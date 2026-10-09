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कोहली-रोहित-धोनी के नक्शेकदम पर चलेंगे श्रेयस अय्यर! रांची में भारत-वेस्टइंडीज की टक्कर, कैसा है यहां 'मेन इन ब्लू' का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर अपने मजबूत रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं वेस्टइंडीज के लिए रांची में पहली टी20 इंटरनेशनल चुनौती होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला मैदान के लिहाज से भी खास रहने वाला है.

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रांची में टीम इंडिया का दमदार रिकॉर्ड, अब वेस्टइंडीज पर होगा वार. (Photo: PTI)
रांची में टीम इंडिया का दमदार रिकॉर्ड, अब वेस्टइंडीज पर होगा वार. (Photo: PTI)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर (शुक्रवार) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सीरीज के पहले मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल की थी, जो लखनऊ में खेला गया था. अब भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की लीड लेना चाहेगी. मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.

रांची का यह मैदान भारतीय टीम के लिए टी20 क्रिकेट में काफी खास रहा है. हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया यहां पहली बार टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी. इस मैदान पर अब तक चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इनमें से तीन मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली, जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा.

भारत को इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में इकलौती हार न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली थी. 27 जनवरी 2023 को खेले गए उस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रनों से हराया था. उस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पंड्या ने की थी. इससे पहले टीम इंडिया ने यहां श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले खेले थे.

धोनी-रोहित-कोहली की कप्तानी में मिली जीत
रांची में पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 12 फरवरी 2016 को खेला गया था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने श्रीलंका को 69 रनों से हराया था. जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 अक्टूबर 2017 को हुए मुकाबले में विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. इसके बाद 19 नवंबर 2021 को रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से मात दी थी.

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रांची में भारत का टी20I रिकॉर्ड
कुल मुकाबले: 4
भारत ने जीते: 3
भारत ने हारे: 1
बेनतीजा: 0

देखा जाए तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक टी20 क्रिकेट में 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 21 मैचों में जीत हासिल की. जबकि वेस्टइंडीज ने 10 मुकाबले जीते है. एक मुकाबले का नतीजा नहीं निकला. यानी टी20 इंटरनेशनल में भारत का पलड़ा वेस्टइंडीज पर काफी भारी रहा है.

भारत vs वेस्टइंडीज (h2h)
कुल टी20I मुकाबले: 32
भारत ने जीते: 21
वेस्टइंडीज ने जीते: 10
बेनतीजा: 1

दूसरे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और मयंक यादव.

दूसरे टी20 में वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग-11: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, अकील हुसैन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ

भारत का स्क्वॉड: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी और नमन धीर

वेस्टइंडीज का स्क्वॉड: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, आमिर जंगू, शिमरॉन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, मैथ्यू फोर्ड, कीमो पॉल, क्वेंटिन सैम्पसन और शमर स्प्रिंगर.

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