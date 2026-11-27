पाकिस्तान एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसने की कगार पर खड़ा दिख रहा है. जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेने के बाद वहां तनाव बढ़ गया है. जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया, उनमें पार्टी चीफ मौलाना फजलुर रहमान और महासचिव मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शामिल हैं. फजलुर रहमान को पाकिस्तान की राजनीति में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी माना जाता है.

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हिरासत में लिए जाने के बाद फजलुर रहमान ने कार्यकर्ताओं से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, उनकी इस अपील पर गुरुवार को समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में राजमार्गों पर जाम लगा दिया. पेशावर मोटरवे से लेकर कराची और बलूचिस्तान के कई हिस्सों तक यातायात प्रभावित हुआ.

समर्थकों ने पेशावर मोटर-वे को जाम कर दिया, जिससे इस्लामाबाद की ओर जाने वाला यातायात प्रभावित हुआ. इस्लामाबाद से पेशावर की ओर जाने वाले यातायात को भी पेशावर टोल प्लाजा के पास रोक दिया गया, जहां सीनेटर दरवेश पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए.

पुलिस की ये दलील

इन नेताओं को गुरुवार को सरगोधा में प्रस्तावित जनसभा से पहले हिरासत में लिया गया. पंजाब पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में इन नेताओं पर कार्रवाई की गई. इस घटनाक्रम को मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज सरकार के बीच लगातार बिगड़ते संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है.

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कभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) गठबंधन के प्रमुख सहयोगी रहे फजलुर रहमान ने 2022 में इमरान खान को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि, इसके बाद वे विपक्ष में चले गए और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से सियासी रिश्ते बना लिए.

لکی مروت: قائد جمیعت حضرت مولانا فضل رحمان صاحب کے حکم پر ضلع لکی مروت میں منجیوالے چوک پر نیشنل ہائی وے کو ہر قسم ٹریفک کیلئے بند https://t.co/qqyLtsRvPk — Jamiat Ulama-e-Islam Pakistan (@juipakofficial) November 26, 2026

मौलाना का मुनीर से टकराव

फजलुर रहमान का पाकिस्तान के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान और उसके प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी टकराव रहा है. वे मुनीर की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं. इसके अलावा वे अक्सर खैबर पख्तूनख्वा और खनिज संसाधनों सहित कई मुद्दों पर सरकार की तीखी आलोचना करते रहे हैं.

इस बीच JUI-F ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपने नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की. पार्टी प्रवक्ता असलम गौरी ने पंजाब प्रशासन पर सरगोधा सम्मेलन को जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि पार्टी नेताओं के घरों पर छापेमारी की जा रही है.

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