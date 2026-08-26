IND vs SL 2nd Test, Day 4 Live Cricket Score: टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो में खेला जा रहा है. आज (26 अगस्त) मुकाबले का चौथा दिन है. भारतीय टीम ने इस मुकाबले की पहली पारी में 503/9 बनाकर पारी घोषित कर दी. वहीं श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रनों पर ऑलआउट हो गई, उसे फॉलोऑन मिला है. भारतीय टीम को 213 रनों की लीड मिली है.
इस मुकाबले की लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, इसे में पल-दर-पल का अपडेट जानने के लिए आप इस पेज को रिफ्रेश करते रहें, खेल की बाकी खबरों के लिए यहां क्लिक करें. ध्यान रहे भारत ने गॉल में खेला गया पहला टेस्ट मैच 165 रनों से जीता था और सीरीज में वो फिलहाल 1-0 से आगे हैं.
श्रीलंका की पहली पारी
श्रीलंका की पहली पारी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही . दूसरे दिन महज 3 ओवर में ही उनके 2 विकेट गिर गए. तीसरे दिन (25 अगस्त) को भी उनके सुबह के सत्र में पहला झटका कामिल मिशारा के रूप में लगा, जो प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर विकेट के पीछे ध्रुव जुरेल को कैच थमा बैठे.
वहीं लंच के बाद कामिंंदु मेंडिंंस (32) प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मिडविकेट पर रवींद्र जडेजा को कैच दे बैठे. इसके बाद आए कप्तान धनंजय डी सिल्वा भी कुछ खास नहीं कर पाए और मानव सुथार की गेंद पर केएल राहुल को स्लिप में कैच दे बैठे. धनंजया के आउट होते ही श्रीलंकाई टीम का स्कोर 137-5 हो गया.
पसिंदु सूरियाबंडारा 80 रन बनाकर आउट हुए. पसिंंदु के आउट होते ही निरोशन डिकवेला आए और बिना खाता खोले ही सिराज की गेंद पर जुरेल को कैच थमा बैठे. वहीं चायकाल के बाद जब मंगलवार को श्रीलंका की पारी का खेल शुरू हुआ तो उनको आठवां झटका केशरा नुवांथा के रूप में लगा.
चौथे दिन (26 अगस्त) को 25 साल के सोनल दिनुषा ने 147 गेंदों पर अपना शतक कंपलीट किया, इससे पहले उन्होंने गॉल में भी 100 और 84 बनाए थे. वहीं चौथे दिन श्रीलंका को नौवां झटका लाहिरु कुमारा के रूप में लगा. आउट होने वाले आखिरी खिलाड़ी दिनुषा रहे, उन्होंने 103 रन बनाए, उनको सारांश जैन ने आउट किया
श्रीलंका की पहली पारी का स्कोरकार्ड:
|बल्लेबाज
|विकेट
|रन
|लाहिरू उदारा
|कॉट यशस्वी जायसवाल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा
|01
|कामिल मिशारा
|कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा
|19
|प्रभात जयसूर्या
|एलबीडब्लू मानव सुथार
|02
|पसिंदु सूरियाबंडारा
|बोल्ड रवींद्र जडेजा
|80
|कामिंंदु मेंडिस
|कॉट रवींद्र जडेजा बोल्ड प्रसिद्ध कृष्णा
|32
|धनंजय डी सिल्वा
|कॉट केएल राहुल बोल्ड मानव सुथार
|08
|सोनल दिनुषा
|कॉट केएल राहुल बोल्ड सारांश जैन
|103
|निरोशन डिकवेला
|कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड मोहम्मद सिराज
|00
|केशरा नुवांथा
|कॉट सारांश जैन बोल्ड मानव सुथार
|18
|लाहिरु कुमारा
|कॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड सारांश जैन
|12
|असिथा फर्नांडो
|नाबाद
|01
भारत की पहली पारी में बैटिंग
कोलंबो टेस्ट का पहला दिन (23 अगस्त) भारतीय टीम के नाम रहा था. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए देवदत्त पडिक्कल ने शानदार 117 रनों की पारी खेली थी. पडिक्कल ने 193 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके लगाए थे और लगातार दूसरे टेस्ट मैच में शतक जड़ा था.
कप्तान शुभमन गिल ने भी 6 चौकों की मदद से 108 गेंदों पर 50 रन बनाए थे. यशस्वी जायसवाल ने 45 और रवींद्र जडेजा ने 43 रनों की उपयोगी पारियां खेली थीं. हालांकि, पहले दिन भारतीय टीम की टेंशन तब बढ़ गई थी, जब ऋषभ पंत चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हुए थे.
दूसरे दिन भारत को जल्द ही झटका लगा था, जब सारांश जैन 6 रन बनाकर असिथा फर्नांडो का शिकार बने थे. इसके बाद ऋषभ पंत दोबारा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे. पंत और ध्रुव जुरेल के बीच सातवें विकेट के लिए 112 रनों की शानदार साझेदारी हुई थी.
इस दौरान पंत ने 81 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की थी, जबकि जुरेल ने 97 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था. बाद में केशरा नुवांथा ने पंत को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा था. पंत ने 89 गेंदों पर 63 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे. मानव सुथार 18 रन बनाकर प्रभात जयसूर्या की गेंद पर आउट हुए थे. वहीं ध्रुव जुरेल ने मैच मैच में नाबाद 177 गेंदों पर 115 रनों की पारी खेली.
भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड:
|बल्लेबाज
|विकेट
|रन
|केएल राहुल
|कॉट निरोशन डिकवेला बोल्ड लाहिरू कुमारा
|18
|यशस्वी जायसवाल
|बोल्ड असिथा फर्नांडो
|45
|देवदत्त पडिक्कल
|बोल्ड केशरा नुवांथा
|117
|शुभमन गिल
|कॉट निरोशन डिकवेला बोल्ड असिथा फर्नांडो
|50
|ऋषभ पंत
|कॉट लाहिरू उदारा बोल्ड केशरा नुवांथा
|63
|रवींद्र जडेजा
|बोल्ड असिथा फर्नांडो
|43
|ध्रुव जुरेल
|नाबाद
|115
|सारांश जैन
|कॉट कामिल मिशारा बोल्ड असिथा फर्नांडो
|06
|मानव सुथार
|कॉट निरोशन डिकवेला बोल्ड प्रभात जयसूर्या
|18
|मोहम्मद सिराज
|एलबीडब्ल्यू प्रभात जयसूर्या
|03
|प्रसिद्ध कृष्णा
|नाबाद
|04
इस टेस्ट मैच के जरिए 33 वर्षीय ऑफ-स्पिनर सारांश जैन ने भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. कुलदीप यादव के वायरल बीमारी से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण सारांश को प्लेइंग-11 में मौका मिला था. उन्हें रवींद्र जडेजा ने डेब्यू कैप सौंपी थी. वहीं, श्रीलंका की ओर से सलामी बल्लेबाज कामिल मिशारा ने भी इस मुकाबले में टेस्ट डेब्यू किया था.
भारत बनाम श्रीलंका (हेड टू हेड)
कुल टेस्ट मैच: 47
भारत ने जीते: 23
श्रीलंका ने जीते: 7
ड्रॉ: 17
कोलंबो (SSC) टेस्ट में भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.
कोलंबो (SSC) टेस्ट में में श्रीलंका की प्लेइंग XI: कामिल मिशारा, लाहिरू उदारा, पसिंदु सूरियाबंडारा, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुषा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो.