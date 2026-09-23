ऑस्ट्रेल‍िया और भारत की अंडर 19 टीम के बीच तीसरा यूथ वनडे बुधवार (23 स‍ितंबर) को राजकोट में खेला गया. भारत ने इस मुकाबले के छह विकेट से अपने नाम कर लिया. लक्ष्य रायचंदानी ने कप्तानी पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 106 गेंदों में 3 छक्के और 9 चौके की मदद से नाबाद 110 रन बनाने में सफलता हासिल की.

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बुधवार को हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेल‍िया ने 254 रन बनाए. जेड हॉल‍िक ने 87 रन बनाए. वहीं भारत की ओर से मनल चौहान और मोह‍ित उल्वा ने 3-3 व‍िकेट हास‍िल किए. इसके बाद रनचेज में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग लक्ष्य रायचंदानी के साथ ओपन‍िंग करने आए. दोनों ने शानदार शुरुआत की.

लेकिन आर्यवीर सहवाग अपनी पारी को मैच में लंबा नहीं खींच सके. आर्यवीर 31 गेंदों पर महज 34 रन ही बना सके. उनकी पारी में 5 चौके शाम‍िल रहे . आर्यवीर ने 109.67 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

वैसे आर्यवीर सहवाग की इस यूथ वनडे सीरीज के प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने 18 स‍ितंबर को राजकोट में हुए मुकाबले में 28 रनों की पारी खेली थी, वहीं 21 स‍ितंबर को हुए दूसरे यूथ वनडे 47 रन बनाए थे.

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कुल म‍िलाकर उन्होंने 3 मुकाबलों में 3 मैचों में 109 रन बनाए थे. हालांकि 18 साल के आर्यवीर के यूथ वनडे डेब्यू के ह‍िसाब से देखा जाए तो उनका प्रदर्शन खराब नहीं था, लेकिन उनसे फैन्स बड़े धमाके की उम्मीद कर रहे थे, फैन्स का मानना था कि वो अपने प‍िता वीरेंद्र सहवाग की तरह ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे.

राहुल द्रव‍िड़ के बेटे अन्वय द्रव‍िड़ ने क्या किया

वहीं बात की जाए राहुल द्रव‍िड़ के 17 साल के बेटे अन्वय द्रविड़ की तो उनको सीरीज में 2 ही मुकाबले खेलने को म‍िले. 18 स‍ितंबर को उन्होंने 38 रन बनाए तो 21 स‍ितंबर को हुए मुकाबले में 9 रन बनाए. बुधवार को हुए मुकाबले में उनको टीम में शाम‍िल नहीं किया गया.

अब इस यूथ वनडे सीरीज के बाद दोनों ही देशों के बीच 2 मल्टीडे मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच 27 स‍ितंबर से 30 स‍ितंबर के बीच तो दूसरा 5 से 8 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा. हालांकि इसके लिए आर्यवीर और अन्वय टीम में नहीं हैं.

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