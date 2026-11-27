मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को किसानों का आंदोलन उग्र हो गया. आठ किसान संगठन के सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे-44 पर चक्काजाम कर दिया, जिससे नरसिंहपुर-सागर मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

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किसानों का कहना है कि वर्तमान में शुगर मिलों की ओर से लगभग 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भुगतान किया जा रहा है, जबकि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलना चाहिए. किसानों ने तर्क दिया कि जब शक्कर का बाजार भाव लगभग 60 रुपये प्रति किलो है, तो गन्ना उत्पादकों को भी उचित मूल्य मिलना चाहिए.

अधिकारियों के समझाने के बावजूद किसान सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए. स्थिति को काबू करने के लिए पांच थानों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया. इस दौरान पुलिस और किसान नेताओं के बीच झड़प और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया और कई किसान नेताओं को बसों में बैठाकर प्रदर्शन स्थल से बाहर ले गई.

इस दौरान रेलवे लाइन की ओर बढ़ रहे किसानों को रोका गया. वहीं करेली शुगर मिल बंद कराने जा रहे किसानों को टट्टा पुल पर रोककर बसों से थाने पहुंचाया गया. आंदोलन में आठ किसान संगठनों के सदस्य शामिल रहे.

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शुक्रवार को भोपाल में कृषि सचिव के साथ किसान संगठनों के नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होनी है. अब किसानों की निगाहें इस बैठक और गन्ने के भाव पर सरकार के निर्णय पर टिकी हैं.

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