्फ मैच जीतने की नहीं होगी. यह देखना भी दिलचस्प होगा कि ईशान अपने 1000 रन के आंकड़े को कितनी दूर ले जाते हैं और अभिषेक अपनी 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट वाली बल्लेबाजी को किस हद तक जारी रखते हैं.

भारत एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा. दूसरी तरफ उसके बल्लेबाजों के पास इस साल के T20I क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने के आंकड़े हैं.

एक के नाम 1000 रन हैं, दूसरे के बल्ले की रफ्तार 200 के पार है. ऐसे में लखनऊ में वेस्टइंडीज के सामने टीम इंडिया का असली सवाल यही है- रन आएंगे कितने, और कितनी तेजी से आएंगे?



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